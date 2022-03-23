Нефтяной терминал под Новороссийском встал из-за аварии. Ремонту мешают санкции

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена из-за повреждений, которые нанес сильный шторм. Как сообщили «Газете.Ru» в консорциуме, ремонт может занять продолжительное количество времени из-за того, что «недобросовестные партнеры» запретили поставки деталей. В результате нефть марки Brent может подорожать на $1-2 за баррель, считают эксперты. В таких условиях санкции против российского энергокомплекса могут быть отложены.

Непогода внесла коррективы

Сильный шторм привел к повреждениям двух выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском. По результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Накануне дефекты также были зафиксированы на одном из плавучих шлангов ВПУ-3, говорится в пресс-релизе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В результате технической аварии погрузку нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановили, заявил глава КТК Николай Горбань.

«Прием нефти из трубопровода пока продолжается в сниженном режиме. Из-за аварии в марте-апреле 2022 года отгрузка нефти с терминала в адрес основных получателей (Италия, Франция, США, Испания) может упасть в три-пять раз», — сообщил «Газете.Ru» глава КТК.

Кто пострадает больше всех

Повреждение причалов Каспийского трубопроводного консорциума может серьезно отразиться на мировых рынках нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак. Его точку зрения разделяет старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Ключевыми пострадавшими, по его словам, могут стать средиземноморские страны, в первую очередь, Италия.

«В 2021 году нефтяной экспорт КТК перевалил за 60 млн тонн. Ежемесячные поставки достигали 5-6 млн тонн. Порядка 2/3 от этого объема отправлялось в Европу. В США поставки были совсем незначительными. В Турцию транзит рос, но Анкара сможет запросто переключиться на Азербайджан. А вот Италия и Франция в апреле рискуют потерять порядка 2-3 млн тонн нефти», — предположил аналитик в беседе с «Газетой.Ru».

Горбань уточнил, что в 2021 году с морского терминала было отправлено 585 танкеров. По импорту с большим отрывом лидирует Италия, туда отправились 213 танкеров.

На долю Испании пришлось 41 судно, Францию — 39, США — 26. Вместимость крупнотоннажного нефтяного танкера в среднем составляет от 45 до 320 тыс. тонн.

Насколько затянется ремонт

Горбань заявил «Газете.Ru», что ремонт на морском терминале под Новороссийском может занять продолжительное количество времени. По его словам, это объясняется «недобросовестным поведением партнеров».

«Нам отказано в поставке плавучих шлангов всех типов и размеров. Нам отказано в поставке гидрокомпенсаторов, <….>, запчастей для шарниров, необходимых для вращения ВПУ вокруг своей оси», — подчеркнул Горбань.

Он добавил, что основные иностранные поставщики оборудования — компании Imodco, Blue Water и Gall Thomson Environmental Ltd. — известили КТК об отказе от дальнейшего сотрудничества с консорциумом и отмене запланированных ранее поставок. В то же время авансовые платежи западным контрагентам были произведены еще в декабре 2021 года.

Россия обладает необходимыми технологиями для замены поврежденных шлангов, рассказал «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. При желании Москва может обратиться за помощью к Пекину, но на полное импортозамещение дефектного оборудования уйдет гораздо больше времени.

«С учетом возможного блокирования поставок западных технологий ремонтные работы на морском терминале КТК могут затянуться минимум на месяц», — отметил аналитик.

Кондратьев из Института энергетики и финансов предположил, что ремонт поврежденного оборудования может затянуться на полтора-два месяца. У тех же Chevron (15% акций в КТК) и Exxon (7,5%) на фоне западных санкций сейчас не самые хорошие отношения с российскими акционерами консорциума.

«Шланги КТК — уникальные конструкции, они делаются на заказ. Плюс в КТК достаточно сложная структура согласования решений. Российской «Транснефти» принадлежит 26%, у нее нет контрольного пакета, в отличие от западных мэйджеров. Любой участник консорциума может затруднить или даже заблокировать тот или иной шаг», — объяснил эксперт.

Что будет дальше

Сбой на морском терминале под Новороссийском в краткосрочной перспективе приведет к росту биржевых сырьевых цен на $1-2 за баррель марки Brent, полагает Кондратьев.

По его словам, на фоне дефицита поставок казахской нефти в средиземноморские страны Евросоюз вряд ли решится вводить нефтяное эмбарго против России. В противном случае Франция и Италия столкнутся с резким скачком биржевой стоимости сырья на $10-20.

Часть казахской нефти можно будет перенаправить с КТК в Усть-Луг или Самару. Еще одним вариантом станет использование нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), но здесь возникнет ряд трудностей, предупредил эксперт.

«У БТД есть большие свободные мощности. Но там гораздо более дорогая и трудная логистика. Перевалка сырья в Актау потребует много времени. Да и свободных танкеров в Каспийском море ограниченное количество», — указал Кондратьев.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что у Москвы еще до аварии на терминале КТК были планы увеличить прокачку российской нефти. Речь шла об использовании 10% свободных мощностей консорциума — порядка 5-6 млн тонн.

«Если прокачка по трубопроводу из-за аварии уменьшится в три-пять раз в течение полутора-двух месяцев, у Европы возникнут большие проблемы. Авария на терминале КТК может скорректировать планы Equinor, Shell по отказу от поставок Urals. Теоретически, в мае-июне они могли бы законтрактовать у Москвы отдельные партии, чтобы компенсировать апрельский дефицит», — заключил Громов.