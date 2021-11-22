«Молдовагаз» запросил у Кишинева $74 млн ради продолжения поставок газа

«Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки — глава «Молдовагаза» уже запросил многомиллионный заем у правительства республики.

Председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил у кабинета министров Молдавии заем в $74 млн для оплаты газа по контракту с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», — сказано также в сообщении компании.

В «Молдовагазе» объяснили неисполнение обязательств в срок дефицитом платежного баланса в октябре. Это, в свою очередь, связано с ростом закупочной цены на природный газ почти в восемь раз — с $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале года до $800,62 за тысячу кубометров в октябре.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания уведомила официальный Кишинев о возможном прекращении поставок через двое суток. Причиной этого решения он назвал отсутствие стопроцентной оплаты по текущему контракту, передает НТВ.

«Очередной срок текущих платежей – сегодня... Платежа нет. В связи с этим <…> «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал Куприянов.

Он добавил, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением своих контрактных обязательств Кишиневом. Российский холдинг ранее пошел навстречу молдавской стороне, согласившись на менее выгодные условия. Связано это решение было с желанием сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долга. Также была учтена позиция президента России: у Владимира Путина молдавское руководство просило содействия в газовом вопросе.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии <…>

было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ», — отметил также Куприянов.

Просто бизнес, ничего личного

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT указал, что власти Молдавии повели себя в этом вопросе «не по-европейски».

«Молдавия так много и усердно рассказывает о своей причастности к Европе, но почему-то, как дошло дело до денег, ведет себя, мягко говоря, не по-европейски», — сказал эксперт. Он добавил, что российская сторона в данном случае как раз «демонстрирует настоящий европейский бизнес».

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в свою очередь заявил РИА «Новости», что «Газпром» эффективно защищает свои интересы, угрожая перекрыть газ.

«Это, по сути, единственный и самый эффективный способ защиты интересов.

Молдавия... была на грани энергетического кризиса перед отопительным сезоном. При этом, не думаю, что сейчас речь идет о больших деньгах в масштабах российского экспорта газа, так как Молдавия — мелкий покупатель», — сообщил Гривач.

Кто должен «Газпрому»?

Договоренность о поставках российского газа, действовавшая с 2008 года, была обновлена «Газпромом» и «Молдовагазом» в октябре – сроком на пять лет. В течение пяти лет также должна быть погашена задолженность молдавской компании, в 2022 году запланирован ее аудит.

По данным российской корпорации, сейчас молдавские потребители задолжали около $433 млн, с учетом пени общая сумма составляет $709 млн. Это так называемый «исторический долг». В октябре Молдавия отказывалась признавать эту задолженность, о чем заявила тогда премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — подчеркивала политик.

Исторический долг Молдавии перед Россией копился с 1994 года, в 2020 году он составлял по приблизительным оценкам $7,5 млрд. По словам главы правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, более $7 млрд «Газпрому» должны жители Приднестровья — потребители с левого берега Днестра «систематически не платят», а Кишинев эти долги не признает, поскольку не контролирует территорию ПМР.

«Газпром» владеет 50% акций (более 6,6 млн акций) «Молдовагаза». Агентство государственной собственности при министерстве экономики Республики Молдова — 35,33 % (4,7 млн акций), Государственный комитет по управлению имуществом Приднестровья — 13,44% (1,79 млн акций), остальные пакеты акций распределены в долях менее 5%.

В октябре Молдавия платила за газ рыночную цену — $790 за тысячу кубометров, $200 в среднегодовом значении. В 2020-м за такой же объем республика отдавала в среднем по $148.

После непростых переговоров «Газпром» согласился 29 октября продлить газовый контракт — по формуле, предложенной Молдавией. Цена тысячи кубометров считается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ на европейском рынке. К тому же, молдавские газовые операторы могут закупать топливо у других компаний. По итогам переговоров с российской стороной вице-премьер Андрей Спыну заявлял, что новая цена на газ в ноябре составит $450 за тысячу кубометров и будет зависеть от положения дел на рынке.

Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду заявила, что заключить новый контракт с «Газпромом» власти страны вынудил рост цен на мировом рынке.

«Если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта», — сказала политик.

В стране действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике, Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики в срочном порядке утвердить тариф на газ — с 1 ноября он вырос в два раза, до $536 за тысячу кубометров.