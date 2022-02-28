ЦБ экстренно повысил ключевую ставку. Что ждать россиянам

ЦБ с 28 февраля решил повысить ключевую ставку на 10,5 процентных пункта — до 20% годовых. Финансисты считают действия регулятора вполне обоснованными и ожидаемыми на фоне геополитической обстановки. К чему приведет повышение ставки, разбиралась «Газета.Ru».

Текущее повышение ключевой ставки до 20% годовых — исторический максимум. До этого рекордным значением была ставка в 17% годовых, установленная в декабре 2014 года.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились», — следует из сообщения ЦБ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как уточнил регулятор, повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение ставок по вкладам до уровней, которые позволят компенсировать возросшие риски девальвации рубля и роста цен.

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — резюмировал ЦБ.

Ранее британский минфин объявил о введении санкций против Центробанка. Лондон намерен запретить транзакции, связанные с ЦБ, ФНБ и российским Минфином.

В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд. Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ начался в марте 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля регулятор поднял показатель сразу на 1 п.п., до 9,5%, что стало максимумом с весны 2017 года. Регулятор также пересмотрел прогноз по инфляции до 5–6% в 2022 году с 4–4,5%. ЦБ увеличивал ставку в рамках борьбы с инфляцией и не исключал дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (был готов повысить ставку сразу на 1,5 п.п. вместо диапазона 0,25-1 п.п., который он использовал в последнее время). Но на сегодняшнее беспрецедентное повышение ЦБ пошел из-за обвала на фоне военной операции на Украине.

В середине декабря 2014 года на фоне сильнейшего со времен дефолтного 1998 года обвала рубля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 10,5 п.п. до 17% годовых. Затем регулятор постепенно ее снижал и довел до предкризисного уровня в 10,5% в июне 2016 года.

«Это абсолютно верное решение»

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко назвал повышение ключевой ставки до 20% годовых ожидаемым для участников рынка решением. По его словам, это была самая прогнозируемая мера в текущей ситуации, которая позволит успокоить рынок и скорректирует поведение вкладчиков.

С ним согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. «Решение о значительном повышении ключевой ставки ожидалось участниками рынка с пятницы. По предварительным оценкам, она должна была быть поднята до 15-17% годовых. Однако регулятор пошел на более существенное ужесточение параметров денежно-кредитной политики. В текущих условиях неопределенности и значительного повышения инфляционных рисков такой шаг оправдан», — отметил эксперт.

В «БКС Мир инвестиций» уверены, что решение ЦБ позволит поддержать рубль.

«Резкий подъем ставки ЦБ обусловлен рекордным давлением на валюту. Шаг регулятора абсолютно верный. Он вызван аномальной волатильностью рынка на фоне санкций ЕС и США. Влияние сугубо положительное. Стабилизация должна прийти, а рубль — укрепиться на фоне накачки ликвидностью системы», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Ставки по вкладам и кредитам вырастут

Эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов уточнил, что введение санкций, прямо направленных на российский ЦБ, ограничило его возможности по проведению валютных интервенций. Регулятор проводил их в конце прошлой недели для смягчения девальвации рубля и стабилизации валютного рынка.

«Поэтому Банк России перешел от более точечных к крупномасштабным мерам поддержки отечественной валюты — экстренному и резкому повышению ключевой ставки. В краткосрочном периоде это (в сочетании с прочими мерами) способствует некоторой стабилизации валютного рынка. Мера вызовет неизбежную корректировку ставок по всей линейке кредитных и депозитных продуктов: повысятся ставки и по вкладам, и по кредитам», — уточнил Сафонов.

Уровень их возможных значений эксперт пока затруднился оценить.

«Для граждан и бизнеса возросшие ставки будут означать существенное снижение доступности кредитов. При этом значительное повышение ставок по рублевым депозитам способствует их большей привлекательности», — пояснил Сафонов.

По словам Сафонова, после купирования рисков финансовой устойчивости Центробанка ключевая ставка вернется к более низким, хотя и повышенным значениям.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Также во внимание будут приниматься реакция финансовых рынков на эти условия. Будет учитываться фактическая и ожидаемая динамика инфляции.

В мире практика повышения ключевой ставки использовалась, в частности, Венесуэлой в рамках борьбы с инфляцией. В марте 2021 года венесуэльский регулятор повысил ставку с 45,24 до 58,67%. Впрочем, победить инфляцию ему не удалось. В июле появились сообщения об очередной деноминации боливара в масштабах 1000000 к 1.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной санкций против России со стороны США и их союзников.