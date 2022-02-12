Не только прятать миллиарды. Для чего еще используют офшоры

Офшоры, как правило, ассоциируются с попытками спрятать за границей незаконно нажитые богатства. Однако ничего противозаконного в офшорах нет, они могут использоваться и законопослушными предпринимателями. «Газета.Ru» спросила юриста, сложно ли оформить компанию в офшорных зонах, с какой целью россияне регистрируют там свой бизнес и отличается ли чем-то наша практика от общемировой.

Слово «офшор» на слуху во многом благодаря «панамскому досье» 2016 года и «архиву Пандоры» 2021 года: в обоих случаях произошла утечка документов с информацией об офшорных компаниях, в которых фигурировали главы государств и высокопоставленные чиновники. Несмотря на негативную коннотацию, которую прибрело это слово, сами по себе офшоры – вполне легальное явление. «Газета.Ru» попросила советника, руководителя практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрия Константинова рассказать, насколько сложно вообще оформить офшор и для каких целей россияне это делают.

Что такое офшоры

С юридической точки зрения офшор – это государство или территория, которая предоставляет льготный налоговый режим и при этом не передает финансовую информацию российским органам. Среди наиболее известных офшорных стран — Бермуды, Британские Виргинские острова, Лихтенштейн, Сейшелы, Мальдивы, Панама, Сан-Марино.

В экономическом же смысле офшор — это любая юрисдикция, в которой есть упрощенный налоговый или корпоративный режим. Они привлекают к себе бизнес за счет облегченных условий, сама предпринимательская деятельность может вестись где-то еще. Юрисдикций, в которых есть какой-то облегченный налоговый режим, намного больше, отметил Дмитрий Константинов.

В быту под офшорами вообще могут пониматься разные вещи: кто-то даже бизнес в Швейцарии может считать офшором, добавил эксперт. Также показателен пример Кипра: он до сих может восприниматься как классический офшор, хотя уже им не является. Страна давно входит в ЕС, там действует налог на прибыль. И юридически оформить фирму в этой стране намного сложнее, чем, например, в Эстонии.

Сложно ли оформить фирму в офшоре

Если человек решил оформить компанию в офшоре, то ему придется понести достаточно значительные расходы. Поэтому это имеет смысл для предпринимателей хотя бы средней руки, например, с оборотом 100 млн руб. Малому бизнесу это просто невыгодно, говорит Дмитрий Константинов.

«Это на всех этапах стоит денег. Все эти юрисдикции по большому счету работают по одному принципу. По сути они не берут налогов или берут очень маленькие, но зарабатывают на сопровождении: на создании, предоставлении корпоративных сервисов, ликвидации и так далее», — пояснил юрист.

По его словам, для человека, у которого нет острой необходимости в регистрации фирмы в офшоре, это просто необоснованные траты. Например, в Эстонии только за открытие компании нужно будет заплатить около €1 тыс., а дальше могут быть другие расходы.

Насколько сложно будет оформить фирму в другой стране – уже зависит от конкретной юрисдикции. В той же Эстонии это можно сделать онлайн, имея только паспорт и деньги. Здесь может разве что потребоваться помощь человека, который знает эстонский язык. А в каких-то странах ситуация сложнее. Например, в случае с тем же Кипром нужно обязательно подписаться на корпоративный сервис, то есть обратиться к местному регистратору, который будет сопровождать компанию. Скорее всего, придется обращаться к кому-то за профессиональной помощью.

Но в конечном счете открыть саму фирму не так сложно, говорит Константинов. Проблемы могут возникнуть с банковским счетом. «Компанию открыть легко, а вот банковский счет — нет. И открыть его в Европе, не будучи резидентом Евросоюза, не имея вид на жительство, практически невозможно», — пояснил юрист.

Зачем россияне оформляют фирмы в офшорах и насколько это выгодно

Самая очевидная причина, почему люди регистрируют фирмы в офшорах, — это налоги, отметил Дмитрий Константинов. Но нюанс в том, что они все хорошо известны налоговым органам. Если бизнес ведется в России, особенно сэкономить предпринимателям на этом не получится.

«Если компания будет вести бизнес в России, ей все равно насчитают (налоги. – «Газета.Ru»), как местной. И ничего она не выиграет на самом деле», — сказал он.

Вообще в целом, если любая иностранная компания начинает получать прямой доход на территории России (например, покупает недвижимость), то она становится на учет в налоговой, уточнил юрист.

Налоговую выгоду можно получить в том случае, если бизнес ведется не только на уровне России – то есть если он межнациональный, сказал Константинов. И это уже вряд ли касается среднего бизнеса с оборотом 100 млн руб.

Самая частая причина использования офшоров – это необходимость закрытия корпоративной структуры, или, проще говоря, когда нужно скрыть реального владельца бизнеса, считает юрист.

«Если говорить откровенно, какие-нибудь чиновники, которым нельзя руководить каким-то бизнесом, условно идут на Кипр», — пояснил Константинов.

Вторая популярная причина – это вопросы безопасности. В бизнесе, например, бывают случаи рейдерских захватов. Еще один вариант касается различных международных холдингов: когда компании в регистрируют в офшорах для каких-то целей, связанных с международным оборотом. Например, к этой категории может относиться рынок криптовалюты – эта сфера в принципе является интернациональной.

В целом российская практика использования офшоров не отличается от общемировой, добавил Константинов. «Есть скорее наши национальные особенности, связанные с непрозрачностью первоначального капитала, либо какие-то коррупционные вещи. Это везде есть, просто у нас, наверное, больше», — сказал юрист.