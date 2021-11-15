В Кремле оценили предложение Минфина повысить МРЦ на водку и коньяк

Со следующего года в России могут повысить минимальную цену на водку – до 261 рубля за поллитра. Соответствующий приказ готовит Минфин. В Союзе производителей алкопродукции связали это с ростом акциза и подорожанием сырья. В Кремле повышение назвали вопросом экономической целесообразности.

С 2022 года Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку и другие крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает ТАСС.

МРЦ на водку предлагается увеличить на 7,4% — до 261 рубля. На коньяк – до 480 рублей за 0,5 литра.

Сейчас поллитра водки и коньяка стоят по 243 и 446 рублей соответственно.

Подорожать также должны бренди, планируется увеличить минимальные оптовые и производственные цены.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством спиртного.

Предложение уже прокомментировали в Кремле.

«Ну какой-то позиции здесь нет, это вопрос экономической целесообразности», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, является ли Владимир Путин сторонником повышения цен на алкоголь (цитата по РБК).

В это же время первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин заявил, что предложение Минфина может спровоцировать увеличение объемов суррогатной продукции на рынке.

«Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов. <...> Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя», — заявил сенатор.

По прогнозам, отметил Рябухин, количество суррогатной продукции увеличится на 20%, при этом ранее уже было закрыто более 700 таких предприятий. Нередко люди производят такой алкоголь в гаражах и других территориях, не предназначенных для этого.

Члены Совфеда направили в Минфин свои предложения, рекомендовав воздержаться от увеличения стоимости акцизов. По мнению Рябухина, необходимо дождаться балансировки акцизных норм в странах ЕАЭС и Таможенного союза.

Бутлегеры не спят

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что повышение МРЦ на водку и коньяк понизит покупательную способность и поспособствует росту «черного рынка» контрафактного алкоголя.

«Это инициатива Минздрава, который отчитывается только легальными продажами. То, что это перетекает в нелегальную плоскость, они этого не видят и поэтому считают, что добиваются своей цели – деалкоголизации населения. На самом деле добиваются обратного — смерти большого количества людей, которые пьют непроверенный алкоголь», — сказал эксперт.

Однако, добавил он, повышение минимальной розничной цены – это следствие, причина же – поднятие в ходе весенней сессии Госдумой акциза на спиртное на 4% с 1 января 2022 года.

«Если этого [повышения МРЦ] не сделать, производитель будет работать в убыток… Повышение обсуждалось Минфином с отраслью, и объясняется двумя вещами. Повышением акцизности на 4% и достаточно резким ростом себестоимости. В частности,

основная составляющая спирта — пшеница — выросла почти на 50%, деревянные палеты, в которых поставляется продукция, подорожали на 200%», — подчеркнул Косарев.

Он добавил, что в России — один из самых высоких акцизов в мире.

«Даже в рамках ЕАЭС у нас самый высокий акциз. Он выше в 6 раз, чем в Киргизстане, в два раза, чем в Армении, на 30% выше, чем в Казахстане. Даже в этой связи мы не должны повышать акциз, потому что товары спокойно перетекают из границ, тем самым мы работаем на чужие экономики», — подчеркнул глава союза.

По словам Косарева, в 2015 году во время заморозки акциза на три года, существенно увеличились поступления в бюджет.

«А в последнее время, когда мы каждый год повышаем акциз на 4%, они, наоборот, в абсолютном выражении падают. Поэтому это нецелесообразно ни с точки зрения бюджета, ни с точки зрения отсутствия покупательской способности», — подытожил он.