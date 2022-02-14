Блокировать и замораживать. Как Госдума предлагает бороться с мошенниками

В Госдуме готовится законопроект, который предусматривает заморозку украденных мошенниками средств и блокировку на срок до месяца счета злоумышленников. Эксперты опасаются, что в рамках нововведения могут пострадать сами клиенты. Есть и альтернативный проект по защите счетов россиян, который разработал ЦБ.

Деньги, которые мошенники украдут со счетов россиян, будут замораживаться на срок до месяца, а счета злоумышленников — блокироваться. Соответствующий законопроект готовится при участии комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Газете.Ru» его председатель Анатолий Аксаков.

«Мы уже работаем. Это один из элементов борьбы с мошенниками. Рассчитываю, что документ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию», — уточнил Аксаков.

Изначально инициативу по замораживанию средств мошенников предложил банк ВТБ. При получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников-дропперов в другие банки и оперативно обналичивают их. Сегодня у банков нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен. Это допустимо только по решению суда.

«ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов дропперов на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции», — отмечал зампред ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия.

В пресс-службе ЦБ рассказали «Газете.Ru», что предложения, которые готовит Госдума, уже поступали на рассмотрение в Банк России.

«Мы не поддерживаем их, поскольку считаем, что они требуют серьезной проработки, в частности правового анализа. Речь идет о внесудебной блокировке счетов, а для клиентов банков не предусмотрена возможность обжалования в суде блокировки денег на столь длительный срок. Это нарушает права получателя средств, а также может привести к злоупотреблениям со стороны плательщика», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В пресс-службе Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что законопроект комитета Госдумы по финансовому рынку на рассмотрение в министерство не поступал. В пресс-службе Минфина не ответили на запрос «Газеты.Ru».

В банке «Зенит» поддерживают нововведение. «ЦБ на еженедельной основе передает банкам списки дропперов, но у банков недостаточно законодательной базы для процессуальных процедур. Нововведение призвано решить эти проблемы», — отметил начальник департамента кибербезопасности банка Олег Волков.

«Сам владелец счета может попасть в неудобную ситуацию»

Мнения специалистов по кибербезопасности по поводу нового способа защиты россиян от мошенников разделились.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что идея затруднения вывода украденных средств здравая.

«Но внедрять надо аккуратно, особенно если критерии будут формальными, жесткими и выработанными заранее, чтобы избежать большого количества ложных срабатываний. Еще понадобится относительно простой механизм разблокировки на случай ошибочных блокировок», — объясняет Ульянов.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд опасается, что под удар попадут добросовестные россияне.

«Ранее была схожая инициатива, которая предполагала заморозку счетов потенциальных мошенников по обращению жертвы для уточнения обстоятельств. Сейчас же жертва исключена, и предполагается, что банк будет все определять самостоятельно. Я вижу, что даже сам владелец счета может попасть в неудобную ситуацию, если банк предположит, что его собственные переводы похожи на мошеннические. Поэтому важно, что будет выбрано в качестве критериев мошеннических операций. Честные люди могут оказаться в числе подозреваемых, так как формально подпадут под критерии. Есть опасения, что предлагаемый сейчас подход может стать инструментом в нечестной конкурентной борьбе», — говорит Дрозд.

Гендиректор компании «АВ Софт» Антон Чухнов разделяет эти опасения. Важный нюанс, по его словам, — защита и последующая реабилитация граждан или компаний, которые попадут в реестр дропперов по ошибке.

«Ситуации могут быть разные. Например, регулярные поступления на счет самозанятого лица с банковских карт физических лиц могут быть расценены банком как дропперские. Или нечистые на руку конкуренты могут перевести средства с карты физического лица на счет компании, а потом заявить перевод как мошеннически списанный. В результате счета компании будут заблокированы. Также банковский счет организации может быть взломан злоумышленниками и использован в качестве дроппера», — перечисляет недостатки законопроекта Чухнов.

Моментальный вывод дропперами денег на множество кошельков и счетов сразу после кражи средств у жертвы эксперты называют заблуждением.

«В действительности на счетах дропперов всегда есть деньги — за счет поступлений от новых жертв. Средства есть до тех пор, пока мошенники не прекращают использовать эти счета. Да, срок жизни таких счетов разный и зависит от целей и схемы работы злоумышленников. Если у пострадавшего клиента появится возможность оперативно заблокировать счет дроппера и потребовать свои деньги к возврату, велика вероятность, что остаток на счете мошенников позволит банку это сделать», — отмечает Чухнов.

Эксперт уточняет, что только если законом будут учтены все возможные риски для добросовестных граждан, потенциальная польза законопроекта перевесит возможный негатив.

Впрочем, законодатели уверены, что честные граждане не пострадают. Аксаков ранее рассказывал, что недавно Сбербанк одновременно заблокировал 15 тыс. счетов дропперов. «Ни одной жалобы от клиентов банка по этому поводу не поступило», — уточнял депутат.

«Наиболее действенной мерой борьбы с мошенниками могло бы стать создание единого расчетного центра, из которого можно было бы блокировать подозрительные счета в короткий промежуток времени. Ну и, конечно, тщательная проверка людей, которые оформляют на себя счета как дропперы, была бы логичным дополнением к инициативе», — полагает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Двойной контроль

ЦБ в конце 2021 года предложил концепцию изменений, направленную на противодействие мошенническим переводам, в том числе с использованием методов социальной инженерии.

«Сейчас операцию на признаки мошенничества проверяет банк плательщика, мы предлагаем сделать такую проверку обязательной и для второй стороны — банка получателя. Таким образом будет предусмотрен «двойной контроль». Предполагается, что если информация о счете есть в нашей базе, то банк сможет ограничивать дистанционный доступ к нему. Однако ограничение в отношении этого счета будут проводиться с соблюдением гражданских прав его владельца. Это означает, что он сможет распорядиться деньгами, но для этого владельцу счета необходимо будут прийти в офис банка с паспортом», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

Представители регулятора уточнили, что Банк России продолжает обсуждать свою концепцию с участниками рынками, проект дорабатывается с учетом высказываемых предложений, окончательные решения еще не приняты.

Как сообщили в понедельник «Известия», банки раскритиковали эти предложения. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на банк, получающий платеж. Кроме того, такой механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям, указал Войлуков.