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Бизнес

Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году

Эксперты рассказали, при каких условиях курс биткоина достигнет $50-60 тыс.

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Global Look Press
Курс биткоина в начале января опустился ниже отметки в $40 тыс. Это совпало по времени с протестами в Казахстане, где находится значительная доля мировых мощностей майнинга криптовалюты. «Газета.Ru» спросила экспертов, что еще повлияло на стоимость биткоина и ожидать ли ее повышения.

В понедельник, 10 января, курс биткоина опустился ниже $40 тыс. Это произошло впервые с 21 сентября. Позже криптовалюта немного отыграла падение: по данным портала CoinDesk на вечер 11 января, биткоин торговался на отметке $41,7 тыс.

Падение стоимости биткоина произошло на фоне протестов в Казахстане, где находится около 18% мировых мощностей по добыче криптовалюты. 2 января в республике начались уличные акции из-за подорожания сжиженного газа, которые потом переросли в беспорядки. Правительство Казахстана ушло в отставку. При этом падение курса криптовалюты наблюдалось еще в конце декабря 2021 года.

Почему дешевеет биткоин

Основная причина снижения курса биткоина и других криптовалют в конце прошлого года — это коррекция на фондовых рынках, заявил «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, после того как инфляция в США достигла рекордного за 30 лет уровня (6,2%), стало понятно, что ФРС в ближайшее время перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики — через повышение ставок.

«А значит, снизится доходность ценных бумаг, валют и всех рисковых активов — криптовалют в том числе. Инвесторы стали выходить из риска, что и сказалось на курсе биткоина, эфира и других монет», — пояснил эксперт.

События в Казахстане также негативно отразились на курсе криптовалют, отметил Деев. Объем майнинга в этой стране вырос после массового исхода майнеров из Китая, где ужесточили политику в отношении цифровых валют. Казахстан сейчас занимает третье место по майнингу в мире, добавил аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Переход. В результате отключения интернета хэшрейт (единица измерения вычислительной мощности) биткоина упал на 13%.

Однако руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что события в Казахстане не повлияли на криптовалютный рынок. По его словам, сеть продолжала работать в привычном режиме, не было роста комиссий или задержек. Изменения же на криптовалютном рынке объясняются лишь спросом и предложением, обратил внимание эксперт. Так, в ноябре курс достигал максимальных отметок (преодолевал отметку в $68 тыс.) в условиях низкой торговой активности, и новый ценовой рекорд оказался выше предыдущего всего на несколько тысяч. Биткоин при этом почти сразу же потерял завоеванные позиции.

«Именно здесь и лежит причина текущего падения котировок. В рамках данного тренда цены вполне может достигнуть отметки в $30 тысяч», — полагает Хомский.

Что будет дальше с курсом биткоина

Курс биткоина и других криптовалют может вырасти при условии, что общая ситуация в мировой экономике стабилизируется и центральные банки будут снижать ставки, объяснил Артем Деев из AMarkets. На этом фоне привлекательность рисковых активов вырастет.

«Учитывая, что в этом году начнется период повсеместного повышения ставок регуляторами, ожидать такие тенденции можно, вероятно, не ранее второго полугодия 2022 года, когда инвесторы вернутся к цифровым валютам. Такое может произойти, если биткоин снизится к уровням $20-30 тыс. Такая низкая стоимость актива заставит многих вкладываться в монеты, что стимулирует курс к росту», — сказал Деев.

Возможный диапазон, в котором биткоин может «нащупать дно», — это $38-40 тыс., полагает Сергей Переход из «ФИНАМ». Он отметил, что в последнее время акции США тянули за собой вниз крипторынок и биткоин тоже был под давлением, хотя долгосрочные прогнозы по нему «бычьи». «Ближайшие уровни поддержки для биткоина таковы: при негативном сценарии – $36 626, а в случае разворота цены криптовалюта может достичь $53 030», — считает эксперт.

Для восстановления цены потребуется какое-то время, добавил Аарон Хомский из ICB Fund. Он отметил, что раньше на рынке было мало профессионалов. Это способствовало резким колебаниям, что позволяло крупным игрокам зарабатывать на ошибках менее опытных участников. Сейчас профессиональных игроков стало больше, волатильность снизилась и падение котировок до значительных отметок занимает больше времени. Из-за этого восстановление котировок может затянуться.

«Чем быстрее биткоин окончательно подешевеет до $30 тысяч, тем скорее начнутся восстановительные процессы. До предыдущих отметок биткоин может подорожать ближе ко второй половине 2022 года», — заключил эксперт.

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