Верховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСа

Решение суда о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа отменено, дело отправлено на пересмотр в Апелляционный суд. Верховный суд счел ошибкой, что амстердамский суд не принял во внимание довод РФ о том, что экс-владельцы компании совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Генпрокуратура России приветствовала решение суда.

Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу о нефтяном споре ЮКОСа с Россией. В 2014 году арбитражный суд в Гааге обязал Москву выплатить бывшим акционерам потерпевшей банкротство компании $50 млрд, однако последние семь лет правительство РФ оспаривало это решение в судах.

В сегодняшнем постановлении суда говорится, что решение арбитража отменено. Дело направлено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения. Мотивировкой стал тот факт, что Россия в своей кассационной жалобе настаивала, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, и этот довод был ошибочно отклонен. Теперь же суд постановил, чтобы этот факт был рассмотрен, а до этого решение Гааги не может быть остановлено в силе.

Это единственный пункт жалобы, по которой суд поддержал точку зрения РФ. По другим вопросам решение Гааги является окончательным. Это касается толкования положений договора к энергетической хартии, на основании которых арбитраж получил свои полномочия, и жалобы на несоблюдение этим арбитражем своего мандата.

Генеральная прокуратура России со своей стороны приветствовала решение Верховного суда. В сообщении ведомство говорится, что оно «подтверждает принципы верховенства права и независимости правосудия». Генпрокуратура вместе с этим ожидает, что в конечном итоге спорные вопросы суд истолкует в пользу РФ, а само рассмотрение дела, по предварительным оценкам, может затянуться до 2023 года.

События вокруг ЮКОСа стали развиваться в 2003 году. До этого компания была крупнейшей нефтяной компанией России, которая была образована после распада СССР. Совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2003-м был арестован по обвинению в мошенничестве, позднее суд признал его виновным. На фоне этого ЮКОС подвергся процедуре банкротства. Активы компании впоследствии были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности, некоторые из них приобрела «Роснефть».

Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа. В 2014-м суд постановил, что Москва нарушила энергетическую хартию и в общей сложности должна выплатить $50 млрд. Такая сумма стала рекордной в истории арбитража. В постановлении говорилось, что РФ нарушила свои международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство ЮКОСа.

Москва в своих заявлениях и развернутом объяснении к жалобе подчеркивает, что при управлении ЮКОСом бывшими владельцами допускались многочисленные нарушения. В том числе нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и другие противоправные действия. Несмотря на это, в апреле 2021 года главный советник Верховного суда рекомендовал отклонить апелляцию России.