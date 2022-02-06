В ЕС и обратно: как менялась Великобритания при Елизавете II

6 февраля исполнилось 70 лет правления королевы Великобритании Елизаветы II. Она стала первым за всю историю монархом, который отмечает платиновый юбилей на троне. Хотя формально королева выполняет лишь представительские функции, на время ее правления пришлось немало важных событий, повлиявших на социально-экономическую жизнь страны. Одним из самых масштабных стал Brexit. Как менялась страна при Елизавете II и какова была ее роль в этом – в обзоре «Газеты.Ru».

Елизавета II — настоящий «долгожитель» на британском престоле: она занимает его с 1952 года. 95-летняя королева – самый возрастной монарх в истории Великобритании, а также самый пожилой глава государства в мире. До нее дольше всех правила ее прабабушка королева Виктория (1819-1901 гг., на престоле с 1837 г.) — 63 года семь месяцев и два дня.

За время пока Елизавета II была на престоле, сменились 14 премьер-министров. Первым из них был Уинстон Черчилль (1874-1965 гг., глава правительства — 1951-1955 гг.). Сейчас правительство возглавляет Борис Джонсон (1964 г., на посту — с 2019 г.).

close Королева Великобритании Елизавета II в разные годы своего правления, 1966 и 2006 гг. Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году Полную галерею можно посмореть

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От разрухи после Второй мировой до Brexit

Когда Елизавета II взошла на престол, Великобритания только оправлялась от разрушительных последствий Второй мировой войны. Так, почти до середины 1950-х годов продукты в стране распределяли по карточкам.

С тех пор произошло немало событий: на смену некогда могущественной Британской империи пришло Содружество, объединяющее 54 нации, участие в создании которого считают большой заслугой Елизаветы II. В нынешнем виде оно образовалось в 1949 году. Тогда из его названия исчезло слово «Британия», а из устава – положение о подданстве британской Короне.

«Ни одной другой имперской державе не удалось этого добиться… в Британии огромные социальные и экономические изменения в целом произошли мирным путем, на основе консенсуса», — отмечал специалист по британской конституционной истории профессор Вернон Богданор.

На фоне прекращения «имперского» прошлого Великобритании нужно было определить свои отношения с Европой. Путь страны в Евросоюз был непростым. Сначала в 1951 году Великобритания отвергла предложение стать страной-основательницей Европейской организации угля и стали, причем причины отказа были неясны. Позже, спустя десять лет, она подала первую заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Но на тот момент президент Франции Шарль де Голль выступил против, поскольку считал, что Британия всегда будет враждебна Европе. Ситуация начала меняться только после его ухода в 1969 году, и в 1973 году Великобритания вошла в состав ЕЭС.

Однако вопрос об отношениях с Европой все еще оставался актуальным. Особенно он обострился, когда британским премьер-министром была Маргарет Тэтчер (занимала пост в 1979-1990 гг.), которая, в частности, публично высказывала критику по поводу стремления создать «европейское супергосударство». Королева с политикой Тэтчер в отношении Европы была не согласна.

Однако «европейский вопрос» все равно оставался актуальным. И если когда-то Великобританию подталкивало к участию в ЕЭС плохое экономическое и финансовое положение (например, в 1970-х годах обычным явлением было отключение электричества из-за забастовок шахтеров), то со временем все изменилось: Лондон стал мировым финансовым центром.

Итогом обсуждения отношений Великобритании и Европы стало голосование по выходу из Евросоюза в 2016 году. Окончательно страна покинула ЕС в полночь на 1 февраля 2020 года — после продолжительных переговоров. Однако и это не стало окончательным «разводом»: еще продолжался переходный период.

После Brexit Великобритания столкнулась с дефицитом самых неожиданных вещей. Из магазинов, например, периодически пропадают минеральная вода, салат, сыр, не хватает стройматериалов и запчастей. Не хватает и рабочих рук: поваров, официантов, сезонных рабочих. После выхода из Великобритании из ЕС появились барьеры, которых раньше не было. Так, половина всего продовольствия в стране приходится на импорт, и 60% зарубежных товаров до Brexit завозилось из Европы. ЕС в целом на момент Brexit был основным торговым партнером Великобритании: на него приходилось 53% импорта и 44% экспорта.

Согласно опросу YouGov, который был проведен в декабре 2021 года, с дефицитом продуктов в магазинах в последние недели сталкивались 56% британцев.

По подсчетам исследовательского института CER, на октябрь 2021 года объем британской торговли оказался на 12,6 млрд фунтов стерлингов (или на 15,7%) ниже, чем могло быть, если бы Великобритания оставалась в едином торговом и таможенном пространстве с ЕС.

Один из ярких примеров также — это топливный кризис. Этой осенью на заправках в Великобритании выстроились очереди, не хватало бензина и дизельного топлива. В стране был дефицит водителей, потому что часть европейцев после Brexit уехали, потеряв право работать в стране.

Великобритания в среднесрочной перспективе может потерять около 4% экономического роста, считают правительственные эксперты из Office for Budget Responsibility. По негосударственным прогнозам — 6-7%, отмечает ВВС.

«Второй золотой век»?

Хотя по конституции Великобритании у монарха сейчас мало полномочий, Елизавета II, по мнению историков, обладает «мягкой силой» и смогла сделать монархию неким объединяющим фактором на фоне социальных разногласий.

Некоторые специалисты считают, что правление Елизаветы II можно назвать «вторым золотым веком», который напоминает время правления другого монарха — Елизаветы I (1533-1603 гг., правила с 1558 г.). Этот период считается одним из величайших в истории Великобритании. В это время росла экономика страны и расширялось ее влияние в мире.

Однако есть и другая точка зрения: что период правления Елизаветы II был не таким успешным, но в чем-то более примечательным. Монархии удалось выжить, несмотря на большие социально-экономические изменения.

«Успех любого монарха со временем можно определяется тем, что была сохранения монархия и обеспечена преемственность. Это основная задача, и она это сделала», — говорила профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок.

По мнению другого специалиста по истории конституции Дэвида Старки, говорить о второй елизаветинской эпохе не стоит: королева не была воплощением исторического периода, а просто выполняла возложенные на нее обязанности.

«Она не сделала и не сказала ничего такого, что будет помнить каждый. Ее именем не назовут эту эпоху, или, полагаю, что-то еще», — писал он в 2015 году.

Однако Елизавета II все равно сыграла важную историческую роль, отмечают эксперты. «Нет никаких сомнений в том, что она станет одним из величайших монархов — не только за счет своего долголетия, но и благодаря тем переменам, свидетелем которых она стала», — сказала Уайтлок.