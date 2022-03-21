Цены вверх, ВВП — вниз. Как конфликт вокруг Украины повлияет на мировую экономику

Конфликт вокруг Украины отнимет от мирового ВВП как минимум 1%. А рост цен ускорится на 2,5 процентных пункта. Перебои с пшеницей могут привести к голоду, а рост цен на металлы — к бедности. Такой прогноз дали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», согласились с мнением ОЭСР.

Глобальная экономика потеряет 1% ВВП, а цены могут увеличиться на 2,5 п.п. Такими могут быть последствия конфликта между Россией и Украиной, считает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Экономический ущерб уже ощущается во всем мире. Он может стать более серьезным и долгосрочным», — говорится на официальном сайте ОЭСР.

Ранее в декабре ОЭСР прогнозировала рост глобального ВВП в текущем году на уровне 4,5%.

Бедные станут беднее

Негативный вклад в рост цен вносят в основном три группы товаров: углеводороды, продукты питания и металлы.

Россия поставляет около 19% мирового природного газа и 11% нефти, уточнили в ОЭСР. «Цены на энергоносители тревожно подскочили. Спотовые цены на газ в Европе сейчас более чем в 10 раз выше, чем год назад. Стоимость нефти почти удвоилась за тот же период. Европа особенно сильно зависит от российского газа и нефти», — отметили эксперты.

Эту оценку разделяет министр энергетики России Александр Новак. Запад сейчас не сможет отказаться от российского газа. «Если отказ [от российской нефти] будет, цены на топливо будут, условно, $300. Некоторые говорят — и от $500», — заявил ТАСС Новак 21 марта.

Также, по мнению ОЭСР, Россия (вместе с Украиной) являются важными производителями пшеницы. На них приходится около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы.

«Перебои с пшеницей, кукурузой и удобрениями могут привести к голоду и отсутствию продовольственной безопасности во всем мире», — отмечается в прогнозе ОЭСР.

Во многих странах Ближнего Востока импорт пшеницы из России и Украины составляет около 75% от общего объема ввоза зерна. Прекращение экспорта из РФ этой культуры может привести к «росту бедности и голода».

А рост цен на металлы может повлиять на широкий спектр отраслей — авиастроение, производство автомобилей и чипов. «Ценовой шок чреват ростом бедности и нарушением производства товаров и услуг во всем мире», — отметили в ОЭСР.

Репутационные риски

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», солидарны с оценками ОЭСР. «Конфликт вокруг Украины с точки зрения экономики сказывается на всех странах негативно — на Украине, на России, на Евросоюзе, США. Хотя и в очень разной степени», — сказал научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

По его словам, разрыв торговых отношений между странами, взаимные санкции увеличивают издержки и для России, и для того же Евросоюза. «Это выливается в рост цен», — заключил Кондрашов.

Инфляция в России в этом году может составить 20%, а ВВП упасть на 8%, ожидают аналитики, опрошенные Центробанком в марте.

Мировая экономика пострадает не только от резкого роста мировых цен на сырье. Есть и другие факторы.

«Экспорт из России затруднен. Причина — отказ многих контрагентов работать с российскими товарами из-за репутационных рисков. Есть также опасения контрагентов относительно рисков вторичных санкций», — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Западные партнеры опасаются также ограничений в международных расчетах в основных мировых резервных валютах.

Для стабилизации цен на внутреннем рынке Россия сама вынуждена ограничивать экспорт некоторых товаров. Например, зерна, древесины, сахара, удобрений. Украина также ввела временный запрет на экспорт удобрений, напомнила эксперт. «Итог таких действий предсказуем – значительное увеличение глобальной инфляции, ухудшение перспектив экономического роста», — отметила Беленькая из «Финам».