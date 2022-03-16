«Масса недоработок». В России отложили эксперименты по маркировке воды и молочной продукции

Минпромторг выступил против отмены уже принятых решений об обязательной маркировке большинства товаров. По мнению ведомства, это нецелесообразно даже в новых геополитических и экономических условиях. Исключение сделали только для воды и молочной продукции: сроки внедрения обязательных цифровых кодов отложены на год. По мнению бизнеса, сбалансировать цены из-за расходов на маркировку будет трудно. Поэтому и текущие эксперименты, и уже действующую обязательную маркировку надо приостановить.

Минпромторг уточнил свою позицию по поводу маркировки некоторых видов товаров. «Несмотря на сложившуюся экономическую и геополитическую ситуацию, Минпромторг считает нецелесообразным отменять уже принятые решения о введении обязательной маркировки», — говорится в ответе министерства на запрос «Газеты.Ru».

Свое решение Минпромторг объяснил тем, что компании уже понесли затраты на приобретение оборудования для цифровой маркировки.

С помощью нее власти контролируют оборот продукции, динамику цен и пытаются бороться с контрафактом. Цифровую маркировку наносят на упаковку товара или ярлык. Она содержит сведения о товаре: его наименование, название производителя, дату, время и место выпуска.

Сначала любую маркировку вводят в виде эксперимента и не считается обязательной. Если пилотный проект признают эффективным для контроля той или иной группы товаров, их маркировка становится обязательной.

В Минпромторге напомнили, что в этом году начались эксперименты по маркировке медицинских изделий и никотинсодержащих жидкостей. Также продолжаются эксперименты по маркировке пива, БАДов к пищевой продукции и антисептиков.

«Обсуждаются новые сроки начала экспериментов по маркировке крепкого алкоголя, сладких напитков, соков, товаров для детей, консервов, рыбы и кормов для животных. Окончательное решение будет приниматься правительством», — сообщили в Минпромторге, не уточнив даты принятия решений по этим видам продукции.

В министерстве напомнили, что участие в экспериментах по внедрению маркировки всегда добровольно. На этой стадии производители товаров «получают оборудование и коды маркировки бесплатно, в связи с чем нет оснований для повышения розничных цен в рамках экспериментов».

Что касается обязательной маркировки, Минпромторг заявил, что готов временно отложить ее только для двух видов продукции — молока и бутилированной воды. На год переносится обязательная маркировка «молочной продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов» — с 1 декабря 2022 года на 1 декабря 2023 года. Также на год откладывается обязанность для общепита, ресторанов и гостиниц подавать сведения о молочной продукции.

Для продавцов «всех видов упакованной воды» маркировка переносится с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года, уточнили в Минпромторге.

По данным Центра развития перспективных технологий (оператор национальной цифровой системы маркировки товаров «Честный знак»), в этой системе работают 600 тыс. компаний.

На 20% дороже

Бизнес поддержал перенос сроков обязательной маркировки по воде и молоку. «Хорошо было бы отладить общую схему работы системы маркировки. У бизнеса возникает много проблем с электронным документооборотом. То в «Честном знаке» не видят сведения, которые подает бизнес. То не могут принять сведения о товаре. То они не доходят. Или доходит не то, что отправили», — отметил член комитета «Деловой России» по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств Илья Росинский.

При этом бизнес настаивает на том, что нанесение цифровых кодов и подача сведений в систему «Честный знак» подразумевает существенные дополнительные расходы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что маркировка «увеличивает стоимость продукта в среднем на 20%».

Дать точную оценку роста стоимости продукции в результате внедрения системы маркировки невозможно, возразил технический директор ГК Штрих-М Дмитрий Ковалев. Оценить дополнительные расходы нереально хотя бы из-за отсутствия единой методики расчета себестоимости.

«При расчете себестоимости «оптимисты» предпочитают оперировать размером прямых затрат на закупку оборудования и расходные материалы. «Пессимисты» требуют учета полных затрат. В том числе, стоимость внедрения программного обеспечения, найма дополнительного персонала и его обучения», — пояснил эксперт.

Процент увеличения затрат также сильно зависит от размера предприятия и его оборота. Поэтому оценки могут сильно отличаться даже в рамках одной ассортиментной группы товаров. «Но неоспоримым остается факт, что цена промаркированной продукции увеличится», — заключил Ковалев.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич согласен с тем, что предприниматели несут затраты на маркировку — не только прямые расходы на оборудование, но и косвенные на перестройку технологических процессов. Исаевич считает, что «необходимо оградить конечного потребителя, даже если это организация, от роста цен».

«И всех, кто не перепродает товар без изменения, вывести из маркировки. Это в том числе и общепит, который перерабатывает продукцию для продажи ее конечному потребителю», — сказал «Газете.Ru» Исаевич.

В Корпорации МСП уверены: сейчас необходимо приостановить не только пилотные проекты по внедрению маркировки, но и те, что уже стали обязательными. «Сейчас очень важно ввести мораторий минимум на один год на все санкции по КоАПу для всех участников за нарушение требований по маркировке. Сам процесс нужно приостановить для всего бизнеса», — пояснил Исаевич.

По его словам, в текущих условиях необходимо создать максимально благоприятные условия для защиты бизнеса, для сохранения рабочих мест. «Наш экспертный совет при корпорации также выступает за отмену ненужной маркировки», — добавил Исаевич.

Контрабанда и контрафакт никуда не делись

Бизнес-сообщество уверено, что для решения проблемы прозрачности сделок не обязательно вводить маркировку. «Отраслевой контроль — вполне рабочий инструмент решения проблемы подделок и контрафакта», — говорит Минеева.

Президент ГК Zenden, член Совета московского отделения «Деловой России» Андрей Павлов отметил, что с помощью маркировки власти могли бы навести порядок хотя бы на обувном рынке. «Но за два года действия обязательной маркировки мы так и не смогли избавиться с ее помощью от контрабанды и контрафакта. Теневой обувной рынок как работал, так и работает», — говорит Павлов.

Общественный бизнес-омбудсмен по поддержке малого и среднего бизнеса и владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова также уверена: система маркировки «в ее текущем варианте никак не помогает бороться с контрафактом».

«В системе масса недоработок. Те же обувщики пытаются добиться их исправления, но безрезультатно. В итоге отрасль продолжает нести убытки», — указала Татулова.

Бизнес-омбудсмен сообщила, что намерена обратиться в Счетную палату и Госдуму, чтобы запросить результаты экспериментов по маркировке, экономическую выгоду государства от этих проектов. «Как можно тиражировать неработающую систему?» — возмутилась Татулова.

Зачем нужна маркировка

Маркировку продукции ввели по закону, принятому еще в 2018 году по инициативе премьера Дмитрия Медведева. К 2024 году планируется создать единую систему маркировки большинства значимых товаров. Оператор системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров — Центр развития перспективных технологий. Для маркировки используется двухмерный код Data Matrix, который наносится на упаковку товара или ярлык.

Сейчас обязательная маркировка действует для некоторых видов продукции, в том числе обуви, лекарств, табака, шуб, автошин и покрышек, парфюмерии, некоторых товаров легкой промышленности. Проводятся эксперименты по маркировке пива, безалкогольных напитков и других товаров.