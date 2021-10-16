Эксперты рассказали о «подводных камнях» при создании сервиса онлайн-торговли

Для того, чтобы запустить собственный онлайн-магазин, не требуется так много средств, как кажется на первый взгляд. Организация и старт торговли потребуют бюджет всего в 10-20 тыс. рублей. С чего начать и какие сложности могут обнаружиться в ходе реализации — в материале «Газеты.Ru».

Прежде, чем открыть свой интернет-магазин, необходимо зарегистрировать ИП и открыть расчетный счет, говорит директор по развитию компании Ecwid в России Владимир Тарасов. Нужно будет заполнить заявление о регистрации, приложить к нему уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения и заплатить госпошлину, которая в 2021 году составляет 800 рублей.

Делать печать ИП необязательно, а вот расчетный счет открыть стоит — это необходимо для подключения эквайринга и обработки онлайн-платежей. «На старте бизнеса это не принесет расходов, так как многие банки предлагают бесплатные тарифы для начинающих предпринимателей, но потом в среднем, банки и сервисы будут взимать комиссию за эту услугу 2-4%», — говорит Тарасов.

Кроме того, интернет-магазину нужна онлайн-касса. Оптимизировать расходы поможет аренда облачной кассы например, Robokassa или Arsenal Pay, оба сервиса работают за комиссию от продаж.

Платить только за клики

Задачу наполнения сайта интернет-магазина можно решить с помощью систем управления контентом. На старте бизнеса Тарасов советует выбрать специализированный конструктор по наполнению контента.

Это позволит обойтись без покупки собственного домена и хостинга.

Необязательно заказывать профессиональные студийные съемки, но стоит подумать об освещении и хорошей фоновой поверхности при самостоятельном производстве контента. Закладывать на эту задачу стоит 2000-3000 рублей, уточняет эксперт.

В среднем, месячная оплата такого сервиса составит всего порядка 1000 рублей. «Но если вам все же требуется уникальное название сайта без привязки к сервису-конструктору, можно зарегистрировать домен — это выйдет в 199 рублей для первого года владения, далее – дороже», — уточняет Тарасов.

На старте можно обойтись бесплатными методами продвижения — вести страничку в соцсетях или блог, делать рассылку. «Первое время вы сможете заниматься этим самостоятельно. Также из достаточно простых способов — таргетированная реклама в социальных сетях. Чтобы ее запустить, нужно создать объявление, выбрать целевую аудиторию и настроить показ рекламных объявлений», — советует эксперт.

Платить можно за просмотр вашего объявления или клик на него.

Вне зависимости от типа продукции, которую вы планируете реализовывать, все равно придется прибегать к услугам поставщиков. Однако совершать закупки можно по-разному: либо сразу заказать партию товара на первое время, что требует вложений, либо работать по предзаказу.

Стоит уточнить, что существуют покупатели, которые не готовы долго ждать доставку.

На упаковку и доставку товара до квартиры следует закладывать 5000 рублей, как минимум.

«Для доставки заказов покупателям самый бюджетный вариант – Почта России. Доставка в этом варианте будет чуть дольше курьерской, зато на ней удастся сэкономить», — заключает Тарасов. В итоге на открытие онлайн-магазина понадобится от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

«Адекватных исполнителей очень мало»

В эпоху повальной диджитализации запустить свой бизнес с минимальными вложениями действительно не так сложно, соглашается гендиректор FAVES Communications Юлия Царева.

По ее словам, начать работать можно без названия, бренд-бука, презентации и даже сайта. Однако по мере поступления заказов, придется задуматься о вложениях. Так, название, логотип, визитки и фирменный стиль обойдутся в среднем в 10 тыс. рублей, говорит она.

«На рынке огромное количество подрядчиков, не готовых нести ответственность за результат. Да что там результат, некоторые подрядчики могли пропадать «с радаров» на пару недель»,

— говорит Царева.

На подготовку презентации, по ее оценке, уходит около 15 тыс. рублей, а вот самая затратная часть (около 100 тыс. рублей) — это создание сайта. «Но мы никому не советуем экономить на этом блоке, так как адекватных исполнителей именно в этой сфере очень мало. И по итогу можно будет потратить гораздо больше, чем вы изначально рассчитывали», — советует Царева.

«Важно, чтобы каждая оплата за создание сайта или презентации была привязана к этапу работ. Например, разработка прототипа сайта — первая оплата и т.д.», — заключает Царева.

Есть ли сложности?

Регистрация ИП в настоящий момент не представляет никакой сложности для начинающих бизнесменов, при этом многим из них подойдет также налоговый режим для самозанятых, регистрацию в качестве которых можно произвести не выходя из дома, уточняет член совета московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

Однако для интернет-магазина данный режим не подойдет, считает он, поэтому его можно использовать только для сферы, которая требует выполнения сопутствующих работ или оказания услуг. Также начинающим интернет-предпринимателям, к сожалению, нельзя реализовывать товары, используя патент, так как последний можно получить только если ИП продает товары через розничный магазин, а рекламирует их через сайт в интернете, уточняет тонкости законодательства Зюков.

«Что касается вопроса открытия расчетного счета в банке, то к нему также надо подойти достаточно ответственно, поскольку у каждого банка есть свои тарифы на ведение счета, и в некоторых случаях тарифы значительно отличаются друг от друга», — говорит Зюков.

Маркетплейс или собственный сайт

Популярность онлайн-покупок увеличивается, поэтому освоение этого канала для роста бизнеса становится новой нормой, говорит член генсовета «Деловой России», вице-президент по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти компании Ozon Артем Афанасьев.

Создание собственного «отдельно стоящего» онлайн-магазина требует знаний и влечет за собой затраты на продвижение, привлечение покупателей и обеспечение всей логистики, поэтому Афанасьев советует воспользоваться маркетплейсами для интеграции туда своего бизнеса.

«На таких онлайн-платформах уже есть миллионы покупателей, также они обеспечивают доставку товаров при помощи своей логистической инфраструктуры, в которую вкладывают сегодня миллиарды рублей. При этом крупнейшие маркетплейсы дают возможность представить свои товары в большом каталоге и создать свою уникальную витрину», — говорит Афанасьев.

Процесс выхода на маркетплейсы для частников он оценивает, как «максимально упрощенные», продавать через них товары могут и крупные компании, и совсем небольшие бизнесы, включая самозанятых предпринимателей.

К тому же некоторые маркетплейсы предлагают не только рекламные возможности, но и инструменты финансирования для продавцов.

«Но если продукт входит в премиум-сегмент, то создание собственного онлайн-магазина и сети дистрибуции является необходимостью. Так как покупатели с высоким уровнем достатка сторонятся массмаркета и маркетплейсов», — возражает предприниматель в сфере производства БАДов Алексей Мостовщиков.

Он считает, что создание специализированного сайта для продаж актуально в сегменте дизайнерской одежды, обуви, образования, натуральных продуктов питания, дорогих стройматериалов и мебели.