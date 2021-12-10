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В России предлагают выплачивать 13-ю пенсию. Кто поддерживает эту идею

В «Справедливой России» оценили расходы на 13-ю пенсию в 654,8 млрд руб.

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Справедливая Россия» направила на заключение в правительство законопроект о ежегодных выплатах 13-й пенсии. Глава партии Сергей Миронов считает, что эта инициатива позволит пенсионерам отказаться от кредитов и не залезать в долги. В комитете Госдумы по соцполитике и Союзе пенсионеров не уверены, что в бюджете найдутся деньги на дополнительную выплату.

В правительство направлен законопроект об учреждении выплаты 13-й пенсии россиянам, получающим ее по старости, сообщил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Инициатива направлена на «борьбу с бедностью в стране», написал политик в своем Telegram-канале.

«Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», – считает Миронов.

Необходимость 13-й пенсии объясняется тем, что обычно в декабре происходит всплеск микрофинансового кредитования, поскольку люди готовятся к праздникам, а МФО как раз одобряют кредиты пенсионерам, так как в случае возникновения проблем с их погашением заемщик может добиться списания средств с банковской карты, куда приходит пенсия.

«Надеюсь, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долг, а потом гасить их с большими непосильными процентами», – отметил лидер «Справедливой России».

Кроме этого, фракция предлагает снизить возраст получения фиксированной выплаты пенсионерам с 80 до 70 лет, а саму выплату увеличить вдвое до 12088 рублей.

По оценке партии, на выплату 13-й пенсии потребуется 654,8 млрд рублей; на доплаты пенсионерам старше 70-ти – еще 53,9 млрд. Реализацией должны заняться Минфин и Пенсионный фонд России.

Понятие «13-я пенсия» является аналогией термина «13-я заработная плата», но законодательного обоснования ни то, ни другое не имеет. Так, 13-я зарплата устанавливается правилами внутреннего трудового договора.

Как оценили идею Миронова

Руководитель комитета Госдумы по социальной политике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что по законопроекту Миронова пока не было получено заключения правительства, и обычно на такие инициативы дают отрицательный ответ, поскольку они требуют дополнительных расходов. Кроме этого, по словам Нилова, в России есть разные категории пенсионеров, некоторые из них и без того получают высокие надбавки на уровне прожиточного минимума.

«Надо смотреть, когда законопроект поступит в комитет и когда будут понятны перспективы вместе с заключением правительства. Но ЛДПР всегда поддерживает любые идеи, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров», – заявил он.

Член комитета по соцполитике, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб согласилась, что российские пенсионеры нуждаются в поддержке, однако напомнила, что президентом уже отдано поручение разработать меры, которые сгладят эффект инфляции на доходы пенсионеров.

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев признался «Газете.Ru», что пока не знаком с текстом законопроекта, но опасается, что средств на такие инициативы в бюджете, несмотря на прогнозируемый профицит, может не хватить.

«Профицит, который есть в 2022 году, во многом рассчитан из того, что экономика вырастет на 3,5-4%. Я опасаюсь, что в связи с тем, что начинается большое напряжение и идет большая мировая инфляция, то не будет у нас никакого профицитного бюджета. Поэтому сейчас пытаться что-то раздавать — немного безответственно. Миронов и социалисты прекрасные люди, но в целом… Может, я ошибаюсь, надо посмотреть текст предложения. Если я ошибаюсь, то с удовольствием его поддержу», – пояснил Нечаев.

В Союзе пенсионеров также не уверены, что в ПФР найдутся средства на 13-ю пенсию,

при этом идею Миронова глава союза Валерий Рязанский оценил положительно. Если же в экономическом плане это будет обосновано, то реализовать инициативу можно несколькими путями.

«Это будет либо дополнительная индексация сверх инфляции с тем, чтобы сохранить уровень той индексации, которая была, и второй вариант — разовые выплаты. Разовые выплаты в 2022 году могут быть как раз тем инструментом компенсации повышенной инфляции, который имел в виду Сергей Михайлович. В данном случае он подыгрывает этой идее», — отметил Рязанский.

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