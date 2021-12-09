Аналитики оценили шансы на ввод «Северного потока — 2» при новом канцлере Германии

Новое правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцем займет сугубо прагматичную позицию в отношении энергетического сотрудничества с Россией. Поэтому ожидать каких-либо подвижек в вопросах сертификации «Северного потока – 2» ждать не стоит, считают эксперты. Головной боли «Газпрому» могут прибавить соратники СДПГ по коалиции — партия «Зеленых», которая не позволит сдать трубопровода раньше весны 2022 года без сохранения транзитного статуса Украины.

«Светофорная» коалиция

Новым канцлером Германии после 16 лет бессменного правления Ангелы Меркель стал социал-демократ (СДПГ) Олаф Шольц. При этом правительственную коалицию впервые за долгое время составили сразу три политические партии, отличающиеся принципиально разными программами. Помимо самой СДПГ в «красно-желто-зеленый» триумвират вошли «свободные демократы» (СВДП) и «Союз 90/Зеленые».

Сугубо прагматичный Шольц остался верен себе и на церемонии присяги. Лидер социал-демократов еще до процедуры уведомил публику, что не будет говорить заключительную часть речи, предписанную Конституцией — фразу «Да поможет мне Бог». Шольц стал вторым после Герхарда Шредера канцлером ФРГ, который поступил так.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предположили, что схожую принципиальность новый канцлер Германии займет и в отношении энергетического сотрудничества с Россией. Продавливать свои проекты через власти ФРГ, как это было при Меркель, Кремлю уже не удастся — «светофорная» коалиция окажется гораздо более осторожной.

Что будет с сертификацией «Северного потока — 2»

Во-первых, новое правительство ФРГ не сможет ускорить затормозившийся проект сертификации «Северного потока — 2», поскольку связано по рукам единой энергетической политикой Евросоюза, считают эксперты. Ситуация усугубляется и противниками российского трубопровода — Польшей и странами Прибалтики.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетического безопасности Игоря Юшкова, ждать завершения сертификации России придется как минимум до марта 2022 года. Однако партия «Зеленых» во главе с Анналеной Бербок сделает все возможное, чтобы помешать быстрому вводу «Северного потока — 2».

«Те же социал-демократы и «Зеленые», когда были в оппозиции, открыто критиковали Меркель за активное сотрудничество с Россией. Правда, в «Союзе 90», как только пришли к власти, поменяли свою откровенно агрессивную риторику на более сдержанную. Однако Бербок все равно еще может наломать дров с СП-2», — подчеркнул Юшков.

Противоречивость новой немецкой коалиции выделил в беседе с «Газетой.Ru» и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, парламентское объединение ФРГ оказалось слишком «рыхлым», чтобы прийти к единому пониманию, как вести себя с Россией.

«Юридическое право Германии очень подвижно. В этом плане «Зеленые» вполне могут надавить на Шольца и пересмотреть условия сертификации СП-2. К тому же сам Шольц обладает гораздо меньшим авторитетом, чем Меркель. Ему будет невероятно трудно обуздать позиции Бербок», — объяснил Митрахович.

Сохранит ли Украина статус транзитера

После завершения долгосрочного соглашения с «Газпромом» в 2024 году Киев рискует полностью лишиться транзита российского газа. Максимум, на что может надеется Украина, это бронирование мощностей на аукционах. Однако в этом случае топливные цены для страны будут гораздо выше с учетом спотовой привязки — $800-1000 за тысячу кубометров, считают эксперты.

По словам Юшкова, для бесперебойной работы местной ГТС необходимо минимум 30 млрд кубометров газа в год. Однако «Газпром» не пойдет на уступки Киеву в этом вопросе, предложив украинцам в лучшем случае 10 млрд кубов.

«Со временем Шольц будет все дальше отдаляться от темы транзита газа через Украину, уповая на строго коммерческую основу СП-2. Мол, мы вам предоставили условия для переговоров с «Газпромом», а вы эту возможность провалили. Поэтому ФРГ не станет вводить санкции, даже если транзит через Украину полностью прекратится», — подчеркнул эксперт.

В то же время директор Центра европейской информации Николай Топорнин оказался не столь пессимистичен в отношении транзитной судьбы Киева. По его мнению, новое правительство ФРГ продолжит гнуть линию экс-канцлера Меркель и давить на «Газпром» в вопросе сохранения топливной прокачки через Украину.

«Несмотря на всю свою рациональность, Шольц спокойно может перекрыть краник трубопровода в случае остановки газового транзита через Украину. Экономика ФРГ не сильно зависит от российского газа — на его долю приходится от силы 20%. К тому же нужные объемы газа они и так получают по СП-1», — отметил аналитик.

Однако у России все же остается шанс на более лояльное отношение к проекту со стороны ФРГ, считает Митрахович. Планы нового министра экономика и климата ФРГ Роберта Хабека (партия «Зеленых») по введению в стране новых углеродных налогов могут всерьез пошатнуть политический авторитет партии среди крупного немецкого бизнеса. Если их противоборство перейдет в плоскость открытой конфронтации, то уже в 2022 году Германию может ждать расформирование правящей коалиции.

«Немецкий бизнес, мягко говоря, не в восторге от Хабека. Если он начнет продавливать повышение углеродных налогов, активно продвигая «зеленую» повестку в ущерб экономике страны, это приведет к самоустранению партии из пестрой коалиции. При таком раскладе Украина лишится главного союзника в немецком правительстве, что сильно пошатнет транзитные перспективы Киева», — резюмировал эксперт.

Потеснят ли США «Газпром»

В условиях приостановки сертификации «Северного потока — 2» и смены власти в Германии США могли бы воспользоваться шансом нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу. Теоретически, отказ Джо Байдена от включения санкций против СП-2 в проект оборонного бюджета на 2022 год мог бы повлечь за собой ответные шаги со стороны нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в виде наращивания объемов закупок американского СПГ. Однако на деле подобная сделка сейчас невозможна сразу по нескольким причинам, считают эксперты.

По словам Юшкова, в настоящее время у Германии попросту нет ни одного терминала для приема СПГ. В итоге новому правительству страны пришлось бы получать американское топливо из Бельгии, что очень накладно в логистическом плане.

«Такая сделка является повесткой для коммерческих компаний, но никак не для правительств США и Германии. В Штатах сейчас нет ни одной госкомпании, занимающейся экспортом СПГ. Байден не может указывать бизнесу, куда ему выгодно поставлять топливо. Поэтому американские танкеры направляются в Азию, а не в Европу», — объяснил аналитик.