Продавал 10 лет: миллиардер Прохоров избавился от «Квадры»

Группа «Онэксим» согласилась продать дочке «Росатома» 82,47% акций энергетической компании «Квадра». Нынешняя капитализация компании составляет чуть больше 15 млрд рублей, а стоимость сделки якобы составила 26 млрд рублей. Благодаря этой покупке госкорпорация хочет улучшить качество и эффективность теплоснабжения граждан 10 регионов ЦФО.

Дочерняя компания «Росатома» – АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) – подписала соглашение о покупке 82,47% акций энергетической компании «Квадра», которые принадлежали группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова.

Сделка закрыта в день подписания, то есть 31 января. «Все необходимые согласования регуляторов получены», – утверждается в заявлении «Онэксима».

Сумма сделки официально не указывается, но, по данным источника «Интерфакса», она составила около 26 млрд руб.

«Квадра» как «один из лидеров энергетического сектора» России успешно завершила свой этап становления, заявил гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов. По его словам, «перспективный актив» передан в надежные руки.

«Для дальнейшего развития компании нужен сильный профильный стратегический инвестор. Уверен, что с приходом ГК «Росатом» «Квадра» получит новые возможности для своего развития», – полагает он.

Как пояснила гендиректор РИР Ксения Сухотина, регионы, в которых работает «Квадра», – партнеры госкорпорации. В трех из них есть объекты атомной промышленности.

По ее словам, которые передает отраслевой портал «Страна Росатом», объединение компаний позволит повысить качество и эффективность теплоснабжения россиян.

Кроме того, это позволит «расширить инструменты клиентского сервиса, возможность запуска совместно с регионами проектов комплексного развития территорий».

В настоящее время «Квадра» обслуживает 10 регионов ЦФО, обеспечивая 25% потребности округа. У компании есть 20 электростанций, а также используются 331 котельная и тепловые сети. Общая установленная электрическая мощность компании — 3,16 ГВт, тепловая – 14 947 Гкал ч.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, «Русатом Инфраструктурные решения» хочет частично вывести несколько станций «Квадры» и заместить их выработкой электроэнергии с новых атомных блоков. При этом котельные якобы трогать не будут.

О том, что дочерняя компания госкорпорации хочет приобрести активы компании Прохорова, сообщал в ноябре прошлого года «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. На тот момент, предполагалось, что сумма сделки будет меньше 25 млрд руб. При этом ни в одной компании-участнике переговоров – «Росатоме», «Онэксиме» и «Квадре» – не комментировали информацию о возможной сделке.

Контрольный пакет акций в «Квадре» (48,6%) Прохоров приобрел в 2008 году при разделении РАО «ЕЭС России».

На тот момент приобретенная компания называлась ОАО «ТГК-4» (до 2010 года). За акции миллиардер отдал 26 млрд руб. (на тот момент – примерно $700 млн). Сейчас капитализация всей «Квадры» значительно меньше – чуть больше 15 млрд руб., или примерно $200 млн.

В течение нескольких лет Прохоров пытался продать энергетическую компанию. Но Федеральная антимонопольная служба не давала свое согласие на сделки в 2011 году (с «Интер РАО») и в 2013 году (с »Газпром энергохолдингом» (ГЭХ)).

В конце июня 2018 года «Коммерсантъ» сообщал об еще одной сделке по продаже организации, которая была намечена на осень того же года. По данным издания, акции «Квадры» хотела приобрести ТГК-2, которая была создана после реформы РАО «ЕЭС России». Стоимость сделки якобы составляла 18 млрд руб. Но ТГК-2 не смогла бы осилить такую покупку – компании пришлось бы использовать кредитные средства, что повысило бы ее долговую нагрузку.