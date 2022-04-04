Стоит ли россиянам открывать казахстанскую карту для обхода санкций

Вслед за турами в Узбекистан за картами Visa и MasterCard в интернете стали появляться предложения оформить «пластик» этих международных систем в казахстанских банках удаленно в обход санкций. Для этого нужно получить специальный идентификационный номер, оформить казахстанскую симку, пройти видеоинтервью с представителем банка и открыть расчетный счет. Можно ли платить телефоном с помощью Visa и MasterCard из Казахстана в России, какие есть риски и насколько вообще легальна схема — в материале «Газеты.Ru».

Оформить Visa и MasterCard в Казахстане удаленно, без полета в страну, предлагает сервис Easypay. «Живите как прежде», «Окунитесь в мир полной свободы с картами Visa и Mastercard» — такие слоганы размещены на сайте сервиса.

Лететь в Казахстан для оформления карт не нужно. Можно все сделать удаленно. Схема следующая: с помощью сервиса клиент за один день получает казахстанский индивидуальный идентификационный номер (ИИН), оформляет казахстанскую sim-карту, проходит видеоинтервью с представителем банка и открывает расчетный счет. После этого можно открыть виртуальную карту Visa или Mastercard. Это занимает три дня. Стоимость оформления под ключ составляет 19 990 рублей. Если клиенту нужна физическая пластиковая карта, стоимость будет выше — 24 990 рублей (тогда сотрудник сервиса заберет карту по доверенности и отправит в Россию).

В начале марта Visa и MasterCard заявили о приостановке деятельности в России на фоне проведения спецоперации на Украине. Россияне остались без возможности оплачивать покупки за рубежом, а также в иностранных онлайн-сервисах. Уже выпущенные карты Visa и MasterCard продолжают работать, но только внутри России.

«Со второй половины 90-х до середины нулевых россияне ездили за шубами в Грецию. По сути эта идея шоп-туров реализуется сейчас с картами Visa и MasterCard. За картами можно поехать в Узбекистан. Сейчас и Казахстан стал оформлять «пластик» международных систем. Цель такого оформления карт — обойти санкции», — указал замдиректора института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. По его словам, услуга Easypay в три-пять раз дешевле, чем полет в Казахстан для оформления карт Visa и MasterCard.

«Российское валютное законодательство не запрещает иметь банковские счета за рубежом, поэтому получение платежной карты в странах СНГ вполне легально», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» источник на финансовом рынке. С ним согласился советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. По его словам, сама схема не является мошеннической, поскольку компания берет на себя лишь обязательство по открытию счета на ваше имя в Казахстане.

Мошенники вскоре заинтересуются схемой

У россиян в рамках этой схемы возникают существенные риски. Источник «Газеты.Ru» на финансовом рынке, знакомый с ситуацией, полагает, что данный способ обхода санкций весьма уязвим. «Удаленно открывать карты Visa и MasterCard в Казахстане удобно, но есть и недостаток: схема привлекает интерес злоумышленников. Они либо не будут открывать счета вовсе, либо будут делать вид, что открыли клиенту счет, а на самом деле проводить все платежи через себя», — пояснил он.

С ним согласился главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

«Ваши деньги могут попасть мошеннику. Вы не получите расчетного счета и своей карты. Тут все достаточно очевидно и прозрачно. Схема «Утром деньги, вечером стулья» может не сработать», — указал Овчинников.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея подчеркнул: если мошенники получают доверенность, личные данные и другие детали, клиенты могут столкнуться с проблемами.

«Например, на них могут оформить кредиты или другие продукты без их ведома. По сути, открытие платежных инструментов в данной схеме требует таких же документов, как и для других продуктов. Схема может быть существенным риском для клиента и работает исключительно на доверии», — уточнил Кривошея.

По словам Пушко, россиянам также могут заблокировать карты из Казахстана: чиновники Евросоюза не раз заявляли, что предпримут все меры для закрытия обхода санкций.

«Существует риск блокировки в конкретном банке из Казахстана. В этом случае такой банк, скорее всего, заблокирует карты, выпущенные для россиян. В противном случае он может потерять лицензию на выпуск карт международных платежных систем. Поскольку уровень санкционной истерии зашкаливает, и такой риск необходимо учитывать», — рассказал Пушко.

Pay-сервисы работать не будут

По словам экспертов, Apple-Pay, Google-Pay и Samsung-Pay на казахстанских картах в России работать не будут.

«Карты Visa и Mastercard иностранных банков позволят россиянам оплачивать товары и услуги за границей или в иностранных интернет-магазинах. Однако, поскольку эти карты выпущены за рубежом, действовать на территории России, как и любые карты Visa и Mastercard иностранных банков-эмитентов, они не будут. А значит, привязка таких карт к Google-Pay, Samsung-Pay или Apple-Pay не поможет в оплате товаров и услуг на территории РФ. Воспользоваться Pay-сервисами можно будет только за границей», — указала старший научный сотрудник центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС Елена Синельникова-Мурылева.

По словам собеседника «Газеты.Ru», получение зарубежной карты не гарантирует ее работу внутри России, в том числе pay-сервисов в российских магазинах.

«Эти операции будут считаться трансграничными, а Visa и MasterCard в России более не работают. Гражданам также стоит помнить об обязанности уведомить российские налоговые органы об открытии счета за рубежом. Причем это относится и к счетам, и к электронным кошелькам, предоплаченным картам», — рассказал источник.

По его словам, аналогично ограничения действуют и на условного американца, который приехал в Россию: своей картой и телефоном он не сможет расплатиться в российском магазине. «Их карты не работают у нас, наши — у них», — уточнил собеседник.

Кривошея указал, что pay-сервисы могут ориентироваться не только на банк и платежные системы, но и на географию из настроек девайса. «В этом случае, если клиенты из России, у них может не быть возможности использовать pay-сервисы с картами из Казахстана, если система геолокации фиксирует операцию из России», — отметил Кривошея.