«Мера крайняя, но ударов в спину не потерпим». Как будут национализировать имущество Запада

Национализация производств, принадлежащих покидающим российский рынок западным компаниям, позволит сохранить рабочие места и избежать банкротства, считают в «Единой России». При этом данную меру можно будет предотвратить: у компании-собственника будет пять дней, чтобы возобновить работу в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная налоговая служба, прокуроры и власти регионов смогут инициировать введение внешнего управления на предприятиях ушедших из России западных компаний. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующий законопроект.

«Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места», — сообщает Telegram-канал «Единой России», инициировавшей изменения.

Компания-собственник имущества в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления, возобновить деятельность или продать свою долю. «Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после — акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации», — объясняет схему «ЕР».

«Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест»

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что новые нормы позволят членам совета директоров таких организаций или ФНС обратиться в арбитражный суд для назначения внешней администрации. «Инициировать такое обращение могут также власти субъектов, прокуроры субъектов и другие органы. С даты принятия заявления судом могут вводиться в отношении компании обеспечительные меры в виде запрета на распоряжение имуществом, увольнение работников, расторжение отдельных договоров, распоряжение акциями в уставном капитале», — цитирует его ТАСС.

Заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что в сложившейся ситуации поддержание занятости «является одной из главнейших задач», «речь идет о сотнях тысяч рабочих мест». «Для реализации этого решения есть все необходимые экономические предпосылки, там работают наши люди, которые владеют всеми необходимыми технологиями. Сырье, необходимые компоненты, как правило, производится также в Российской Федерации», — сказал Исаев на оперативном совещании единороссов по мерам поддержки экономики.

«В российском и международном праве есть понятие: предотвращение большего вреда меньшим. Да, безусловно, мы наносим удар по правам собственности данных предприятий, но мы тем самым предотвращаем вред, который эти организации наносят наемным работникам, своим клиентам, своим поставщикам и смежникам», — добавил он.

Депутат также предложил предусмотреть выдачу зарплатных кредитов, аналогичных тем, что предоставлялись во время пандемии. Займы могут быть выданы предприятиям, испытывающим трудности временного характера из-за зависимости от импортных комплектующих или иной импортной продукции.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее назвал «промышленным банкротством» действия компаний, решивших приостановить работу на российском рынке. «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», — объяснял он необходимость национализации.

У Кремля нет сформированной позиции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать предложение о национализации зарубежных предприятий. «Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет», — ответил он на соответствующую просьбу журналистов.

«Всякие сценарии как раз рассматриваются и прорабатываются в экстренном порядке в правительственном штабе», — уточнил пресс-секретарь. «Все, что обсуждается, оно обсуждается именно там», — добавил он.

Как подсчитали в Йельском университете, по состоянию на 9 марта уже 300 компаний приостановили или прекратили работу в России. Британско-нидерландская Shell закрывает все заправки в России, Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti), Mango, H&M, Nike, Swarovski, Cartier и Marks & Spencer приостанавливают работу магазинов, «замерло» производство на заводах большинства автоконцернов, среди которых Skoda, Volvo и BMW. Сотни тысяч человек могут потерять работу — сохранить персонал твердо пообещали лишь Ikea и McDonald`s.