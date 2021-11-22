Чем обернется для российских магазинов миграционный кризис на границе Белоруссии

Доставка товаров в Россию может осложниться из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Под ударом в первую очередь — молочная продукция и мясо, рассказали «Газете.Ru» в Agro&Food. Российские ритейлеры, однако, о серьезных перебоях пока не сообщают. Но с задержками уже, например, столкнулась «Лента».

Миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши, может привести к проблемам с доставкой товаров в Россию. Об этом ранее заявил Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ; входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever и др.).

Если транспортный кризис действительно произойдет, в первую очередь под ударом окажется молочная продукция, а также охлажденное мясо, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Однако пока о каких-то серьезных проблемах с логистикой ему неизвестно.

«Если такое возможно вообще, молочная продукция пострадает в первую очередь. Основной поставщик – Белоруссия. Это молочная продукция с высокой добавленной стоимостью, молокосодержащая продукция. Во вторую очередь это охлажденное мясо, говядина. Хотя я не очень верю, что эта ситуация может привести к каким-то серьезным последствиям», — сообщил он. Березнюк добавил, что это может коснуться и некоторых других товаров, например, овощей и фруктов.

На какие проблемы указал бизнес

О возможных проблемах с доставкой товаров из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши КСИИ сообщил в обращении к первому вице-премьеру России Андрею Белоусову (письмо от 18 ноября), писал «Коммерсантъ».

Так, в письме говорилось, что на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, а время перехода увеличилось до 80 часов. При этом день простоя одной машины оценивался минимум в €500. При этом на альтернативных маршрутах через Латвию или Литву, по данным организации, также начали образовываться пробки, утверждают в КСИИ.

Через эту границу проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении: это как продовольственные, так и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковка и оборудование, говорилось в обращении. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — заявили в КСИИ.

В Руспродсоюзе «Газете.Ru» добавили, что «сложности с логистическими потоками» уже негативно сказываются на рентабельности поставщиков из-за дорогого простоя автотранспорта. «В случае их продления, это может повлиять как на сами производственные процессы, так и на наличие товаров на полке», — заявил исполнительный директор Дмитрий Востриков.

«Газета.Ru» обратилась в КСИИ с просьбой уточнить, какова на данный момент ситуация на границе Белоруссии и Польши, и в каких пунктах наблюдаются сложности. Оперативного ответа совет не дал. В пресс-службе Федеральной таможенной службы России переадресовали вопросы о задержках поставок в таможенные органы Белоруссии, объяснив это единым таможенным пространством. «Газета.Ru» направила соответствующий запрос, ответа на данный момент не поступило.

Есть ли проблемы у ритейлеров

Российские ритейлеры пока не сообщают о каких-то серьезных проблемах с поставками товаров. С задержками в прохождении грузов столкнулась торговая сеть «Лента», сообщил ее представитель «Коммерсанту». На просьбу «Газеты.Ru» уточнить детали в пресс-службе сети не ответили.

В «Магните» сообщили «Газете.Ru», что «серьезных сложностей с поставками товаров компания не наблюдает». В «Ашане» отказались от комментариев. Другие опрошенные ритейлеры – X5 («Пятерочка» «Перекресток», «Карусель»), Metro, «Азбука вкуса», ВкусВилл» оставили запросы без ответа. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) также не ответила на просьбу прокомментировать возможные проблемы с поставками товаров.