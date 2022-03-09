Как жить без Coca-Cola, чипсов Lay's и чая Lipton

PepsiCo решила приостановить продажи своей продукции в России на фоне проведения военной операции на Украине. Ранее другие крупные производители потребительских товаров, в том числе Coca-Cola и Unilever, выступили с аналогичными заявлениями. Что производили эти компании, насколько для них важен российский рынок, могут ли они в будущем возобновить свою работу – в материале «Газеты.Ru».

PepsiCo приостанавливает продажи своих напитков в России на фоне проведения военной операции на Украине. Также компания решила временно отказаться от инвестиций и всей рекламной деятельности.

«Мы работаем в России уже более 60 лет. Наша продукция есть во многих российских домах. Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар «холодной войны» и помогла создать точки соприкосновения между США и СССР. Однако, учитывая ужасные события, происходящие на Украине, мы объявляем о приостановке в России продаж Pepsi-Cola и других наших напитков, включая 7Up и Mirinda», — говорится в обращении главы PepsiCo Рамона Лагуарта, опубликованном 8 марта.

Однако PepsiCo продолжит производство товаров первой необходимости — молочных продуктов и детского питания. Компания при этом пообещала поддержать 20 тыс. российских сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих, задействованных в цепочке поставок.

PepsiCo является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России. Торговый знак Pepsi-Cola был зарегистрирован в СССР в 1938 году. Сейчас компания выпускает напитки (Pepsi, 7Up, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар» и др.), чипсы и снеки (Lay's, Cheetos, «Хрусteam»). Также — соки и нектары («Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый» и др.), молочную продукцию («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле» и др.) и детское питание («Агуша» и «Чудо детки»).

Кроме того — бутилированную воду («Аква Минерале», «Родники России»). PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля, а также одним из крупнейших переработчиков сырого молока. В компании работает 19 тыс. сотрудников.

По итогам 2021 года выручка PepsiCo в России составила $3,4 млрд (или 252,4 млрд руб.). В общей выручке компании на долю России приходится 4,3%, отмечает РБК. У компании в стране более 20 предприятий, в которые было вложено более $10 млрд, пишет Forbes. Российский рынок – третий по объему выручки для PepsiCo после США и Мексики.

Ранее Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. Помимо Coca-Cola, компании принадлежат бренды Fanta, Sprite. Концерн при этом заявил, что на долю России и Украины пришлось от 1% до 2% чистой операционной выручки компании в 2021 году, пишет Reuters. В Coca-Cola отметили, что будут следить за ситуацией, и оценивать ее по мере развития событий.

На сайте Coca-Cola Россия говорится, что в компании работает 7 тыс. человек. При этом каждое рабочее место в компании создает до 8,7 рабочих мест у поставщиков и клиентов. В сумме это 66 тыс. дополнительных рабочих мест. В 2018 году вклад в экономику России составил 0,2% ВВП – более 195 млрд руб., отмечается в сообщении. На российский рынок Coca-Cola пришла в 1979 году.

Другой крупный производитель повседневных товаров — британская компания Unilever — решила прекратить экспорт и импорт продукции в Россию и из нее, отказаться от инвестиций и вложений в рекламу. Unilever производит большое количество повседневных товаров. В частности — бытовую химию (Domestos, Cif) и средства гигиены (Dove, Rexona, AXE, Camay, Clear, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг»). Кроме того — продукты питания (мороженое «Инмарко», чай Lipton, Brooke Bond). В компании, однако, уточнили, что поставки товаров, которые были произведены в России, продолжатся. Как сообщается на сайте Unilever, она присутствует в России более 30 лет. В компании работают 3,5 тыс. российских сотрудников.

Есть ли надежда на возобновление работы компаний

Уход мировых гигантов с рынка – это, безусловно, большие потери, отметил основатель маркетингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. И заменить эту продукцию какими-то отечественными аналогами будет трудно. Например, были попытки продвинуть «Русское бистро» при Юрии Лужкове, но из этого ничего не вышло, добавил он.

Однако Кауфман считает, что компании в итоге вернутся в Россию – когда ситуация стабилизируется. Даже в период «холодной войны» PepsiCo пришла в СССР: «бизнес есть бизнес», добавил Кауфман. Россия – это колоссальная территория, большая лояльность населения к продукции, к той же Pepsi или еде из McDonald's, отметил он. Кроме того, компании вложили в страну большие средства, открыли много производств, торговых точек.

«Это огромный рынок, который терять никто не захочет. С другой стороны, они сейчас руководствуются общественным мнением, а не бизнес-интересами. Поэтому если они не отреагируют, то их просто «затопчут» и начнут бойкотировать. Их ущерб будет намного больше. За репутационным потерями последуют финансовые», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Насколько быстро компания сможет вернуться на российский рынок – зависит от типа бизнеса, добавил он. При этом пока никто не может сказать, когда ситуация действительно стабилизируется, но в этом «заинтересованы все».

«Это действительно тяжелый период, но я не сомневаюсь, что он закончится», — заключил эксперт.

Уход и возвращение крупных компаний будет зависеть от политической ситуации, подчеркнул и управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман. Прекращение их деятельности приведет к сокращению рабочих мест, а также уходу с российского рынка известных брендов. На их место в этом случае придет российская продукция, и, видимо, китайские и другие азиатские бренды, полагает он. Будет освобождаться «гигантская ниша», которую будут занимать конкурирующие компании.

«При этом нужно понимать, что этот процесс займет определенное время. В том числе и из-за того, что потребитель должен сам переориентироваться на другие бренды, отвыкнуть от многолетних привычек», — отметил он.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает маловероятным полный уход крупных компаний из России. По его мнению, им невыгодно терять такую долю рынка.

«С одной стороны, мы увидим, что полки с товарами несколько опустеют. Но это в целом не повлияет на россиян, поскольку у нас также налажено производство товаров первой необходимости. Что касается продуктов питания, то здесь тоже не ожидается острой нехватки. Помимо производителей, ушедших с рынка, у нас есть бренды, которые заменят ушедшие. Поэтому острого дефицита в этих категориях не предвидится», — уверяет Сигал.