Аналитики рассказали, на какие акции стоит обратить внимание в декабре

Россиянам стоит обратить внимание на бумаги сырьевых компаний, рассказали «Газете.Ru» специалисты по инвестициям. Росту этих акций способствует экономическая ситуация. Среди компаний, к которым эксперты советуют присмотреться – производители удобрений, золотодобытчики и ритейлеры.

Рынок акций может существенно вырасти к концу 2021 года, считает глава отдела стратегии акций Wells Fargo Securities Крис Харви. По его прогнозу, индекс S&P 500 (входят 500 компаний, которые публично торгуются на биржах США) может вырасти до 4825 пунктов, в частности, за счет банковского сектора. А вот в 2022 году рынок ждет снижение, полагает он: коррекция может составить 10%.

По мнению Харви, к концу 2021 года акции выйдут на уровни, которые потом нельзя будет удерживать — они не подкреплены фундаментальными показателями компаний.

«Что мы видим со стороны многих людей и инвесторов, — это ощущение, что рынок нерушим на данный момент», — отметил он в интервью телеканалу CNBC.

«Газета.Ru» выяснила, в акции каких компаний стоит вкладываться до наступления 2022 года.

Что ждет мировой и российские рынки в ближайшее время

Большинство аналитиков сейчас обращают внимание на сезонность рынка акций: ноябрь-декабрь исторически был сильным периодом, говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. В это время рынки действительно могут показать рост, особенно на фоне «относительно неплохого» сезона отчетности со стороны компаний и роста товарных площадок.

«Последнее является важным фактором роста привлекательности российских акций — наша экономика выигрывает от высоких цен на энергоресурсы, металлы и прочее сырье, за счет чего растет и потенциал потребительской активности в целом», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, «бегство» иностранных инвесторов с китайского рынка акций и «дороговизна» рынка США заставляют искать «новых фаворитов» среди развивающихся рынков, отмечает Комаров. По его словам, в этом случае Россия – идеальный кандидат для инвестиций.

В «Сбер Управление Активами» сохраняют «умеренно позитивный взгляд» на мировой и российский рынки акций до конца 2021 года и на 2022 год, сообщил «Газете.Ru» портфельный управляющий компании Илья Купреев.

По его словам, основные факторы, которые вызвали рост инфляции и замедление мировой экономики в третьем квартале, — ограничение передвижения граждан и перебои в цепочках поставок товаров. Они, в основном, были связаны со вспышками дельта-штамма коронавируса в некоторых регионах. Влияние этих факторов будет ослабевать за счет массовой вакцинации.

Так какие же акции стоит купить

Продолжающееся восстановление мировой экономики в ближайшие кварталы будет способствовать сохранению благоприятной ситуации на рынках сырьевых товаров, отмечает Купреев из «Сбер Управление Активами». Это может содействовать положительной динамике акций нефтегазового и горно-металлургического отраслей.

«Акции финансового сектора также, как правило, опережают рынок в фазе оживления деловой активности. Мы ожидаем продолжение роста акций отдельных технологических компаний, которые являются лидерами в своих сегментах», — добавил он.

При этом один из положительных признаков российского рынка акций — высокая дивидендная доходность, отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов. По его словам, во многом это компенсирует существующие минусы. Если рассматривать последние 12 месяцев, то дивидендная доходность российского рынка превышает 7%.

«Для тех, кто заинтересован в высоких дивидендах, мы рекомендуем обратить внимание на ликвидные бумаги, имеющие «форвардную» дивидендную доходность выше, чем в среднем по рынку. Это бумаги металлургических компаний: «Северсталь», НЛМК, ММК. Высокие дивидендные выплаты осуществляет компания МТС», — сказал управляющий «Газете.Ru».

Александр Осин из «Фридом Финанс» также отмечает, что покупка «дивидендных» акций может быть одним из вариантов для инвестиций. «Высокую или близкую к максимальной доходность вложений на рынке сейчас в рамках среднесрочных прогнозов обеспечивают бумаги НЛМК, «Северстали», «ФосАгро», ММК, «М.Видео»», — привел примеры эксперт.

Также можно сделать ставку на традиционные «защитные» бумаги, такие, как акции «Полюса» или Polymetal. «Глобальный спрос на драгоценные металлы и камни, полагаю, будет стабильно высок», — говорит Осин.

Кроме того, традиционную эластичность к проблеме инфляционных рисков, которая сейчас актуальная, показывают бумаги сетевых розничных компаний: например, «Магнита», X5, «Ленты», добавил он.

Также можно вложиться в относительно «дешевые» бумаги, которые могут быть перспективны с точки зрения долгосрочных инвестиций. Например, исходя из текущих оценок, наибольший потенциал роста в сфере ТЭК есть у акций «Сургутнефтегаза» и «Башнефти»: они существенно отстали по темпам восстановления, пояснил Осин. Еще один подобный пример, но в энергетической отрасли – «Интер РАО».

«Интерес могут представлять бумаги, традиционно обладающие способностью – в силу тех или иных особенностей бизнеса – торговаться «лучше рынка» в периоды нестабильности спроса. Примером служат акции компаний «Транснефти» и ВСМПО, бизнес которых традиционно получает рыночную и регуляторную поддержку», — добавил Осин.

Если смотреть на долгосрочную перспективу, то стоит обратить внимание на российские технологические компании, сфере здравоохранения, потребительскому сектору и банкам, говорит Комаров из «Тинькофф Инвестиций». «Такие бумаги, как «Яндекс», «Детский мир», «Мать и дитя», Headhunter, Ozon, могут составить хороший портфель», — полагает эксперт.

Если у инвестора нет времени, чтобы выбирать отдельные бумаги, то можно сделать ставку на отраслевые ETF, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Особенно это касается IT-сферы и здравоохранения, у которых есть «длинная фундаментальная история роста». В качестве примера она привела iShares MSCI Taiwan ETF (потенциал роста — 13,49%), iShares Semiconductor ETF (15,14%), iShares US Medical Devices ETF (12,72%), iShares Nasdaq Biotechnology ETF (21,67%).

«По РФ пока трудно давать прогнозы из-за локдаунов и неизвестности сроков, когда они закончатся. В ценах этот фактор мало отражен», — добавила она.