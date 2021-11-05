Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В СБУ Украины сообщили о разоблачении полковника ВСУ с российским... 16:00
Овечкин показал лучший старт в НХЛ по набранным очкам за 17 сезонов 15:54
Рошаль отреагировал на отказ медиков помогать пациентам в знак протеста 15:52
Назван самый популярный автомобиль в России 15:47
Каррера рассказал, что нужно Кокорину для возращения на прежний уровень 15:37
В Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России 15:36
Плющев: Овечкин не считает, сколько шайб отделяет его от рекорда Гретцки 15:21
Появилось видео начала конфликта перед нападением на отца с ребенком... 15:18
PR-менеджер Болотова: у меня было два мировых контракта — со Смоловым и... 15:17
Возгорание произошло на шахте «Таштагольская» в Кузбассе 15:16
Бизнес

Россия больше не должна $50 млрд по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСа

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters
Решение суда о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа отменено, дело отправлено на пересмотр в Апелляционный суд. Верховный суд счел ошибкой, что амстердамский суд не принял во внимание довод РФ о том, что экс-владельцы компании совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Генпрокуратура России приветствовала решение суда.

Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу о нефтяном споре ЮКОСа с Россией. В 2014 году арбитражный суд в Гааге обязал Москву выплатить бывшим акционерам потерпевшей банкротство компании $50 млрд, однако последние семь лет правительство РФ оспаривало это решение в судах.

В сегодняшнем постановлении суда говорится, что решение арбитража отменено. Дело направлено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения. Мотивировкой стал тот факт, что Россия в своей кассационной жалобе настаивала, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, и этот довод был ошибочно отклонен. Теперь же суд постановил, чтобы этот факт был рассмотрен, а до этого решение Гааги не может быть остановлено в силе.

Это единственный пункт жалобы, по которой суд поддержал точку зрения РФ. По другим вопросам решение Гааги является окончательным. Это касается толкования положений договора к энергетической хартии, на основании которых арбитраж получил свои полномочия, и жалобы на несоблюдение этим арбитражем своего мандата.

Генеральная прокуратура России со своей стороны приветствовала решение Верховного суда. В сообщении ведомство говорится, что оно «подтверждает принципы верховенства права и независимости правосудия». Генпрокуратура вместе с этим ожидает, что в конечном итоге спорные вопросы суд истолкует в пользу РФ, а само рассмотрение дела, по предварительным оценкам, может затянуться до 2023 года.

События вокруг ЮКОСа стали развиваться в 2003 году. До этого компания была крупнейшей нефтяной компанией России, которая была образована после распада СССР. Совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2003-м был арестован по обвинению в мошенничестве, позднее суд признал его виновным. На фоне этого ЮКОС подвергся процедуре банкротства. Активы компании впоследствии были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности, некоторые из них приобрела «Роснефть».

Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа. В 2014-м суд постановил, что Москва нарушила энергетическую хартию и в общей сложности должна выплатить $50 млрд. Такая сумма стала рекордной в истории арбитража. В постановлении говорилось, что РФ нарушила свои международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство ЮКОСа.

Москва в своих заявлениях и развернутом объяснении к жалобе подчеркивает, что при управлении ЮКОСом бывшими владельцами допускались многочисленные нарушения. В том числе нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и другие противоправные действия. Несмотря на это, в апреле 2021 года главный советник Верховного суда рекомендовал отклонить апелляцию России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть