«Игра с нулевой суммой»: потеснит ли Катар Россию с европейского газового рынка

Поставки сжиженного природного газа в Европу оказались рекордными в январе 2022 года, составив примерно 10 млрд кубов. Это объясняется снижением топливных цен на азиатском рынке, утверждают эксперты. Как только крупнейшие потребители СПГ восстановят высокий спрос на ресурс, танкеры вновь отправятся в Азию. Лишь при стабильных газовых ценах в районе $1,5-2 тыс. за тысячу кубометров сжиженный газ из Катара сможет вытеснить российский — да и то не полностью.

США задабривают Катар

Американцы прорабатывают варианты на случай сокращения поставок российских энергоресурсов в Европу — в Вашингтоне допускают, что Москва может пойти на это в ответ на новые санкции Запада. США уже начали переговоры с Катаром о наращивании поставок СПГ, который впоследствии должен со временем потеснить природное российское топливо на рынке ЕС.

Вариант энергетического сдерживания России прорабатывается на фоне эскалации геополитической напряженности вокруг возможного вторжения Москвы на Украину. Аналогичных шагов Вашингтон ожидает и от европейцев, однако опасается, что их высокая зависимость от российского газа («Газпром» занимает треть энергорынка ЕС) может помешать принять жесткие санкции против Кремля.

В то же время Катар, являющийся одним из мировых лидеров по производству и поставкам СПГ, по задумке американских дипломатов, должен составить конкуренцию «Газпрому» на европейском энергорынке. Кроме ближневосточной страны США также ведут переговоры с крупнейшими компаниями-производителями газа из Северной Африки, Азии и самих Штатов. Однако итоговый успех переговоров пока остается под большим вопросом, утверждают зарубежные эксперты.

Соперники из разных весовых категорий

На долю экспорта катарского СПГ в Европу приходится порядка 30%, остальные 70% уходят в Азию, которая по-прежнему является для крупных поставщиков премиальным рынком сбыта. В 2021 году Катар экспортировал сжиженного топлива эквивалентного 107 млрд кубометров газа. Даже искусственное перенаправление всех поставок СПГ ближневосточной страны в ЕС все равно будет уступать по объему поставляемого «Газпромом», подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«В прошлом году монополист поставил в Европу (включая Турцию) порядка 178 млрд кубов. Катар ежегодно производит почти в два раза меньше СПГ. Если спотовые цены в ЕС будут хотя бы на $100 выше, чем в Восточной Азии, поставки автоматически увеличатся. По итогам же 2021 года транзит в Европу из Дохи оказался крайне малым — примерно 23,1 млрд кубов», — объяснил аналитик.

Усомнился в возможности дальнейшего наращивания поставок катарского СПГ в Европу и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, заставить местных поставщиков резко диверсифицировать экспортные маршруты у Вашингтона не получится ввиду действия классического рыночного механизма — конкуренции.

«Если в Европе топливные цены стабильно будут в районе $1,5-2 тыс. за тысячу кубов — весь мировой сжиженный газ тут же направился бы на континент. При нынешней же конъюнктуре $0,8-1 тыс. переговорный процесс между Вашингтоном и Дохой является не более чем дипломатической «уткой», — объяснил эксперт.

Есть ли внутренние ресурсы у США

Кроме ценовой конкуренции между Европой и Азией важно понимать, что практически все экспортные мощности Катара в настоящее время законтрактованы, отметил Кондратьев. Основными покупателями катарского СПГ являются вертикально-интегрированные азиатские компании с собственными региональными рынками сбыта, подчеркнул Кондратьев.

«Убедить частные компании Катара пренебречь контрактами с китайскими ВИНКами Вашингтону будет крайне сложно. США, конечно, могут оплатить им ценовую разницу, но объяснить американским сенаторам дополнительные траты миллиардов долларов из бюджета Байдену будет очень проблематично. Против этой инициативы выступят не только республиканцы, но и демократы», — отметил эксперт.

Вашингтону гораздо разумнее было бы задействовать для замещения российского газа собственные огромные запасы сланцевого топлива. Однако сложность заключается в том, что подавляющая часть этого энергоресурса идет на нужды жителей страны, а вовсе не на экспорт.

«Валовая добыча газа в США в 2021 году составила порядка 966 млрд кубометров, из которых на внутренний рынок приходится стабильно больше 600-700 млрд кубов. Самих заводов СПГ в Америке очень мало, безоговорочным лидером здесь является гигантское месторождение Marcellus в Пенсильвании.

Но даже совокупные экспортные мощности американского СПГ рассчитаны на поставку чуть меньше 100 млрд кубов. Этого явно недостаточно для вытеснения «Газпрома» с энергорынка ЕС», — объяснил Кондратьев.

В свою очередь, Пикин привел показательный пример, демонстрирующий крайне неустойчивый баланс сил между европейским и азиатским рынками СПГ.

«Да, американцы добывают едва ли не больше всех в мире газа, эта страна глубоко избыточна по сырьевой добыче. Но Штаты никогда не будут торговать себе в убыток. Как только спотовая стоимость газа упала до $1 тыс. за тысячу кубов, часть каравана (34 танкера с СПГ — «Газета.Ru»), включая суда из США, вновь развернулась в сторону Азии. Поэтому вся эта история с рекордными поставками в ЕС 10 млрд кубов СПГ в январе — краткосрочный тренд», — резюмировал аналитик.

Австралия и Катар — не помощники

Теоретически, американцы могли бы предложить Катару не только денежные доплаты за поставки дополнительного объема СПГ в Европу. На Ближнем Востоке вот уже несколько десятилетий разгорается конфликт между Йеменом и Ираном с одной стороны и Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ — с другой. Сделка между Вашингтоном и Дохой по увеличению экспорта вооружений на Ближний Восток стала бы заманчивым предложением для Катара, подчеркнул Кондратьев.

Однако интересы Штатов в этом регионе сейчас полностью сосредоточены на решение проблемы ядерной программы Ирана. В свою очередь, Катар вполне может и собственными силами принудить повстанцев-хуситов к миру.

«США сейчас всячески стремятся наладить отношения с Ираном, стараясь максимально ускорить снятие санкций с Тегерана на фоне напряженности с Россией. Успешный исход по ядерной сделке позволил бы увеличить мировое предложение нефти на 1-2 млн баррелей в сутки, что сбило бы рост стоимости сырья. Проблема Йемена для Вашингтона сейчас является второстепенной», — объяснил аналитик.

Он добавил, что Штатам было бы проще убедить Австралию нарастить поставки СПГ в Азию после возможного перенаправления топливных потоков Катара в Европу. Однако и здесь Вашингтон будет поджидать серьезное препятствие.

«В 2021 году Канберра поставила на мировой рынок больше всего СПГ — порядка 110 млрд кубов. Однако заместить катарский сжиженный газ в случае ухода с азиатского рынка у Австралии не выйдет.

Спрос на СПГ достиг максимальных показателей, свободных объемов топлива для замещения сейчас нет. В итоге это все равно будет игра с нулевой суммой — топливо из одного региона перейдет в другой, создав в Азии дефицит, который никому, кроме США, невыгоден», — заключил Кондратьев.