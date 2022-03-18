В Европе рекордно растут цены. Россия почти ни при чем

Инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, подсчитал Евростат. Это рекорд за последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2%. Основной вклад в общую инфляцию внесли подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика ЕЦБ. Несмотря на заявления западных политиков, влияние конфликта на Украине на цены в Европе минимально, отмечают эксперты.

Инфляция в 19 странах еврозоны, по уточненной оценке Евростата, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений — с 1997 года.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,2% после роста на 3,5% в январе. Услуги подорожали на 2,5%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2% против 5,6% месяцем ранее.

Мальта и Франция крепче других

Самая низкая инфляция в годовом выражении в феврале наблюдалась на Мальте, во Франции (4,2%), Португалии, Финляндии и Швеции (4,4%). Высокая инфляция отмечена в странах Южной и Восточной Европы, в том числе в Польше (8,5%), Венгрии (8,3%), Испании (7,6%), Греции (7,2%).

Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 5,5% с 5,1% в январе.

При этом другие макроэкономические показатели в еврозоне и в ЕС в целом показывают улучшение. «После роста экономики ЕС в четвертом квартале 2021 года промышленное производство продолжало расти, а розничная торговля восстановилась еще в январе 2022 года», — говорится на официальном сайте Евростата.

Что касается рынка труда, то по имеющимся данным за январь 2022 года «уровень безработицы упал ниже своего допандемийного уровня» (2019 года).

Ковид сильнее евро

Инфляция в еврозоне начала ускорятся еще год назад, а целевой уровень в 2%, установленный Европейским центробанком, превысила в августе 2021 года, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов. «С тех пор рост цен значительно ускорился, и неудивительно, что достиг исторических максимумов», — говорит эксперт.

В прошлом году наибольший вклад в процесс повышения цен внесла пандемия COVID-19, так как из-за закрытия границ были нарушены логистические цепочки и многие товары, сырье или комплектующие попросту не поступали на европейский рынок, поясняет Чернов.

Разрыв логистических связей привел к простоям многих производств и дефициту товаров, и, как следствие, к стремительному росту цен на них. Из-за остановки многих производств в Азии некоторых товаров даже после открытия границ (по мере ослабления антиковидных ограничений) было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос и сбить цены. Например, это до сих пор это касается чипов и микросхем для автомобилей, бытовой техники, электроники.

«Цены на чипы росли в прошлом году, растут сейчас, хотя эта тенденция родилась еще в 2020 году, во время первых пандемийных ограничений. Но в 2020-м на складах еще оставались значительные запасы продукции, что нивелировало закрытие границ на какое-то время», — говорит аналитик.

«Разгон цен в еврозоне идет широким фронтом — все основные статьи в потребительской корзине (продовольственные и непродовольственные товары, услуги) в феврале превысили двухпроцентный целевой уровень ЕЦБ», — уточняет главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

«Основной вклад в инфляцию внесли цены на энергоресурсы. В феврале они выросли почти на 32% к аналогичному периоду прошлого года», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Свой вклад в рост цен вносит и ультрастимулирующая монетарная политика ЕЦБ, считает Васильев из Совкомбанка. «ЕЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 0%. Реальная ставка за вычетом текущей инфляции составляет минус 5,9%, что подпитывает потребительский и инвестиционный спрос. При этом ЕЦБ продолжает покупать облигации на €62 млрд в месяц, что еще больше разгоняет инфляцию», — объясняет Васильев.

Российский след не виден

Конечно, спецоперация на Украине, антироссийские санкции и ответные меры усилят инфляционное давление в Европе — через цены на энергоресурсы, продовольствие, удобрения, металлы, через возможное усиление перебоев с поставками, отмечают эксперты. Перспективы экономического роста также ухудшатся. Но это будет заметно в марте. На сегодняшнюю рекордную инфляцию в ЕС Россия, вопреки множеству заявлений западных политиков, практически не повлияла.

На инфляции за февраль пока еще слабо отразился конфликт на Украине, как и влияние санкций ЕС в отношении России, уточняет Беленькая из «Финам». «Скорее всего, инфляция усилится в марте и во втором квартале. По мере того, как рост цен на сырье будет переходить в повышение производственных затрат, а затем в отпускные цены», — считает она.

«По нашим подсчетам, цены в марте в еврозоне прибавят еще 1,1-1,5%», — говорит Чернов из «Фридом Финанс».

По мнению Васильева из «Совкомбанка», основной всплеск роста цен на нефть, газ, уголь, металлы придется на март. «Поэтому можно ожидать, что мартовская инфляция в еврозоне снова обновит рекорд», — заключает Васильев.

Цены на продовольствие в Европе растут на фоне антироссийских санкций, заявлял ранее 16 марта в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что санкции в отношении РФ не пройдут безболезненно для самого ЕС, поскольку европейский и российский рынок взаимозависимы.