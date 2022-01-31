«Снесут или узаконят». Что ждет собственников столичных апартаментов

При выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Об этом рассказали РБК в госинспекции по недвижимости, сообщив, что 200 объектов «уже отработаны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госинспекция по недвижимости начала проверять законность возведения апартаментов в Москве. В план мероприятий попали порядка 600 зданий. Об этом в понедельник, 31 января, пишет РБК.

«В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка ввиду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — рассказал начальник госинспекции Владислав Овчинский.

Зачем проводят проверки

Он добавил, что проверки проводятся дистанционно путем анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов.

По его словам, эти мероприятия направлены на профилактику правонарушений, поскольку многие «недобросовестные землепользователи» нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты.

«Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации.

Поэтому задача контрольного ведомства — исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе», — пояснил Овчинский.

Какие штрафы возможны

При выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Кроме этого, если будут установлены признаки, указанные в ст. 222 ГК, такой объект может быть признан самовольной постройкой, указали в Госинспекции.

Штраф для застройщика как для юрлица может составлять от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земельного участка. В то же время штраф для собственника будет составлять от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. — на физлицо; и от 200 тыс. до 400 тыс. руб. — на юрлиц.

Апартаменты не являются жилыми помещениями, это коммерческие помещения, поэтому в соответствии с распоряжением госорганов возможны два варианта — или их сносят, или легализуют самострой, рассказал «Газете.Ru» эксперт по недвижимости, юрист Герман Борисов.

«У апартаментов нет пока правового регулирования, этот закон пока прорабатывается. До сих пор люди, купившие их, не могут даже временно зарегистрироваться. А так, если признали самостроем, то снесут или узаконят, если это возможно. Для чиновников это просто коммерческое помещение — скажем так, офис. При строительстве апартаментов инфраструктуру городскую не надо строить — школы, больницы, парки, дорожки и прочее. Поэтому у застройщиков меньше нагрузка — только благоустройство территории, где строятся апартаменты, и подключение к коммуникациям», — добавил он.

Борисов считает, что решение вопроса будет зависеть от резонанса. «Потому что в некоторых объектах могут быть многочисленные заселения людей.

Куда их девать? Может, они уже живут, ремонты сделали. Это по-разному будет», — заключил юрист.

В апреле прошлого года в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий понятие многофункционального здания. Он должен был помочь определить правовой статус апартаментов. Таким зданием предлагалось считать то, в котором есть две и более группы жилых и/или нежилых помещений, связанные друг с другом через помещение общего пользования. Кроме того, оно должно быть расположено вне территории жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

О том, что пустующие офисы все чаще переоборудуют в жилые апартаменты и выставляют на продажу или аренду, ранее рассказали риелторы, опрошенные «Газетой.Ru». Востребованными оказываются даже экс-офисы размером в 10–20 кв. м. По оценкам экспертов, они привлекают ценой и удобной локацией, а сдерживает новый тренд только правовая неопределенность статуса апартаментов.