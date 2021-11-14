Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что Лукашенко не перекроет транзит газа

Минск не сможет приостановить транзит российского газа через Белоруссию, потому что этого не допустит Москва, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ранее российский президент Владимир Путин в теории допустил прекращение поставок топлива, но он отметил, что еще поговорит со своим белорусским коллегой на эту тему.

В ЕС уверены, что Москва не позволит Минску перекрыть поставки газа через Белоруссию в европейские страны.

»Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог [перекрыть подачу газа в Европу], он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью France 24.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцам следует подумать о транзите газа и грузов через республику прежде, чем вводить санкции против Минска. Он напомнил, что через Белоруссию проложен магистральный экспортный газопровод «Ямал-Европа».

Вместе с тем в ЕК считают, что нельзя использовать газ как инструмент давления и шантажа. «Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях», — заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинан.

Намерение Лукашенко приостановить поставки российского газа в Европу ранее прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что теоретически белорусский президент может осуществить свое предупреждение. «Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Но действия Лукашенко нанесут большой урон энергетике ЕС и могут негативно сказаться на развитии отношений РФ с Белоруссией. Вместе с тем российский президент надеется, что до этого не дойдет.

При этом он отметил, что впервые слышит о том, что Лукашенко хотел перекрыть газопровод. «Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — сказал Путин в том же интервью.

Он подчеркнул, что поговорит с Лукашенко на эту тему. «Если он просто не в сердцах это сказал», — добавил Путин.

Приостановка транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей может негативно сказаться на внешней торговле России, сказали РИА «Новости» в Центре стратегических разработок. В частности, могут возникнуть существенные перебои в поставках, прежде всего, импортных товаров в РФ.

Согласно данным центра, через белорусско-польскую границу проходит около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении.

Обсуждение газового транзита происходит на фоне развивающегося миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В ЕС уверены, что его устроил Минск. Сам Лукашенко отмечал, что у Белоруссии нет больше денег на сдерживание нелегалов из-за введенных ранее санкций со стороны европейцев. Сейчас ЕС планирует ввести новые рестрикции против республики. По словам Борреля, их обсуждение запланировано на 15 ноября.

Ранее Путин сказал, что Россия готова помочь разрешить миграционный кризис, если от нее будет что-то зависеть. При этом об этом кризисе он также узнал случайно — из СМИ. Лукашенко в разговорах с ним не поделился проблемами на границе. Никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили», — пояснил Путин.