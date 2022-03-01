США и ЕС хотят конфисковать яхты россиян, попавших под санкции. Законно ли это

США и Евросоюз обсуждают идею конфискации имущества у россиян, попавших под санкции. Например, яхт или самолетов. Американцы при этом ссылаются на «каперские грамоты», которые выдавались пиратам для грабежа вражеских судов. Эксперты считают такой подход к проблеме абсолютно неправовым.

Французское правительство не исключает конфискацию имущества российских бизнесменов, попавших под санкции ЕС. Конфисковать могут в первую очередь яхты, недвижимость, автомобили. Об этом сообщил Forbes.

«Мы определим россиян с активами во Франции. Речь о россиянах, которые могут быть добавлены в европейский санкционный лист из-за своих связей с российскими властями», — сказал журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр после заседания кабинета министров по вопросам обороны и безопасности.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс также заявила, что составлен список «российских олигархов» под санкциями. Лондон намерен «сосредоточиться на их домах, яхтах и каждом аспекте жизни».

С предложением изымать яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под санкции, выступил и член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден. Американский политик утверждает, что у российских чиновников до сих пор есть яхты и самолеты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру. «Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы захватить их и привлечь Россию к ответственности за вторжение на Украину», — заявил Гуден.

При этом он предложил использовать «каперские грамоты». Эти разрешения использовались до ХIX века для конфискации морских судов.

Такое право закреплено в статье 1 Конституции США. Он напомнил, что более 20 лет назад в Конгресс был внесен «Акт о каперских свидетельствах 2001 года». В случае его принятия документ позволил бы президенту США использовать каперские свидетельства против боевиков, совершивших террористический акт 11 сентября 2001 года.

Каперское свидетельство — пиратская грамота

Каперское свидетельство давало право вооруженному судну захватывать и брать контроль над кораблем, принадлежащим враждебному государству, пояснил доцент МГИМО партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков. Первой начала раздавать каперские грамоты английская королева еще в XVI веке, чтобы ее подданные могли конфисковывать испанские суда — с Испанией тогда британцы были в состоянии войны. «Пираты грабили и топили суда других государств без грамоты, а каперы, они же корсары или приватиры, получали документ, дающий им право на конфискацию. В пользу своей страны и себя лично», — добавил он.

Если американцы или европейские политики решат конфисковать судно, тогда необходимо решать вопрос с компенсацией, предупредил эксперт.

«Арестовывать судно просто на основании того, что какой-то гражданин России попал в «черный список», но при этом не совершал нарушения закона, неправомерно. Если судно или самолет, недвижимость такого гражданина будет решено конфисковать, владелец имущества будет вправе требовать компенсацию», — пояснил Рачков.

Юрист провел аналогию. «Представьте, что вы живете в доме, в котором есть ТСЖ – товарищество собственников жилья. Глава ТСЖ совершил некое преступление во время исполнения своих обязанностей. Например, допустил ДТП, когда ехал по делам ТСЖ. Должны ли жильцы этого дома отвечать своим имуществом за нарушение главы ТСЖ? Только на том основании, что в этом доме твоя квартира. Конечно, нет», — пояснил он.

В Черном море надежнее

«Такого нет в правовом поле. Пока, по крайней мере, нет, чтобы за деяние государства отвечали частные лица. Государственные служащие могут быть в ответе за действия государства. Но инициатива ЕС и США касается частных лиц», — указал Рачков.

Если Европа или США начнет действовать по каперским нормам, это будет покушением на свободу судоходства и нарушением конвенции ООН по морскому праву. Никаких каперских грамот конвенцией не предусмотрено, пояснил эксперт.

«В ответ на пиратство Россия сможет урезонить инициаторов прямо на воде. Либо — подать иск в Гамбург, в Международный трибунал по морскому праву. Там, кстати, есть судья от России»,— уточняет Рачков.

Для того, чтобы арестовать счета, изъять яхты и другую собственность, принадлежащую конкретным лицам, необходимо решение суда, говорит заместитель заведующего кафедрой международного права Российского университета дружбы народов Александр Солнцев. «Без решения суда это — вне правовых рамок. Это экспроприация частной собственности», — подчеркнул он.

Эксперт выражает недоумение по поводу того, что такие эмоциональные заявления звучат от государств, «которые боролись много столетий за поддержание частной собственности как одного из основных прав человека».

Юристы в беседах с «Газетой.Ru» сошлись во мнении, что надежнее всего будет перебазировать яхты в Черное море. Вечером 1 марта западные СМИ со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, который позволяет отлеживать движение судов во всем мире, сообщили, что как минимум четыре суперъяхты, принадлежащие крупным российским бизнесменам, двигались в сторону Черногории и Мальдив. У Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США, Черногория как член НАТО выражала намерение присоединиться к общеевропейским санкциям против Москвы.