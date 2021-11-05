Эксперт — о решении Сбера продать дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

3 ноября 2021 года дочерняя компания группы Сбербанк Sberbank Europe AG приняла решение сократить свое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы, подписав соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 г.).

Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Сбер ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в Консолидированной финансовой отчетности Группы.

«Сбербанк завершает то, что было начато несколько лет назад»

Старший аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал решение менеджмента Сбербанка о продаже логичным, поскольку, по его мнению, серьезного вклада в бизнес они не делали.

«Сбер уже давно ушел из Европы. На самом деле, на фоне санкций, от международной экспансии Сбербанк отказался много лет назад, продав все свои основные активы в Германии и, например, Турции. Не то чтобы Сбербанк прямо уходит из Европы. Нет. Он просто завершает то, что было начато несколько лет назад. Возможно, он нашел хорошего покупателя по хорошей цене и поэтому решил сейчас провести сделку», — говорит Ганелин.

При этом он подчеркивает, что нельзя говорить о смене стратегии, потому как Сбербанк давно сфокусирован на внутреннем рынке и развитии собственной экосистемы.

«Не могу сказать, что полученные от продажи активов деньги будут прямиком направлены на развитие российских активов, потому что надо понимать, что Сбербанк – очень прибыльная компания и у него и так есть достаточно средств, чтобы вкладывать деньги в свои проекты. Тем не менее, всегда хорошо, когда какие-то активы продаются по хорошей цене», — считает Ганелин.

«Логично, что у Сбера есть технологические амбиции»

Буквально на следующий день после новости о продаже дочерних банков в Европе, на конференции Web Summit в Лиссабоне Сбер объявил об открытии первого международного научно-исследовательского центра в столице Германии – Берлине, который, по словам исполнительного вице-президента Сбербанка Давида Рафаловского, будет «подчеркивать стремление Сбера создавать лучшие технологические продукты и сервисы для клиентов силами лучших специалистов в мире».

По мнению собеседника «Газеты.Ru», между этим анонсом и продажей дочерних банков нет противоречий по причине того, что фокус на технологичность в европейских странах только поможет Сберу в развитии бизнеса, тогда как восточноевропейские «дочки» банка существенной прибыли не приносили.

«Да, хоть Сбербанк давно и отказался от международной экспансии, у него все равно присутствует фокус на технологичность в европейских странах, ведь Сбер – одна из крупнейших корпораций не только России, но и Европы, и логично, что у них есть технологические амбиции. Это хорошее решение, поскольку международный-исследовательский центр позволит лучше ориентироваться в тех технологиях, которые сейчас возникают и разрабатываются в мире. Если у тебя есть европейский центр технологических компетенций – это дополнительный плюс всему бизнесу», — заключил Михаил Ганелин.