Несколько стран ЕС требуют признать атомную энергетику «зеленой» до конца года

Представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен на газ. Они отметили, что это позволит сократить энергозависимость от других государств, прежде всего, от России. Атомные станции можно заказывать и в Москве, но вряд ли ведущие страны ЕС на это пойдут, считают эксперты. Кроме того, постройка АЭС — долгий и сложный процесс, который не поможет региону в ближайшей перспективе.

Премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии выступили с совместным заявлением о важности развития атомной энергетики. Они считают необходимым признать атомную энергетику «зеленой» до конца года — это может помочь справиться с кризисной ситуацией на рынке энергетики Европы.

«Рост цен на энергоносители показывает, насколько важно как можно быстрее снизить нашу энергетическую зависимость от зарубежных стран. Напряженность в поставках энергии будет все более частым явлением. У нас нет другого выбора, кроме как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь не увеличивать импорт энергии», — говорится в совместном заявлении.

При этом стороны считают, что при использовании атомной энергетики не происходит больших выбросов углекислого газа, что важно в контексте борьбы против изменения климата. «Очень важно рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени», — отмечается в сообщении.

Единства все же нет

Между тем в Европе существует раскол по этому вопросу, рассказал «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Некоторые европейские страны категорически не приемлют атомную энергетику. Например, Германия (в 2022 году там должны закрыться последние атомные станции) и Бельгия. Полностью от мирного атома уже отказалась Италия, закрыв все АЭС. Против также выступала Швейцария, однако были сообщения, что и там задумывались о ее использовании. Но есть и европейские страны, у которых либо уже есть атомная энергия, либо они хотят ее получать. Это, в частности, Франция (более 70% в энергобалансе), Чехия, Финляндия, Нидерланды. Атомная энергетика также есть у Швеции.

Если у страны большую долю в энергобалансе занимают возобновляемые источники энергии, то они могут не покрыть необходимого базового объема, говорит Митрахович. Атомная энергетика же удобна для повседневного потребления: станции работают ровным циклом, то есть одинаково и днем, и ночью, каждый день.

«Когда некоторые европейские страны решили отказаться от атома, они сами создали себе огромную проблему. Возобновляемые источники недостаточно надежные, а промышленные батареи, «зеленый» водород еще неизвестно, когда будут»,

— считает Митрахович.

В атомной энергетике сейчас есть перспективы у тех стран, которые в нее вкладывались, в частности, у России, добавил он.

«Росатом» реализует проекты не только в нашей стране, но и за ее пределами. Европейские же страны и США немного растеряли компетенции в этой сфере, поскольку сфокусировались на «зеленой» энергетике, сказал Митрахович.

Чтобы атомная энергетика развивалась, на уровне Евросоюза должны признать, что она является безуглеродной, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, атомная энергетика не вредит климату, поскольку от нее нет выбросов. Что же касается безопасности, то современные реакторы, которые сейчас производятся, имеют наивысший класс по этому показателю: их не сравнить с такими проектами, как в Чернобыле или Фукусиме, говорит эксперт. Основными странами-конкурентами, которые обладают технологиями и занимаются строительством станций, сейчас являются Россия, США, Франция, Китай.

Однако упор именно на атомную энергетику никто делать не будет, уверен Пикин.

В Европе, в частности, идет разговор о том, чтобы хотя бы сохранить то, что есть – массового распространения этот вид энергии не получит. Кроме того, для того, чтобы ситуация в принципе поменялась, должен измениться соответствующий курс европейской политики.

Почему за атомом не обращаются к России

Заказывать у России объекты «под ключ» или просить о частичном партнерстве при строительстве АЭС европейские страны вряд ли будут, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Исключением могут стать лишь некоторые страны Восточной Европы, например, Венгрия, которые опираются, в первую очередь, на свои экономические интересы, добавил он. «Однако пока такие страны в Европе не доминируют», — подчеркнул Колташов.

Вместе с тем политики атомной электрификации будет по-прежнему придерживаться Франция, полагает он. Для Германии, по словам Колташова, это сейчас вопрос открытый, но, скорее всего, они будут идти по пути наращивания поставок от «Газпрома» и увеличивать потребление газа.

При этом эксперт отметил, что постройка атомных объектов – «чрезвычайно сложное дело», и в значительной степени это «политический акт».

«Крайне непросто построить много станций, потому что это непростой технологический процесс. У того же «Росатома» всегда было больше соглашений о постройке, чем объектов в работе. И это логично: вы не можете взять и резко нарастить производство атомных электростанций», — отметил Колташов.

Какими проектами занимается «Росатом»

«Росатом» занимает первое место в мире по объему заказов на сооружение АЭС, говорится на сайте госкорпорации. На его долю приходится 17% мирового рынка производства ядерного топлива. Сейчас на разной стадии подготовки находятся 35 энергоблоков в 12 странах, среди которых — Турция (АЭС «Аккую»), Белоруссия (Белорусская АЭС), Индия (АЭС «Куданкулам»), Венгрия (АЭС «Пакш-2»), Бангладеш (АЭС «Руппур»), Китай (АЭС «Сюйдапу», АЭС «Тяньвань»), Финляндия (АЭС «Ханхикиви-1»), Египет (АЭС «Эль Дабаа»). В России возводятся три новых энергоблока (проекты Курская АЭС-2, БРЕСТ-ОД-300).

При этом недавно «Росатом» столкнулся с проблемами на мировом рынке. В апреле 2021 года его исключили из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» в Чехии, стоимость которого оценивалась примерно в €6 млрд. Причиной этого события стал взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому чешские власти подозревают российские спецслужбы (Москва категорично отрицает эти обвинения). До этого в участии в тендере отказали китайской корпорации China General Nuclear Power.

У конкурентов «Росатома» есть свои сложности, говорит Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности. Например, Франция строит у себя в стране объекты, но на мировом рынке позиции у них слабые, хотя в прошлом у нее были проекты в Китае. Он также отметил, что затянулся атомный проект и в Финляндии. В Пюхяйоки планируют построить атомную электростанции «Ханхикиви». Проект предполагает возведение энергоблока мощностью 1,2 ГВт по российской технологии. Заказчиком выступает финская компания Fennovoima Oy. Разрешение на строительство планировали получить еще в 2017 году, но теперь сроки откладываются на первую половину 2022 года.