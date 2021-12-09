Эксперты разъяснили процесс увольнения сотрудника на удаленке

Во время пандемии удаленная работа стала привычным явлением. Может возникнуть ситуация, когда работодателю по каким-то причинам нужно расстаться с сотрудником. «Газета.Ru» выяснила, как происходит в этом случае увольнение, какие проблемы могут возникнуть, и как сотруднику защитить свои права.

Удаленная работа во время пандемии стала привычным явлением. Собеседования по Zoom, планерки в аудиоконференциях в Telegram, пересылка документов в WhatsApp стали обычным атрибутом работы даже для тех сфер деятельности, которые раньше никак не пересекались с медиа или коммуникациями. Многие сотрудники на дистанционке переехали за город или, отправились из столицы в регионы, где дешевле жилье, перебрались на юг России или даже покинули страну.

Несмотря на эти изменения, процессы найма и увольнения сотрудников продолжаются в обычном режиме. То, как это происходит, уже зависит от отдельных компаний, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию бизнеса компании «Рокет Ворк» (платформа для работы с самозанятыми) Сергей Сухоставец. «Однако большинство все-таки предпочитает очные встречи», — утверждает он.

Увольнение сотрудников на удаленке с точки зрения закона

Увольнение «дистанционных» работников в целом происходит по обычной схеме, сообщила «Газете.Ru» профессор департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ Марина Буянова.

«Основания для расторжения трудового договора могут ничем не отличаться от тех, что распространяются на работников, выполняющих трудовые функции на территории работодателя (расторжение по соглашению сторон или по инициативе работника)», — отметила она.

Однако есть два особых основания для увольнения удаленных работников (ст. 312.8 ТК РФ), уточнила «Газете.Ru» юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Первое – это невыход на связь с работодателем без уважительной причины (к уважительным причинам, например, относится болезнь ребенка, обрыв электросети и т.п.). Второе – это переезд сотрудника в другую местность, если это помешает трудиться на прежних условиях: например, если человек переехал из Центральной России во Владивосток и теперь находится в другом часовом поясе.

Оформление документов может происходить дистанционно. 22 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность вести электронный документооборот в сфере трудовых отношений, пояснила «Газете.Ru» юрист Анна Пойлова. Сотрудники могут подписывать все документы без посещения офиса, оформление и увольнение в дистанционном формате ничем не будет отличаться от обычного. Однако при оформлении должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись со стороны работодателя (сотрудникам достаточно неквалифицированной), подчеркнула юрист. Эти нормы теперь прописаны в Трудовом кодексе.

Но перевести в «цифру» нельзя приказ об увольнении, подчеркнула Татьяна Нечаева из hh.ru. Этот документ нужно передать сотруднику в течение трех дней в бумажном виде (например, по почте). Но и сотрудникам, и работодателям лучше подстраховаться, и иметь на руках все необходимые документы или использовать электронные подписи: в мессенджерах, например, можно удалить сообщение, и потом сложно будет сложно что-то доказать.

«Это (передача копии приказа. – «Газета.Ru») обезопасит работодателя в случае трудовых споров, так как надлежащее информирование работника об увольнении — важнейший юридический факт», — также отмечает Сергей Сухоставец из «Рокет Ворк».

Если человек работает удаленно, например, из Екатеринбурга, а его вызывают в Москву, он может потребовать от работодателя компенсировать расходы на дорогу, уточнила Татьяна Нечаева. В этом случае поездка оформляется как командировка. Но рассчитывать на это сотрудник может только в том случае, если он работал удаленно официально, подчеркнула эксперт.

Сообщить о своем решении работодатель может через мессенджер или по видео, если это позволяют правила компании. «Если есть нормативно-правовой акт, который определяет способы взаимодействия с дистанционным работником, в том числе через мессенджеры, Zoom и другие аналогичные программы, то такой вариант возможен», — уточнила она.

Какие проблемы могут возникнуть при увольнении «удаленщиков»

Увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон обычно не вызывает проблем, а вот расторгнуть отношения с «удаленщиком» по инициативе работодателя может быть сложнее, отметила Татьяна Нечаева из hh.ru.

Сотрудников, которые перешли на удаленку, важно оформить официально, подчеркнула эксперт. Если с работником не заключили дополнительного соглашения и не прописали четко все требования, будет трудно, например, доказать, что он некачественно выполняет свою работу.

«Бывает такое, что из-за недостаточной дисциплинированности люди засыпали во время обеденного перерыва и не просыпались еще пару часов», — привела пример эксперт.

Бывают и более «экзотичные» случаи: например, если сотрудник злоупотребляет алкоголем, добавила Нечаева. Поскольку он не находится в офисе, доказать этот факт очень трудно. Можно попробовать выехать с комиссией, но это может оказаться дорого и сложно, особенно если сотрудник находится в другом городе. Открывать дверь человек также не обязан. В данном случае можно привлекать к дисциплинарной ответственности (если, например, сотрудник по телефону с клиентами использовал нецензурную лексику, не выходит на связь) и при злостных нарушениях уже увольнять.

Официальное оформление выгодно и работникам: сотрудник вправе решить с работодателем вопрос о режиме работы, компенсации за электричество и т.п. В случае спорной ситуации он может обратиться в суд, и ему будет проще доказать свою правоту, заключила эксперт.