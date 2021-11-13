Как и за сколько можно купить PlayStation 5 в 2021 году

С начала продаж консоли Sony PlayStation 5 в конце ноября прошлого года средняя ее стоимость для версии с дисководом возросла почти в 2,5 раза и среди частных продавцов порой достигает 100 тыс. руб. И это еще не предел, уверяют перекупщики. Почему так произошло, где и за какую цену сегодня можно купить PS5 – в обзоре «Газеты.Ru».

Спрос вырос в 22 раза

В прошлом ноябре, когда PlayStation 5 только вышла на рынок, ее рекомендованная цена составляла 39 990 руб. за модель без привода для чтения дисков и около 48 тыс. за модель с приводом.

Однако со старта продаж мировой спрос на приставку Sony значительно вырос. В той же России из-за глобального кризиса полупроводников и дефицита у официальных дилеров количество желающих приобрести японскую консоль возросло в 22 раза по сравнению с концом прошлого года, ответили на запрос «Газеты.Ru» в «Авито».

«Одним из лидеров электронных продаж стала приставка Sony PlayStation 5. Продавать игровую консоль на сайте россияне стали в 37 раз активнее, а средняя стоимость устройства на сайте составляет 55 500 рублей», — отметили в «Авито».

В аналитическом отделе «Яндекс.Маркета» также отметили ажиотажный спрос и динамику изменения цен с начала поступления Sony PlaStation 5 в продажу год назад.

«Рост продаж приставки начался в мае и продолжался вплоть до августа: с мая по июнь рост на 160%, с июня по июль рост на 31%, с июля по август рост на 61%, — подчеркнули в «Яндекс.Маркете».

Кроме того, на август пришелся наибольший спрос на Sony PlayStation 5, тогда самая низкая на нее цена составила 54 615 руб., а максимальная стоимость консоли была замечена в мае — 69 376 руб.

Еще весной Sony официально предупреждала, что ждать появления PS5 на рынке в 2021 году не стоит – заводы из-за отсутствия чипов простаивают, выходят малые партии, которые не могут удовлетворить спрос. Летом производитель снова дал неутешительные прогнозы: в 2022 году ситуация вряд ли изменится.

Где приобрести

Дефицит приставок у официальных российских ретейлеров привел к тому, что частники стали ездить за границу для завоза консоли в страну. Так, перекупщик с «Авито» в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что ему пришлось отправиться за покупкой в Гонконг.

«Покупал в Китае, в Гонконге неделю назад. На упаковке было указано «для Японии», сборка, по всей видимости, местная. Однако я не знаю, где у Sony находится завод. Продаю без чеков, в продаже только за наличные. Гарантия один месяц. У официальных дистрибьютеров Sony еще можно приобрести консоль, но их количество сейчас приближается к нулю. Их даже в Америке нет», — подчеркнул продавец.

Продавцу Оскару из онлайн-магазина BlackRabbit Store прислали Sony PS5 напрямую из Японии. В США или Европе сейчас практически невозможно напрямую приобрести консоль, в Штатах, например, каждый день выстраиваются многокилометровые очереди.

«Мне приставку прислали из Японии местной сборки от частного лица. Гарантии у меня на руках нет, приобретал 5-6 дней назад. В «Эльдорадо» или «М.Видео» возможна покупка только по предзаказу, ждать будете 2-3 месяца. Во всем мире такая ситуация, в США на PS5 каждый день выстраиваются очереди по 3 км. У меня один товарищ специально летал в Европу, так в Будапеште — тотальный дефицит, в Берлине консоли также отсутствуют в продаже, месячные предзаказы», — рассказал Оскар.

Продавец также добавил, что единственным реальным вариантом для россиян приобрести приставку станут азиатские страны, включая Сингапур, Китай (Гонконг) и Японию. Однако даже там поставщики завышают цены.

Так, стартовая стоимость PS5 в этих странах начинается от $900 (более 65 тыс.руб.).

Семену удалось приобрести товар у российских ритейлеров. Однако, по его словам, в официальных магазинах осталось ограниченное количество моделей, а к концу декабря может вновь образоваться дефицит в связи с растущим спросом среди граждан.

«Последнюю PlayStation приобрели две недели назад. Раньше мы покупали PS5 в DNS и CitiLink, но с каждым днем их становится все меньше. Однако в российских магазинах вы вряд ли найдете некитайскую сборку», — отметил продавец.

Дополнительные комплектующие

Среди объявлений на «Авито» большинство продавцов предлагают сразу два варианта японской приставки — с дисководом и без него. Как уточнил Семен, в стандартный комплект входит: джойстик, кабель питания, кабель зарядки джойстика, кабель НDМI, подставка, инструкции, а также сама консоль Sоny РS5 с жестким диском на 825 Гб.

«Второй джойстик обычно продается отдельно, однако частные продавцы нередко завышают ценник. У нас второй геймпад обойдется покупателю в 5,5 тыс. рублей. В наличие также есть видеокамера стоимостью 2,5 тыс. рублей. Продавцы активно вкладывают в ценник логистические расходы, что поднимает конечную стоимость в разы», — подчеркнул продавец.

Многие частники признались «Газете.Ru», что дополнительные комплектующие сейчас находятся в большом дефиците, из-за чего ценники на второй геймпад порой завышены в два раза: их стоимость порой достигает 10-12 тыс. руб.

«У меня нет в наличие дополнительных комплектующих, да и в целом на рынке сейчас сложился определенный дефицит. Нормальная цена второго джойстика сейчас должна составлять 5-6,5 тысяч рублей. На той же «Горбушке» вас вполне может ждать конский ценник, я видел, как соседние павильоны перекупали друг у друга джойстики, повышая стоимость с 7 до 8 тысяч рублей. Это рынок, и это — нормально», — добавил Семен.

Что будет с ценами в 2021-2022 году

Продавцы в разговоре с «Газетой.Ru» высказали пессимистичный прогноз относительно перспектив стоимости японской приставки в конце 2021 — начале 2022 года. Они сошлись во мнении, что до конца декабря кризисная ситуация никак не изменится, в лучшем случае покупателям стоит ожидать удешевления на 1-2 тысячи рублей, в то время как средняя стоимость новой консоли у перекупщика будет колебаться в коридоре 80-85 тыс. руб.

По словам Оскара, в следующем году глобальный дефицит приставки сохранится на уровне 2020-2021 года. Сейчас попросту нет доступных точек, где можно приобрести консоль. Еще в начале прошлогодних поставок за новую PS5 просили до 120 тыс. рублей. При этом у самого продавца цена за стандартный комплект составляет 82,5 тыс. рублей. Говоря о скидках, Оскар согласился сбросить только 1 тыс. руб.

«На протяжении всего года с момента официального выхода в России приставки Sony находятся в крайнем дефиците. Это настоящая беда. Вчера у меня на руках было 80 штук консолей, всего за шесть часов у меня раскупили всю партию, даже цены умудрялись перебивать. Один покупатель умолял меня отдать ему пять консолей по 85 тысяч за каждую. Спрос ажиотажный», — отметил он.

Схожее мнение высказал Семен. По его словам, негативная ценовая тенденция может немного улучшиться не раньше первого квартала 2022 года.

«До конца 2021 года цены точно не пойдут вниз. Стоимость PS5 может упасть максимум на 5-10 тыс. рублей, но средний чек все равно будет в районе 75-80 тыс. рублей. Если будет новый релиз (выход обновленной версии консоли – «Газета.Ru»), то следует ожидать относительной стабилизации цен, однако они останутся запредельными. Плойки давно не выпускаются не только в России, но и во всем мире, отсюда и такой ценник», — подчеркнул продавец.

При этом он также отказался снижать цену на приставку. Напротив, Семену пришлось за один день резко поднять стоимость лота.

«С утра ценник был в районе 80 тыс. рублей. «Авито» сейчас модерирует мое объявление. Днем стоимость PS5 должна была находиться на уровне 92 тыс., но уже к вечеру мне снова пришлось поднять ее уже до 95 тыс. При этом я не исключаю, что в ближайшие дни ценник дойдет до 100 тыс., ведь как-то нужно отбивать издержки», — заключил Семен.