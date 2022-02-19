Один — для спекуляций, второй — как копилка. Как используют инвестсчета

Чтобы вкладывать деньги в ценные бумаги, инвестору нужно открыть брокерский счет. Другой вариант — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). С его помощью можно получить налоговый вычет от государства, но с определенными условиями. «Газета.Ru» спросила экспертов, где лучше держать средства и как и получить максимальную выгоду от своих вложений.

Российские инвесторы сейчас могут выбирать, где хранить свои сбережения: на обычном брокерском счету или на индивидуальном инвестиционном счету (ИИС). Такие счета появились в 2015 году.

Основное отличие ИИС – это возможность получить налоговые льготы от государства. Сейчас есть два варианта: либо оформление 13-процентного налогового вычета от суммы взноса, либо освобождение от уплаты НДФЛ при продаже активов с прибыли. Их еще называют счетами первого и второго типа соответственно.

Максимально ИИС можно пополнять на сумму до 1 млн руб. в год. Налоговые льготы распространяются на сумму пополнений до 400 тыс. руб. в год, поэтому налоговый вычет не будет превышать 52 тыс. руб. ежегодно.

Для получения налоговых льгот нельзя закрывать ИИС в течение трех лет. Снимать деньги с него тоже нельзя: в этом случае он закрывается, подчеркнул финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Если человек решил закрыть счет раньше времени, но уже получил налоговые льготы, их придется вернуть.

Еще одна важная особенность – на ИИС можно купить только активы, которые обращаются на Московской или Санкт-Петербургской бирже, добавил руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Иван Самохин.

Какой тип ИИС выбрать

«Оба типа счетов очень привлекательны. Не всегда бывает понятно, какой выгоднее применить конкретному человеку. Если человек, к примеру, не работает – и, соответственно, не платит НДФЛ, то однозначно следует использовать ИСС второго типа. Если человек работает, то решение стоит принимать исходя их того, какие активы он планирует покупать», — отметила руководитель офиса продаж УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Выбирая тип ИИС, нужно в первую очередь смотреть на экономическую выгоду, добавил Иван Самохин из «БКС Мир инвестиций». Если размер налогов, которые придется уплатить с дохода, превышает 52 тыс. руб., то может быть выгоднее вычет по второму типу. А если сумма инвестиций составила 400 тыс. и значительного дохода получить не удалось, то стоит выбрать первый тип.

Однако важно помнить, что вычет на взнос можно получать каждый год, если человек вносил деньги на ИИС. А освободиться от налогов можно только один раз – когда ИИС будет закрываться, подчеркнул эксперт.

Выбирать тип ИИС не обязательно сразу при открытии счета, добавил Самохин. В течение трех лет можно оценивать эффективность своих инвестиций и решать, как действовать дальше. Однако «в пути» уже нельзя поменять тип вычета, отметила Гондусова. Если инвестор получил вычет с ИИС первого типа хотя бы в одном году, то поменять его на вычет второго типа уже нельзя.

Перед открытием ИИС также можно сначала открыть брокерский счет и поторговать на небольшую сумму. «Исходя из совершенных сделок, вы для себя поймете, какой тип счета вам выгоднее открыть», — посоветовал финансовый аналитик Владислав Антонов.

Для чего нужен брокерский счет

Брокерский счет — это стандартный вариант для тех, кто планирует инвестировать. С его помощью можно приобретать акции, облигации, биржевые фонды. Открыть такой счет можно в банке или специальной управляющей компании. После на него нужно положить какую-то сумму и на эти деньги уже приобретать ценные бумаги.

Открытие брокерского счета — бесплатное, но банки или управляющие компании обычно берут комиссию по сделкам за свои услуги (у каждой свои тарифы). Также с дохода по инвестициям нужно платить налоги. Но, как правило, все эти списания происходят автоматически, поэтому самому инвестору отдельно платить ничего не нужно.

Что выбрать – брокерский счет или ИИС?

У брокерского счета и ИИС есть свои преимущества: все зависит от целей инвестора. Правильно было бы открыть оба, говорит финансовый аналитик Владислав Антонов. Если человек планирует накопить крупную сумму в течение нескольких лет и не планирует снимать деньги, то лучше открыть ИИС. А если ему нужно будет снимать деньги, то больше подойдет брокерский счет.

«Лучше всего ИИС использовать для долгосрочных инвестиций, а брокерский счет — для получения прибыли от торговли на бирже», — посоветовал эксперт. Он при этом напомнил, что прибыль с брокерского счета облагается НДФЛ в размере 13%.

Клиенты, как правило, так и делают — открывают оба счета, говорит Самохин из «БКС Мир инвестиций». Для спекуляций или покупок на большие суммы они используют брокерский счет, а ИИС используют как копилку, которую не будут «разбивать» ближайшие три года.