«Пик инфляции пройден». Когда стабилизируются цены в России

В 2021-м уровень годовой инфляции в России превысил 8%. Цены на продовольствие, согласно данным Росстата, выросли еще сильнее — свыше 10%. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что во второй половине этого года темпы роста цен уменьшатся.

Во второй половине 2022-го темпы роста цен могут упасть до 6% в годовом выражении. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Прогноз подтвердили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». В НИУ ВШЭ дали даже более оптимистичную оценку: уровень инфляции составит 5,6%. В Национальном рейтинговом агентстве уверены, что показатель достигнет 7%.

От 5,6% до 7%

Рост цен в 2021 году, по данным Росстата, составил 8,39%, превысив шестилетний максимум. Стройматериалы, мясо и сигареты подорожали больше всего. 14 января 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции пройден. По оценке эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в моменте инфляционные волны еще могут захлестывать выше 8,6%, но уже во второй половине года не исключено падение темпа роста цен до 6%.

«Пик инфляции пройден, — уточнил Зельцер. — В ближайшие недели цены прекратят расти так быстро. Причина — замедление спроса на товары. Кроме того, у людей снижается аппетит к кредитам из-за их выросшей стоимости. Наконец, прошел ажиотаж на дорогие товары — недвижимость, автомобили».

Оценку в 6% подтвердили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

«Начиная с февраля, инфляция несколько замедлится, однако продолжит оставаться выше 8% в течение всей первой половины года, — уточнил эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Иван Сафонов. — Во втором полугодии — точнее, начиная с августа — ее снижение будет более заметным. И по состоянию на конец декабря 2022 года показатель роста цен опустится до 5,6%. При этом продовольственная инфляция ожидается нами на уровне, схожем с общей — 5,6%. На непродовольственные товары чуть выше — 6,0%, динамика стоимости платных услуг, напротив, ниже — 4,9%».

Как показывает практика 2021 года, рост цен на товары первой необходимости оказывается выше общей инфляции, в частности на продукты питания повседневного спроса она была почти на 4,2 п.п. выше общего показателя. В 2022 году при условии хорошего урожая и отсутствия проблем на этапе уборки данный разрыв, вероятно, будет меньше, но все равно превысит общую инфляцию, уверен Сафонов.

У Национального рейтингового агентства (НРА) более пессимистичный прогноз.

«Пик инфляции не пройден. Это связано с геополитической напряженностью, что привело к существенной девальвации рубля до 77 рублей за доллар, — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

НРА ожидает что курс рубля может дойти до 80 рублей за доллар к середине февраля. Девальвация рубля скажется на ценах с задержкой в два-четыре месяца. Поэтому даже при оптимистичном сценарии (если удастся договориться с Западом) среднегодовая инфляция составит не меньше 7%.

Скорее всего продовольственная инфляция будет в районе 12%, а инфляция по непродовольственным товарам будет в районе 7,5%-8,3%, уточнил Гришунин. Из товаров в наибольшей степени будет дорожать продовольствие, бензин, услуги и электроника, высока вероятность продолжения роста цен на автомобили, добавил он.

Что делать гражданам

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что рост цен давит на доходы граждан, особенно бюджетников и тех, кто живет на пенсии. Индексация лишь частично компенсирует уже произошедший рост цен и не предотвращает снижения покупательской способности граждан.

«Россиянам для «спасения» от инфляции стоит сейчас задуматься о покупке недвижимости до того, как ипотека подорожает до 16%», — считает Гришунин.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе инвестиции в недвижимость в хороших локациях в столицах позволяют полностью покрыть рублевую инфляцию. «По нашим моделям, цены на недвижимость в интервале четырех-пяти лет «догоняют» рублевую инфляцию. Покупать доллары сейчас мы не советуем, так как при условии повышения ключевой ставки и снижения геополитической напряженности курс рубля к доллару может вернуться в диапазон 73-75», — объяснил эксперт.

По мнению Табаха, самое вредное сейчас — это проявлять излишнюю активность.

«ЦБ повышает ставки, что является достаточно тяжелым для всех, но эффективным способом борьбы с инфляцией, — считает эксперт. — Можно было бы отменить индексацию коммунальных тарифов, но тогда пострадают коммунальные компании. Можно было бы приостановить бюджетное правило, поскольку более сильный рубль поспособствует снижению инфляции. Сегодня ЦБ уже объявил об этом шаге — но, скорее всего, он будет сделан лишь на короткий промежуток времени, чтобы повлиять на инфляцию. Разумные меры по сдерживанию инфляции уже приняты — теперь важно не суетиться и дать им проявить себя».