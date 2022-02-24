ЦБ объявил о начале валютной интервенции. Как реагирует рынок

Банк России сегодня объявил о начале валютной интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Это произошло на фоне проведения военной операции на Украине. «Газета.Ru» попросила экспертов объяснить, что это значит, и насколько это стандартная процедура в подобных случаях.

Центробанк 24 февраля сообщил о начале валютных интервенций для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Собственные валютные интервенции он не проводил с декабря 2014 года.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты», — сообщил регулятор.

24 февраля рубль стал падать на фоне проведения военной операции на Украине. В ходе торгов на Мосбирже курс доллара достигал 89,6 руб. Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 21 января 2016 год – 86 руб., отметило РБК. Курс евро достигал 99,99 руб. Позднее рубль немного отыграл падение. По данным Мосбиржи на 15:31, курс доллара составлял 83,2 руб. (+2,06), а евро — 93,2 руб. (+1,5).

ЦБ также сообщил, что расширит ломбардный список и проведет операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Позднее он объявил о запрете коротких продаж на российском финансовом рынке.

Что означает валютная интервенция

Валютные интервенции – это операции Банка России, которые он проводит для стабилизации курса национальной валюты, пояснил «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он продает иностранную валюту на рынке в периоды повышенного спроса. Когда курс иностранной валюты растет, ЦБ начинает активно продавать доллар и евро, в результате чего курс снижается.

Также Центробанк может покупать валюту на рынке, когда котировки, наоборот, низкие. За счет этого он пополняет золотовалютные резервы, используя выгодный курс, пояснил эксперт.

«Сегодня, например, за счет продажи валюты ЦБ удалось снизить курс доллара с 90 руб. до 84 руб., а евро – со 100 руб. до 94 руб. Это произошло после 10.00 мск, когда начала работать Мосбиржа», — рассказал Деев.

По его словам, интервенции являются стандартной процедурой, поскольку одна из задач ЦБ – это регулирование курса национальной валюты. Нестандартной в данном случае может быть сумма проданной сегодня валюты для стабилизации рубля, но она пока не разглашалась.

Что же касается запрета коротких продаж – то это позволяет снизить риски на бирже в те моменты, когда происходит что-то экстраординарное, объясняет Артем Деев. «Брокеры и инвесторы могут начать нервничать, активно продавать или покупать активы, а это может привести к более серьезному обвалу на бирже», — пояснил он.

Так, например, произошло в марте 2020 года, когда нефтяные котировки ушли в минус. Тогда была крайне нервная обстановка на мировых площадках, не было заявок на сырьевые фьючерсы. Нефть торговалась по -$40 в течение нескольких часов. В результате многие инвесторы потеряли свои деньги, а рынок долго приходил в себя от потрясений.

«Чтобы такого не произошло, сегодня на фоне военной спецоперации РФ на Украине и было принято это решение. Без этой меры индексы и цены активов могли бы упасть сильнее», — отметил эксперт.

Деев также объяснил, что ломбардный список – это перечень ценных бумаг, которые регулятор страны соглашается брать в качестве залога от коммерческих и госструктур при кредитовании. Данный перечень утверждается Советом директоров ЦБ и пересматривается каждый месяц. «Если ценные бумаги банка включены в ломбардный список, это гарантирует, что данные облигации соответствуют заявленному обеспечению и прошли жесткие проверки их ликвидности. Расширение ломбардного списка – это мера поддержки финансового сектора страны со стороны ЦБ, некоторое послабление, чтобы не допустить снижения стабильности банков», — объяснил эксперт.

После решения Центробанка индекс Мосбиржи набрал около 500 пунктов, а РТС – около 250, отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он добавил, что запрет на короткие продажи касается только акций и облигаций, но не распространяется на производные инструменты — фьючерсы, опционы.

«Это совершенно обычные меры, которые применялись уже не раз. Здесь нет ничего сильно нового. Причем в том же ключе можно высказаться и про приостановку работы Мосбиржи и Санкт-Петербургской биржи – при резких падениях они останавливают торги на некоторое время, обычно это 15-30 минут, но сегодня остановка питерской биржи была чуть длиннее», — сказал Коган.