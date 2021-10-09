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Бизнес

От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram

Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram

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Depositphotos
Instagram для многих перерос сервис по размещению своих селфи и заказанной еды. Теперь это одна из топовых площадок для заработка. Продвигать страницу помогают уже профессионалы, например специалисты по визуалу и таргетологи. Во сколько обойдутся услуги по ведению Instagram и насколько оправданы эти траты — в материале «Газете.Ru».

Многие россияне в связи с ростом популярности онлайн-платформ стали больше интересоваться соцсетями, сообщили «Газете.Ru» специалисты «Авито Услуг». Они могут стать дополнительным источником заработка, привлечь новых клиентов.

Однако заниматься соцсетями не так просто: например, нужно регулярно обновлять контент и делать качественные фото и видео. При этом человек может допустить ошибку при выборе визуала — открыть свой бренд спортивной одежды, ценностями которого является здоровый образ жизни, экологичность, комфорт и массовость, а в ленте будут только постановочные фото на идеальных моделях.

«Покупатель, которому пришлись бы по душе ваши ценности, просто не увидит их и пройдет мимо», — пояснила специалист «Авито Услуг» Алина Дюкова.

По данным «Авито Услуг», за январь-сентябрь 2021 года спрос на услуги специалистов по визуалу вырос на 372%, а количество предложений от них — на 253%. На этом фоне средняя стоимость их услуг в этом году выросла два раза, до 3000 рублей (в данном случае — разово).

Спрос на услуги по ведению страниц в Instagram за год увеличился в 2,3 раза, а количество предложений — в 2,1 раза.

Растет и востребованность специалистов по продвижению в Instagram. Спрос на них в этом году увеличился на 66%, а за два года — на 128%. Число предложений за год стало больше на 63%, а если смотреть с 2019 года — на 205%. Средняя цена услуги — 1900 рублей.

А вот услуги таргетолога обойдутся дороже — от 6000 рублей в месяц. Речь идет о специалистах, которые готовы не просто продвигать профиль, но и полностью проанализировать целевую аудиторию, создать «кликабельные» макеты и «упаковать» аккаунт перед запуском рекламной кампании.

Что говорят другие сервисы

В пресс-службе hh.ru сообщили «Газете.Ru», что в 2021 году медианная зарплата специалиста по визуалу в Instagram составила 45 тыс. рублей, наиболее распространенная (мода) — 60 тыс. рублей. Минимальный заработок — 12,5 тыс. рублей, а максимальный — 125 тыс. рублей.

Услуга ведения Instagram сейчас в среднем стоит 30 тыс. рублей, минимальная планка составляет — 10 тыс. рублей, а максимальная — 80 тыс.

Продвижение в Instagram оплачивается в среднем в 41 тыс. 250 рублей. Наиболее популярный чек — 45 тыс. рублей, минимальный — 15 тыс. рублей, максимальный — 100 тыс. У таргетологов средняя зарплата составляет 47,5 тыс. рублей, самая распространенная — 50 тыс., минимальная — 15 тыс., максимальная — 175 тыс.

Представитель пресс-службы онлайн-сервиса услуг YouDo Анастасия Володина рассказала «Газете.Ru», что у них большим спросом пользуются SMM-специалисты. По ее словам, число запросов по продвижению в Instagram за последние 3 месяца выросло на 7%. Средний чек на ведение страницы — 20 тыс. рублей (если речь идет о ведении страницы, то, как правило, это чек за месяц, в остальных случаях — разовая оплата, пояснили в сервисе).

«Чаще всего в их задачи входит разработка дизайна, контент-планирование, написание постов для разной целевой аудитории, сбор статистики и настройка таргетированной рекламы», — отметила Володина.

Разработка дизайна и материалов для оформления страницы обойдется в 3000 рублей. Стоимость услуг по настройке таргетированной рекламы зависит от сложности задачи, но обычно это 10 тыс. рублей, сообщила Анастасия Володина. Особенно популярны стали сторисмейкеры, их услуги обойдутся в 10 тыс. рублей. Заказчики также обращаются к менеджерам социальных сетей за консультацией по ведению профиля, контент-планированию и работе с аудиторией. Помощь специалиста по Instagram обойдется в 3500 рублей.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила «Газете.Ru», что средняя (медианная) зарплата у SMM-менеджеров в Москве — 80 тыс. рублей в месяц (максимум – 150 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге — 65 тыс. рублей (максимум — 130 тыс. рублей). Высокую зарплату предлагают специалистам, которые имеют опыт от 3 лет. Работодатели обращают внимание на образование, наличие портфолио, опыт ведения крупных проектов, опыт разработки стратегии присутствия компании в соцсетях, рассказала она.

В пресс-службе сервиса «Профи» сообщили, что аудит аккаунта стоит в среднем в 1000-5000 рублей, создание аккаунта — 500-5000 рублей, дизайн аккаунта — 2000-25000 рублей, ведение аккаунта — 5000-50000 рублей, продвижение аккаунта — 1500-50000 рублей, настройка таргетированной рекламы — 4000-30000 рублей.

«Итоговая сумма зависит от сложности услуги и квалификации специалиста. Большинство профи оказывают услуги дистанционно»,— добавили там.

Насколько соцсети важны для бизнеса

Instagram сейчас – очень важный инструмент для продвижения, рассказывает региональный PR-директор Colliers Марат Мурадян. По данным компании, он показывает большую вовлеченность аудитории, чем Facebook, который традиционно считался в B2B-сегменте наиболее эффективным. Расходы на продвижение, как правило, оправдываются, избегать стоит разве что «накруток», отмечает маркетолог.

«По нашему опыту, соцсети – это рабочий инструмент для всех видов бизнеса, в том числе для B2B и госорганизаций», — подчеркнул Мурадян.

Он добавил, что сейчас время контента, людям нужны истории — простых рекламных объявлений недостаточно. И нужно понимать, на каком языке это все транслировать, заключил Марат Мурадян.

Всегда нужно думать о специфике бизнеса, и о том, насколько та или иная соцсеть подходит для его продвижения – общего «рецепта» тут нет, отмечает создатель маркетингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Это же касается и монетизации – все зависит от формата и аудитории. Например, есть бизнесы, которые монетизируются на 90% в Instagram.

При этом с помощью соцсетей крупные компании с историей могут показать, что бренд «живет», и он вполне современный, им управляют люди, которые следят за трендами, добавил маркетолог.

Успех, по мнению Кауфмана, будет зависеть не столько от затрат, сколько от понимания, каких целей предприниматели хотят добиться и на какую аудиторию выйти.

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