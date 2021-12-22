Reuters: США могут запретить поставки в Россию смартфонов и автозапчастей

Американские СМИ сообщают о подготовке новых санкций против России. Так, США планируют запретить экспорт в страну смартфонов, в частности Apple и Huawei. Кроме того, под ограничения могут попасть детали для самолетов и автомобилей. Предполагается, что такие меры подорвут российскую экономику в случае, если Москва решит вторгнуться на территорию Украины.

Санкции США: ограничение поставок

Американские власти в случае вторжения России на Украину могут ввести жесткие меры экспортного контроля. По мнению представителя Белого дома, это поможет подорвать российскую экономику. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил Reuters.

Ожидается, что санкции станут дополнением к экономическим рестрикциям, которые администрация Байдена намерена ввести в случае боевых действий между Россией и Украиной. В начале декабря американский президент пообещал разрушительные действия в случае нарушения мира на своей границе.

Новые санкции, которые планируются к обсуждению, включают «чрезвычайные» меры экспортного контроля. Они перекроют доступ России к рынку смартфонов, деталей для самолетов и автомобилей. Кроме того, санкции могут коснуться товаров из других секторов.

Анонимный источник американского издания полагает, что такие рестрикции серьезно повлияют не только на экономику России, но и на самих россиян – потребителей, предприятия и занятость.

Для ограничения экспорта США намерены провести консультации с ведущими партнерами в Европе и Азии. Официальные лица Соединенных Штатов намерены поощрять скоординированную работу с компаниями, доступ к продукции которых может быть заблокирован для России.

По данным Reuters, российский рынок сотовых телефонов, в основном, занимают Apple , Samsung и Huawei. В этом году они попали под новый закон об установке на смартфоны российского ПО.

Отключение от SWIFT

Телеканал CNN также ранее сообщал, что американские и европейские политики рассматривают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций по всему миру. Благодаря SWIFT компании могут передавать информацию и проводить платежи.

Bloomberg писал, что Вашингтон и Брюссель могут ввести рестрикции против крупных банков России и РФПИ. Иностранцы хотят ограничить конвертацию рублей в другие валюты.

На Украине тем временем уже представляют, насколько разрушительными для России окажутся подобные меры.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отключение от SWIFT стало бы «грандиозным». Он назвал такой вариант санкций «ядерным».

В Вашингтоне заявили, что такие меры будут равносильно полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. Так, демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес считает, что таким образом американские власти могут уничтожить «российский банковский сектор».

«Суверенный долг будет заблокирован. Секторальные санкции искалечат российскую экономику. Позвольте мне пояснить: это не обычные санкции. То, что обсуждается, это максимум в этом спектре [возможных рестрикций] или, как я это называю, мать всех санкций», – сказал в начале декабря Менендес, рассуждая о возможном отключении России от SWIFT.

Почему и за что санкции

В октябре западные СМИ стали сообщать о скоплении российских военных у границ с Украиной. Спустя месяц украинский президент Владимир Зеленский сообщил о 100 тыс. российских военнослужащих, сосредоточенных там. После этого последовали многочисленные заявление американских и европейских властей о том, какие могут последовать меры, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Российская сторона неоднократно утверждала, что не собирается ни на кого нападать. Что касается размещения своих войск у российско-украинской границы, то это дело России, так как войска передвигаются исключительно по своей территории. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что именно Североатлантический альянс совершает «опасные попытки освоения украинской территории». Он считает, что российская угроза – это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».