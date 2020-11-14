Диетолог рассказала о вреде ежедневного употребления овсянки

Врач-диетолог Инна Заикина рассказала о вреде ежедневного употребления овсяной каши.

По ее словам, из-за ежедневного употребления зерновых, бобовых и орехов в организме может сформироваться дефицит ряда микроэлементов.

«Это обусловлено способностью фитатов связывать катионы железа, цинка, магния, кальция, и они плохо усваиваются. Фитиновая кислота присутствует и в овсяной крупе», — пояснила специалист в беседе с kp.ru.

Диетолог не рекомендует есть овсяную кашу тем, кто страдает нарушением минерального обмена, например при остеопорозе. Детям нельзя есть овсянку при анемии.

Чтобы уменьшить содержание фитиновой кислоты, можно замачивать крупу как минимум на 7 часов и добавлять в нее кислую среду — сок лимона или йогурт.

Заикина отмечает, что овсяную кашу лучше есть 2-3 раза в неделю. При этом необходимо исключить ее из рациона людям с непереносимостью глютена.

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