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Бизнес

Не только «Спутник V». Экспорт отечественных вакцин резко вырос летом

С начала года Россия продала вакцин более чем на $700 млн

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Agustin Marcarian/Reuters
С начала года Россия экспортировала 362 т вакцин на $713 млн — это в десятки раз превышает объемы зарубежных поставок прошлого года. Такой рост объясняется контрактами на экспорт отечественного препарата от коронавируса «Спутник V». Поставки вакцин за границу резко увеличились летом 2021-го.

Россия в течение первых восьми месяцев 2021 года продала на экспорт вакцин на общую сумму более $713 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Речь идет не только о поставках препаратов против новой коронавирусной инфекции. По классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») зарубежным партнерам продают вакцины от клещевого энцефалита, столбняка, коклюша, комбинированные вакцины против дифтерии, гепатита А. Однако в этот объем не входят препараты от гепатита В и краснухи — они идут по другому классификационному коду.

Россия резко нарастила экспорт вакцин именно летом этого года — каждый месяц с июня по август иностранным партнерам поставлялось препаратов более чем на $100 млн, а всего за три летних месяца их было отгружено 203,6 т на сумму $410 млн.

Рекордным стал август — в последний месяц лета российские производители поставили за границу 105,8 т препаратов на $123,8 млн. Для сравнения, в первые пять месяцев 2021-го Россия экспортировала 159 т вакцин на $303,6 млн.

В то же время в августе Минпромторг сообщал, что в этом году Россия в десятки раз превысила прошлые показатели экспорта вакцин как раз за счет продаж препаратов от COVID-19: с января по май 2020 года через таможню прошло вакцин на $9,5 млн (почти в 32 раза меньше чем за аналогичный период текущего года).

Лидерами по закупке отечественных вакцин являются Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика и ОАЭ — на них приходится около 60% экспорта в денежном выражении. Структура заграничных партнеров российских производителей с прошлого года значительно изменилась — большинства этих стран не было в лидерах. В 2020-м больше всего вакцин Россия поставила в Казахстан (на $4,5 млн), Аргентину (около $3 млн) и Белоруссию ($1,1 млн).

Резкий рост доли Аргентины, Мексики, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов в приобретении российских вакцин РБК связывает с крупными контрактами на поставку первого отечественного препарата от коронавируса «Спутник V».

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, при его поддержке был разработан «Спутник V», фонд также контролирует компанию Human Vaccine, которая занимается экспортом препарата) Кирилл Дмитриев в июне подчеркивал, что российские производители сейчас сфокусированы на удовлетворении внутреннего спроса. При этом он анонсировал, что уже с июня фармпроизводители начнут осваивать внешние рынки без ущерба для российского.

«Спутник V» официально зарегистрирован в 70 странах и четырех непризнанных республиках — ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, — чье совокупное население составляет 4 млрд человек. В большинстве из них началась вакцинация.

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