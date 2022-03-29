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Бизнес

Снять наличные, перевести за рубеж. Какие проблемы помогает решить криптовалюта

Эксперты рассказали, как криптовалюта помогает россиянам обходить санкции

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Россияне после введения санкций из-за военной операции на Украине столкнулись с финансовыми ограничениями – как внутри страны, так и за рубежом. Решить некоторые проблемы сейчас помогает криптовалюта. «Газета.Ru» попросила экспертов рассказать, в каких случаях могут быть полезны цифровые активы.

После начала военной операции на Украине западные страны и отдельные компании ввели санкции против России. Например, платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Из-за этого россиянам стали недоступны трансграничные переводы: за границей стало нельзя пользоваться выпущенными в России банковскими карточками и оплачивать услуги в иностранных интернет-магазинах.

ЦБ РФ на фоне санкций ввел ограничения внутри страны, чтобы стабилизировать ситуацию. Это, в частности, касается валюты: сейчас гражданам можно снять со своих счетов не более $10 тыс., а купить наличную валюту в банке нельзя.

Проблемы с иностранными переводами и картами за рубежом

Криптовалюта и другие цифровые активы – один из способов решить проблемы, которые возникли после введения санкций. Это одна из причин, по которой спрос на нее в последнее время вырос, считает основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов.

Например, с помощью криптовалюты сейчас можно оплачивать покупки в некоторых иностранных маркетплейсах и приложениях. А россияне, которые столкнулись с ограничениями за границей, могут получить наличные с помощью цифровых активов: перевести их в иностранную валюту и получить деньги на руки.

Для этого нужно завести цифровой кошелек, положить на него необходимую сумму в рублях, приобрести криптовалюту или другой актив, а потом использовать ее для онлайн-расчетов или обналичивания денег (перевести цифровые активы в нужную валюту), говорит основатель Video Inside Александр Мамичев.

Банк России не регулирует операции, которые происходят вне российской финансовой системы, пояснил аналитик «Финама» Сергей Переход. Поэтому, если говорить об операциях с криптовалютами с иностранными финансовыми учреждениями, то ограничения на них не влияют.

Ограничения в России

Криптовалюта может помочь решить и некоторые трудности внутри страны. Например, одна из самых серьезных проблем — это ограничения на покупку и снятие наличной валюты.

Россияне для решения этой проблемы сейчас могут теоретически пользоваться стейблкоинами, рассказал Александр Мамичев. Они привязаны к каким-то конкретным материальным активам, обычным (фиатным) валютам, чаще всего — к доллару. Для этого нужно будет также завести специальный цифровой кошелек, положить на него определенную сумму в рублях. А на них уже можно приобрести стейблкоины или другие цифровые активы. После их можно будет уже использовать для оплаты: совершать покупки в иностранных магазинах, оплачивать услуги, осуществлять иностранные переводы.

Наличие спроса именно на стейблкоины подтвердил и финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fun Чэнь Лиминь. Как правило, они выпускаются в пропорции 1 к 1 по отношению к доллару. Один из видов таких стейблкоинов – это USDT. Покупка таких цифровых активов сейчас позволяет не только защититься от падения рубля, но и переводить деньги другим людям (сейчас ограничение по переводам в валюте — $5 тыс. в месяц. — «Газета.Ru»), добавил он.

Несмотря на растущую популярность криптовалют, россияне все же в основном используют их как средство накопления, сказал Сергей Переход. И очень редко – как средство платежа: пока в нашей стране это лишь какие-то незаконные или теневые операции.

РБК в середине марта сообщал, что эксперты зафиксировали всплеск интереса к биткоину для защиты сбережений. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что использование цифровых активов может быть рискованным: особенно если человек ранее вообще не обращался к криптовалютам и не знает, как устроен этот рынок. Один из основных рисков — это высокая волатильность криптовалюты.

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