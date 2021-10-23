Славянская ТЭС на Украине остановила работу из-за нехватки угля

Отсутствие угля привело к остановке Славянской теплоэлектростанции в Донецкой области Украины. По данным компании «Укрэнерго», сейчас ТЭС не вырабатывает энергию. На складах украинских теплоэнергостанций находятся запасы угля, которые в 4,5 раза меньше нормы, установленной Минэнерго. Отопительный сезон на Украине начинается тяжело. Богатая углем страна вновь решила завозить дорогостоящий уголь из-за границы.

Государственная компания «Укрэнерго» сообщила о полной остановке теплоэлектростанции «Славянская», расположенной в Донецкой области.

«Станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля», — говорится в заявлении «Укрэнерго», которое цитирует РИА «Новости».

Министерство энергетики Украины сообщило ранее, что Славянская ТЭС отстает от графика накопления угля на 200 тыс. тонн. На складах украинских ТЭС и ТЭЦ хранится примерно 590 тыс. тонн угля – это в 4,5 раза ниже заложенной нормы.

Из-за ремонтов и нехватки топлива на Украине не работает 43 из 69 тепловых энергоблоков. Каждый второй блок на государственных ТЭС Украины не работает из-за дефицита угля.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что стране необходимо нарастить добычу и импорт угля, чтобы обеспечить отопительный сезон. На грядущую зиму Украине должно хватить 1,7 млн тонн добытого угля и 600 тыс. тонн импортированного угля.

18 октября Минэнерго заявило, что запасов угля на ТЭС Украины хватит на пару недель, не более.

«На складах Змеевской ТЭС находится 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», — говорится в заявлении ведомства. На складах Трипольской ТЭС – 29,8 тыс. тонн газового угля, этого должно хватить на 14 дней работы станции.

16 октября заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что уже сейчас на складах страны недостаточно угля для прохождения отопительного сезона. «Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», – сказал он.

При этом замминистра добавил, что Украина уже начала получать уголь из-за границы. В 2017 году Украина импортировала уголь из Южноафриканской республики (ЮАР) и Австралии.

19 октября глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о катастрофе в энергетическом комплексе Украины. По ее мнению, речь идет о начале полномасштабного кризиса.

«Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий», — заявила Тимошенко.

По ее словам, кризис усугубляется из-за коррупции. «Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 гривну за кубометр, людям его продают — по 7 гривен, а бюджетной сфере — по 13 гривен», — отметила экс-премьер.

Однако для промышленности цена на газ доходит до 50 гривен ($1,9) за кубометр. «Практически через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней», — припугнула Верховную раду глава «Батькивщины».

Одной из причин нынешней ситуации в энергосекторе Украины Киев считает олигархов. 22 октября по итогам очередного заседания Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) было среди прочего решено «расследовать причастность олигархов к саботажу создания энергобаланса в стране».

Стоит добавить, что ранее Украина импортировала часть энергии из России и Белоруссии. Однако теперь это запрещено. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявлял, что импорт энергии из этих стран противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.