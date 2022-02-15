«Эпоха высоких ставок — это надолго». Стоит ли брать ипотеку в 2022 году

Центробанк на прошлой неделе в очередной раз поднял ключевую ставку – до 9,5%. На этом фоне ожидается и рост ставок по ипотеке до двузначных показателей. «Газета.Ru» спросила экспертов, стоит ли приобретать жилье в 2022 году или лучше пока отложить покупку. А также выяснила, что будет с ценами на квартиры в ближайшее время.

Банки в ближайшее время могут пересмотреть условия по ипотечным программам из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 9,5%.

Так, в «Росбанке» заявили РБК, что в среднем по рынку стоимость таких займов в первой половине 2022 года может приблизиться к 10%. В «Абсолют Банке» сообщили, что если ключевая ставка в будущем достигнет 11%, то ставки по ипотеке могут вырасти до 12-13%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также считают, что в ближайшее время ипотечные ставки будут только расти.

Сейчас в стране «крайне высокий» уровень инфляции, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка: в январе она составила 8,7% в годовом исчислении, что является максимумом с февраля 2016 года. Если Центробанк дальше будет повышать ключевую ставку, ипотечные ставки могут достичь 11-12%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объясняет, что «эпоха высоких ставок – это надолго». По его мнению, об этом говорит общая риторика Центробанка, а не только очередное повышение ключевой ставки.

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году

Если для человека сейчас актуальна покупка жилья, откладывать ее точно не стоит, говорит Надежда Коркка из «Метриума». По ее словам, даже если в этом году взять ипотеку по более высокой ставке, это все равно поможет сохранить сбережения: цены на квартиры продолжают расти. Откладывая сделку сейчас, можно упустить выгодные варианты.

Более того, если ждать снижения ставок, решение квартирного вопроса может затянуться на неопределенный срок, говорит руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Думаю, россияне еще долго не увидят дешевых денег, которые можно было получить в 2020–начале 2021 года, поэтому, если возникла необходимость в улучшении жилищных условий, это стоит сделать сейчас», – также полагает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Есть и еще один вариант: можно обратить внимание на аренду, указывает основатель IT-компании Realiste (разработала искусственный интеллект для мгновенной оценки недвижимости) Алексей Гальцев. На фоне потенциального повышения ипотечных ставок до 11-12% в 2022 году снимать жилье может быть выгоднее.

Как выгоднее купить квартиру

Сейчас еще есть возможность воспользоваться некоторыми льготными программами, напоминает Надежда Коркка из «Метриума». Также можно присмотреться к субсидированным ставкам, которые предлагают застройщики вместе с банками.

Также есть вероятность, что возобновится субсидирование ипотеки со стороны государства, добавляет Алексей Попов из «Циан.Аналитики». Но поддержка уже не будет такой же массовой, как в 2015-2016 или в 2020-2021 годах. Тем, кто планирует все же отложить оформление ипотеки, нужно ориентироваться на адресные льготы либо взять паузу на год-два, советует он.

Важно помнить, что есть возможность рефинансирования: даже если сейчас взять ипотеку под высокую ставку, в будущем ее можно будет пересмотреть – на более выгодных условиях, говорит директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Что будет с ценами на жилье

Ожидать существенного снижения цен на жилье в ближайшее время не стоит: для этого просто нет предпосылок, обращает внимание Алексей Новиков из Est-a-Tet. По его словам, цены могут лишь немного скорректироваться из-за роста ипотечных ставок.

Сейчас большинство проектов ведутся по эскроу-счетам, и такая бизнес-модель не предусматривает снижения цен, добавляет эксперт. Ситуация на рынке к этому тоже не располагает: растет инфляция, увеличиваются затраты на стройматериалы и оплату труда рабочих.

При этом строительство может продолжить дорожать из-за разрыва производственных и логистических цепочек в связи с пандемией, отмечает Надежда Коркка из «Метриума». А это отражается на стоимости новостроек. «К концу 2022 года средневзвешенная стоимость квадратного метра может увеличиться на 8-10%», – считает она.