Счетная палата оценила нелегальный оборот табачной продукции в 300 млрд рублей

Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что часть табачной продукции до сих пор продается нелегально.
«По оценкам Счетной палаты, с 2016 года потери бюджета из-за реализации нелегальной табачной продукции составили 295,6 млрд рублей»,
— говорится в отчете СП (есть у «Газеты.Ru»).
Табачная продукция обязана проходить маркировку через систему «Честный знак». «В прошлом году были промаркированы 11,1 млрд пачек сигарет. При этом с кодом «вышел из оборота», что означает реализованы в розничной продаже, обнаружились лишь 5,6 млрд штук», — пояснил на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин.
То есть, акцизы в 2020 году удалось собрать только с половины произведенной продукции. Причем такая картина наблюдается не первый год, отмечает аудитор.
С 2008 по 2016 годы поступления акцизов в бюджет росли вместе с повышением самих акцизных ставок. Но с 2017 года динамика изменилась. Ставки акцизов росли, а собирали их меньше ожидаемого. «При росте ставки акцизов на табак произошло падение поступлений от акцизов на табачную продукцию», — уточнил аудитор Батуркин.
Подтверждение тренда на сокращение акцизных доходов Счетная палата получила и в этом году. В первом квартале 2021 года из розничного оборота вышло (то есть было официально продано) 61,5% промаркированных пачек. С них собрали акциз. Остальные почти 40% сигаретных и папиросных пачек остались вне налогового учета. «Это свидетельствует о значительном количестве участников оборота, которые не подают сведения в государственную информационную систему маркировки товаров», — считает аудитор Батуркин.
Впрочем, падение доходов от подакцизной табачной продукции связано не только с тем, что часть товара уходит в серую зону. Просто курить традиционные виды табачной продукции стали меньше, при этом часть населения переключилась на электронные сигареты. В итоге с 2016 по 2020 год объем проданных сигарет и папирос сократился почти на 28%, подсчитали аудиторы.
Доля левого табака в торговле растет
Но все-таки основная причина снижения поступлений от акцизов — рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой не идут поступления в федеральный бюджет.
Акцизы на табачную продукцию дают казне до 3% от всех доходов. В 2020 году удалось собрать табачных акцизов на 710 млрд рублей.
По мнению Батуркина, увеличить собираемость табачного акциза поможет передача части доходов от этого сбора в региональные бюджеты. Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, поскольку весь акциз поступает в федеральный бюджет.
Но Минфин эту идею не одобрил. Даже при условии, что перераспределять часть доходов от акцизов в бюджеты регионов можно было бы, как считают в Счетной палате, пропорционально численности трудоспособного населения.
Это может повлечь за собой рост налогового потенциала наиболее обеспеченных регионов, считают в Минфине. «И, как следствие, увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между субъектами», — заявила на коллегии СП директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Сейчас около 90% производства табачной продукции сосредоточено на территории лишь пяти российских регионов.
Россия недотягивает до рекомендаций ВОЗ
Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марель Салихов согласен с позицией Минфина. «Передача части доходов от уплаты акцизов чисто теоретически могла бы создавать стимулы для местных властей, чтобы предпринять усилия по повышению собираемости. Но фактически речь идет о передаче ответственности регионам за те решения, которые принимались наверху, ответственность за повышение ставок акцизов», — говорит Салихов.
Именно многолетнее повышение федеральным центром акцизов на табак, по его мнению, привело в итоге к тому, что продавать значительную долю этой продукцию стали нелегально.
Решить проблему серого рынка нужно за счет оказания давления на страны ЕЭАС, в первую очередь, на Белоруссию. Эта страна должна выровнять ставки акцизов, сравнять их с российскими. «Основным источником поставок серых сигарет на российский рынок является Белоруссия. Поэтому никакие российские регионы не смогут решить проблему контрабанды сигарет из оттуда, это задача федерального центра», — считает Салихов.
Председатель правления российской общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина напоминает, что проблема акцизов – это не только про финансы. Тут имеется не менее важная часть – гуманитарная.
«Передача части акцизов регионам несет в себе риски того, что региональные власти будут мотивированы не бороться с курением, а как раз наоборот увеличивать его интенсивность, наращивать продажу этой отравы», — сказала она.
Халтурина считает, что акцизы — самая эффективная мера по снижению потребления табака и связанной с ним смертностью. «В отчете Счетной палаты этот момент упускается. Между тем, в России повышение акцизов с 2010 года сопровождалось снижением распространенности курения (с 39% до 25%), а также смертности от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит эксперт.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует повысить акцизы на сигареты до 70% от розничной цены сигарет. Сейчас этот показатель в России составляет около 46,6%, уточняет Халтурина.
«Минимальная ставка акциза на сигареты в странах Евросоюза (включая страны со средним уровнем дохода, такие как Болгария и Румыния) составляет €90 на 1 тыс. штук сигарет, а в России – €38,4 (3,2 тыс. руб.) при сопоставимых уровнях доходов населения», — говорит эксперт.
Повышение акцизов на табак выгодно обществу и невыгодно табачной индустрии, которая постоянно во всем мире старается создать впечатление роста контрабанды, чтобы предотвратить повышение акцизов, заключает Халтурина.