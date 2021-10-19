Владимир Путин поручил утвердить стратегию транспортного развития страны

Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета по вопросу транспортной стратегии Российской Федерации, 19 октября 2021 года

Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета поручил правительству на одном из ближайших заседаний рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития страны, а также подготовить план ее реализации совместно с главами регионов и отраслевыми компаниями.

Президент России поручил кабинету министров рассмотреть и утвердить стратегию развития транспорта.

«Я прошу кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из ближайших заседаний. И подчеркну, с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств», — сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

Также российский лидер попросил правительство до первого квартала 2022 года подготовить план реализации данного плана совместно с главами регионов и компаниями отрасли.

Данная стратегия будет разработана до 2030 года с прогнозом до 2035 и ее будущие контуры должны учитывать технологические вызовы, заявил Путин в начале заседания.

«Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом, создания конкурентоспособных транзитных коридоров. Нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным и с точки зрения потребления топлива, и по другим параметрам», — сказал президент.

Также Путин отметил, что проект стратегии призван не только создать долгосрочные ориентиры, но и стать основой для практической работы государства в субъектах Федерации и ключевых отраслей бизнеса, а также строительных, инжиниринговых, логистических компаний, предприятий транспортного машиностроения.

В свою очередь, российский лидер не исключил некоторых проблем с поступлениями в дорожные фонды из-за перехода на экологичный транспорт.

«В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог», — напомнил глава государства, также отметив, благодаря акцизу за последние десять лет протяженность дорог с твердым покрытием в России увеличилась на 400 тыс. километров, приведены в порядок федеральные трассы, их доля в нормативном состоянии выросла с 39% до 85%.

«Важно добиться таких же существенных, позитивных изменений и в части региональных и муниципальных дорог», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что транспорт в России и мире становится более экологически чистым, а вместо бензина начинают использоваться водород, электричество и другие низкоуглеродные виды топлива.

«Это касается не только общественного транспорта, но и коммерческих грузоперевозок, а также личных автомобилей в пользовании граждан», — уточнил российский лидер.

Также во время заседания Путин заявил о необходимости достойного содержания транспортной инфраструктуры.

«По всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, плоты и пристани, но и содержать их достойно. Содержать действующие и строящиеся, построенные объекты. Своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры. Поэтому важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры», — сказал он.

Отдельно президент коснулся темы малой авиации, призвав сделать перелеты данным видом транспорта более доступными для россиян.

«Хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан», — сказал Путин.

В данном контексте глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что необходимо заменить около 70% парка региональных воздушных судов.

«Мы посчитали, что в общей сложности требуется замена парка региональных перевозок примерно 70% или 320 единиц», — сказал он во время заседания Госсовета.

В свою очередь, министр транспорта Виталий Савельев отметил, что новая стратегия развития российского транспорта предполагает увеличение региональных и местных авиаперевозок, а также создание новых лоукостеров.

«В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов», — сказал он.

Также глава Минтранса спрогнозировал, что биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных перевозках будут использовать 80% россиян. Он отметил, что использование биометрии позволяет ускорить прохождение контрольных процедур.