Когда курс доллара отразится на ценах в России

Курс доллара к рублю значительно вырос на фоне проведения военной операции на Украине и антироссийских санкций. Официальный курс американской валюты на 4 марта превысил 111 рублей. «Газета.Ru» выясняла, на что влияет курс доллара, как он отражается на стоимости повседневных товаров, когда ситуация может стабилизироваться.

Еще полгода назад доллар стоил 72-75 руб., а теперь – торгуется выше 100 руб. По данным Мосбиржи на 3 марта на 14.45 мск курс доллара составлял 117,5 руб. И это напрямую влияет на импорт.

«Даже в случае с тамбовской картошкой семенной материал частично, или даже в подавляющем числе случаев, идет из Нидерландов. Уборочная техника – это импортные трактора, поливальные машины, часть минеральных удобрений, упаковочные материалы», — пояснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Многие потребительские товары завозятся из-за рубежа. Например, дефицитным продуктом является молоко, добавил аналитик «Финама» Андрей Маслов — его закупают в странах Европы и Южной Америки.

Что будет с ценами

Торговля ведется на условиях контрактов. И цены, как правило, устанавливаются не на каждый день, а на более длительные сроки, отметил Остапкович из НИУ ВШЭ. Компании работают по ценам, которые ранее были оговорены, формируют запасы. Это называется хеджированием — страхованием закупок от рыночных потрясений.

По словам экономиста, после удешевления рубля цены не выросли сразу и значительно. Но большинство производителей в ближайшее время начнут их повышать, готовясь к будущим рискам. Хотя формально оснований для этого пока нет: они вместе с ритейлерами получили свои сырье и товары еще по старой стоимости.

По мнению аналитика Андрея Маслова из «Финама», на фоне общей паники даже компании с большими запасами будут поднимать цены.

Кроме того, фиксированные цены есть далеко не у всех отраслей и компаний, циклы производства у всех разные, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Дорогой доллар и санкции приведут к росту стоимости продуктов питания, бытовой техники и электроники, товаров повседневного спроса уже в ближайшее время. В этом месяце. Разные компании и отраслевые союзы об этом уже заявляют», — сказал он.

Тревогу также вызывают цены на топливо, отметил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. По его словам, тех мер, которые были приняты в начале 2022 года, уже недостаточно. «Так что если правительство России не примет срочных мер по введению новых сдерживающих механизмов, весна 2022 года станет очень похожей на весну 2018 года. Тогда бензин за несколько месяцев подорожал на 8-9%», — заявил Быков.

Окончательный эффект от падения рубля на инфляцию в России проявится в течение трех-шести месяцев, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Есть ли запас прочности у поставщиков и ритейлеров

Рост курса доллара в первую очередь имеет критическое значения для производителей продуктов питания, заявил член правления «Руспродсоюза», генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов.

По его словам, за последние годы производители «полностью исчерпали» свои внутренние резервы, которые позволяют сдерживать цены.

«После периода локдауна в 2020 году и кардинального роста цен на сырье, упаковку и логистику в 2021 году никакой «финансовой подушки» у предприятий нет. Многие находятся на грани банкротства», – заявил Козлов «Газете.Ru».

У производителей пока есть запасы сырья и упаковки, которые закупались еще по старым ценам. Но их может хватить «всего на пару недель, максимум на месяц», говорит он. Это же касается и комплектующих для оборудования. Но уже сейчас закупки идут по новым ценам и на новых условиях: многие поставщики сырья и упаковки подняли цены на 15-30% и перешли на систему предоплаты.

«Поставщики могут менять условия сотрудничества одним днем. Некоторые при отказе производителей просто отказываются отгружать продукцию. Это создает значительные риски для поставщиков продуктов питания – мы можем просто не успевать выполнять заказы», – пояснил Глеб Козлов.

Он добавил, что производители «помнят про социальную ответственность перед покупателями, но ситуация сейчас крайне сложная для многих из них».

Что с продуктами

Сами торговые сети, по словам Козлова, сейчас увеличивают объемы заказов и делают запасы на складах, понимая, что цены могут вырасти через одну-две недели. И не все поставщики сейчас справляются с такими «сверхзаказами», отметил он.

«По основным продуктовым категориям товарный запас в сетях, ориентировочно, составляет 40-50 дней. Но данные цифры могут варьироваться в зависимости от категории товара. Поэтому уже к концу марта, с учетом более активной закупки со стороны потребителей, мы сможем увидеть подорожание продуктов питания», – заключил Глеб Козлов.

В первую очередь рост курса доллара влияет на импортную продукцию: чай, кофе, фрукты, овощи, добавил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Что с одеждой

Для продавцов одежды рост курса доллара тоже критичен, как и для всех импортеров, говорит президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Контракты обычно заключались на полгода, из-за пандемии прибавилось еще два месяца (из-за логистических сбоев). Сейчас еще «можно смело прибавлять месяц-другой», добавил он. По старым контрактам продукция будет реализовываться, ориентировочно, еще весной 2022 года.

«Она у ритейлеров частично уже на складе, частично в пути. Надо оплачивать доставку, таможню и у кого есть постоплата. По новому курсу. Плюс кредитами под 22-25%», – сказал Ярошенко.

Медленное подорожание товаров уже «идет везде», отмечает он. «Я это вижу сам как потребитель. Или привычных товаров нет, или они переоценены на 10-20-30%. И независимо от того, по какому курсу их покупали», – добавил президент розничной сети Baon.

Что с техникой

Что касается бытовой техники и электроники, то здесь у нас тоже практически на 100% зависимость от импорта, рассказал ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Я думаю, что рост будет одинаковый для всех категорий товаров в конечном итоге. Просто сейчас говорить об этом на фоне нестабильного курса невозможно. Торговые сети выставляют наценку кто во что горазд. Одни ставят наценку заградительную — 80%, другие ставят 30%», – отметил он.

У ряда компаний есть валютные хеджи – то есть они закупили условно доллар по определенной цене. Насколько сейчас это рабочий механизм – непонятно, говорит Муртазин. Тем не менее, ближайшие поставки могли бы осуществляться в его рамках.

«Сейчас есть проблема с логистикой, есть торговая блокада России. Но я думаю, это временное явление. Поставки начнутся. В данный момент проблема в том, что нет понятного курса. Даже для того, чтобы считать хедж. Тот же Apple не может купить валюту в России. И поэтому на данный момент поставок нет, как и других компаний. Как только стабилизируется ситуация, они будут», – полагает эксперт.

Сама схема поставок пока не меняется. Производители поставляют товары на российские склады. Дальше цены на них пересчитываются в рубли, и уже за рубли товар отгружается российским партнерам, пояснил Муртазин. И чтобы посчитать это в рублях, нужен некий курс. В нормальных условиях отгрузки товаров идут еженедельно, это постоянный процесс. Курс, по которому ведутся закупки, как правило, привязан к бирже. Но сейчас «курса как такового нет», говорит эксперт.

«Большая часть поставщиков не понимает, как вести торговлю. Они готовы поставлять. Но также есть и неформальная, необъявленная торговая блокада», – добавил он.

При каких условиях курс доллара может стабилизироваться

Ситуация с курсом доллара сейчас не имеет отношения к экономике. Это чисто геополитические причины, говорит Остапкович из НИУ ВШЭ. Поэтому курс будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в мире.

«Но Россия – не Мьянма и не Куба, на которых наложены вечные санкции. И даже не Иран. Нужно договариваться, минимизировать все это санкционное давление», — считает экономист.