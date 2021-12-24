«Точка невозврата». Выплатит ли Google России многомиллиардный штраф

С начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в России информации, указали в Роскомнадзоре. 24 декабря корпорацию оштрафовали на 7 221 916 235 рублей. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что Google выплатит эту сумму, а глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что это решение суда может стать для IT-гиганта «точкой невозврата».

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил ТАСС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — пояснили в пресс-службе Таганского районного суда.

За что оштрафовали

В Роскомнадзоре ранее уточняли, что с начала этого года в отношении Google составили 16 протоколов за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

«Видео-хостинг YouTube (принадлежит компании Google LLC) систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию. Всего на данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тыс. опасных для граждан России противоправных материалов, в том числе:

— пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающих религиозную рознь, а также содержащих признаки героизации террористов;

— пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг»);

— содержащих недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также ложную информацию о природных и техногенных катастрофах;

— содержащих способы употребления, а также методы культивирования наркотических средств;

— с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях», — отмечается в релизе ведомства.

Аналогичный иск Роскомнадзором направлен в отношении Facebook (он также будет рассмотрен в пятницу).

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.

В пресс-службе корпорации сообщили, что компания намерена изучить решение суда, после чего там будут готовы определиться с дальнейшими шагами.

«Я убежден, что Google штраф заплатит»

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал «Газете.Ru», что компания заплатит этот штраф.

«Я убежден, что Google штраф заплатит. Дело не в том, что он европейцам и американцам платил несоизмеримо больше за подобные нарушения. В компании понимают, что за неисполнение решения могут заблокировать счета российского юридического лица компании, ООО «Гугл», — отметил он.

По словам депутата, это вполне реальная перспектива и достаточно жесткая мера. Горелкин уверен, что блокировка счетов ООО «Гугл» приведет к «парализации всей экономической деятельности компании» на территории России.

«Так компания потеряет намного больше, чем если заплатит штраф. Там верховенство холодного расчета. Уверен, что в результате математических расчетов они все правильно поймут и штраф заплатят. Это действительно самый большой штраф в новейшей истории страны для IT-компании», — добавил Горелкин.

Парламентарий уточнил, что даже если компания заплатит оборотный штраф, она обязана удалить контент, запрещенный российским законодательством. «Если не удалят, то в следующий раз заплатят гораздо больше», — указал он.

По его мнению, Google не захочет терять российский рынок, так как у корпорации жесткая конкуренция с «Яндексом» на перспективном рынке.

«Они в свое время пожалели, что ушли с китайского рынка и хотели бы вернуться туда на любых условиях. И понимают, что если уйдут сейчас, то потеряют Россию навсегда», — уверен депутат.

Он добавил, что более жесткие неэкономические меры против Google — компетенция Роскомнадзора. «Блокировка и замедление трафика прописаны в законе. Теоретически регулятор может к ним прибегнуть», — заключил Горелкин.

Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил в свою очередь глава комитета Александр Хинштейн.

«Хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика и полная блокировка на территории России», — пояснил он.

Оборотный штраф является точкой невозврата, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Мы старательно избегали резких мер, принимали разные законы, которые никто не исполнял. Этот штраф во многом выполняет роль точки невозврата. И решение переложено на Google.

Если Google примет решение уйти, то он сделает это сам», — заявил Клименко.

По его оценкам, сейчас шансы на то, что Google может «хлопнуть дверью», существенно выросли.

Практика других стран

За рубежом обычной практикой являются крупные оборотные штрафы размером более $1 млрд. 29 августа 2016 года Еврокомиссия постановила взыскать с американской корпорации Apple €13 млрд (около $14 млрд) недоначисленных налогов в пользу Ирландии. Как установили чиновники ЕС, компания c 2004 года незаконно пользовалась налоговой льготой, уходя при этом от выплаты налогов в США. В 2018 году Apple выплатила штраф.

12 июля 2019 года Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook, согласно которому эта социальная сеть должна выплатить штраф в $5 млрд из-за утечки данных пользователей. Основанием для решения стало то, что в марте 2018 года компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к личным данным 87 млн пользователей и использовала их в политической рекламе.

24 марта 2004 года Еврокомиссия оштрафовала на €497 млн компанию Microsoft, разработчика операционной системы (ОС) Windows за установление монополии в области продаж ОС для персональных компьютеров и за поставки Windows с предустановленным медиаплеером. Microsoft выплатила штраф, но так как ее доля на рынке ОС осталась на уровне 95%, в сентябре 2007 года регулятор выписал дополнительный штраф в €280 млн, а в феврале 2008 года — еще в €899 млн (в 2012 году последняя сумма была уменьшена до €860 млн). Таким образом, всего корпорация выплатила €1 млрд 637 млн или $2,1 млрд.

24 июня 2018 года Еврокомиссия оштрафовала на €997 млн ($1,2 млрд) американскую корпорацию Qualcomm за негласное соглашение с Apple о том, чтобы та использовала только процессоры Qualcomm на мобильных устройствах. 28 июня 2021 года компания проиграла апелляцию в Суде ЕС.