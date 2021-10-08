Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Google вступает в борьбу с отрицанием изменений климата 18:00
Бывший друг предполагаемого убийцы Зодиака рассказал о мрачных особенностях его... 17:58
Проигравшая Шнурову в суде экс-солистка «Ленинграда» выходит замуж 17:57
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три организации 17:52
Mash: СК проверяет Delivery Club за неуплату налогов на сумму 85 млн рублей 17:50
«Провинциальное быдлячество»: Понасенков — о съемках в шоу... 17:50
Экс-футболист «Спартака» рассказал, что может помочь России обыграть Словакию 17:50
Американская нефть WTI превысила $80 за баррель впервые с ноября... 17:49
Новейший вертолетоносец станет флагманом Черноморского флота 17:42
Сатанистка Перевозчикова-Хмурая, обвиняемая в убийстве под Петербургом, признала... 17:42
Бизнес

100 млн ущерба. В чем подозревают бывшего топ-менеджера ГК «ПИК»

Задержан бывший вице-премьер ГК «ПИК» Александр Лефель

close
100%
Александр Лефель/Facebook
Топ-менеджер ГК «Самолет» Александр Лефель задержан по делу о мошенничестве. Заявление подал его бывший работодатель — другой крупный российский девелопер «ПИК», откуда Лефель был уволен с должности вице-президента более двух лет назад. Ему вменяется два эпизода, общая сумма ущерба оценивается компанией в 100 млн рублей.

В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель. Как пишут СМИ, это связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которым занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. В то же время, как пишет портал 47news.ru, Лефель был задержан в столице еще два дня назад, 6 октября. По информации издания, сотрудники Департамента экономической безопасности из Москвы провели обыски в Санкт-Петербурге, где у компании есть офис, контролирующий строительство жилых комплексов.

«С ним ведутся следственные действия, по окончании которых правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Тверской суд Москвы уточнил, что следствие ходатайствует о заключении Лефеля под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до трех лет.

Также известно, что факт мошенничества, который вменяют Лефелю, был совершен еще во времена его работы в «ПИК», откуда он был уволен два года назад. Как сообщил РИА «Новости» источник на рынке недвижимости, после ухода из «ПИК» Лефель занимался развитием собственного бизнеса, а несколько месяцев назад устроился в другую крупную девелоперскую компанию — «ГК Самолет», где занимает должность директора по развитию регионов. В «Самолете» подтвердили, что уголовное дело никак не связано с их компанией.

«Обвинения не связаны с его деятельностью в нашей компании», — сказал представитель застройщика.

Как оказалось, разбирательство в отношении Лефеля было инициировано его бывшим работодателем — компании «ПИК».

«Лефель был уволен из «ПИК» в апреле 2019 года. Заявление против него было подано «ПИК», — заявили в пресс-службе застройщика.

Суд признал «ПИК» в этом деле потерпевшей стороной. Служба безопасности девелопера утверждает, что выявила со стороны Лефеля злоупотребления при проведении тендеров в ходе строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2018 год. Общую сумму ущерба компания оценивает в 100 млн рублей. Подчеркивается, что Лефелю вменяют ему два эпизода мошенничества, связанные со строительством ЖК в Санкт-Петербурге, они коснулись в том числе средств дольщиков.

«Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании <...> при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла». За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении», — пояснили в «ПИК».

На фоне задержания Лефеля наблюдается корректировка цен на торгах Московской биржи. До новостей о событиях с топ-менеджером наблюдалось снижение акций «ПИК» на 0,2%, тогда как акции «Самолета» росли на 1,2%. Сейчас же фиксируется падение акций обеих компаний — до минус 1,34% и 0,76% у «ПИК» и «Самолета» соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У меня вся редакция нобелевских лауреатов»: за что журналисты получили Премию мира
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов рассказал, кому он посвящает награду
2 млн, медаль и экскурсия: как наградят бармена, заступившегося за девушку в метро
Песков назвал подонками избивших мужчину в метро уроженцев Дагестана
«Не бейте по голове». Как защититься от хулиганов и не попасть в тюрьму
Юристы рассказали, чем грозит заступничество за девушек на примере случая в метро Москвы
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три организации
Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни
C 2012 года автомобили в России подорожали в два раза
Печать КГБ СССР выставили на продажу
Новости и материалы
Google вступает в борьбу с отрицанием изменений климата
Бывший друг предполагаемого убийцы Зодиака рассказал о мрачных особенностях его характера
Проигравшая Шнурову в суде экс-солистка «Ленинграда» выходит замуж
Mash: СК проверяет Delivery Club за неуплату налогов на сумму 85 млн рублей
«Провинциальное быдлячество»: Понасенков — о съемках в шоу с Емельяненко
Экс-футболист «Спартака» рассказал, что может помочь России обыграть Словакию
Американская нефть WTI превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года
Новейший вертолетоносец станет флагманом Черноморского флота
Сатанистка Перевозчикова-Хмурая, обвиняемая в убийстве под Петербургом, признала вину
Троих сотрудников посольства США в Москве подозревают в краже рюкзака
100-летний нацист заявил о своей невиновности по делу об убийствах в концлагере
Россиянам рассказали, в каких ситуациях еда из микроволновки может навредить
Мясников рассказал об опасности ежедневного употребления супов
Экспорт машин из России рухнул на треть
Bloomberg: газ из России может стать единственным спасением для Европы
Байден перепутал женщину с мужчиной
Объявлена первая тройка хоккеистов, который сыграют за сборную России на ОИ-2022
Названы самые продаваемые смарт-часы в России
Все новости
Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Глава Минздрава назвал опасный побочный эффект лечения от COVID-19
Из князи в грязи: Марк Цукерберг снова в центре внимания
Как основатели техногигантов попадали на обложки журнала Time
«Игра в кальмара». В чем феномен главного сериала 2021 года
О чем сериал «Игра в кальмара», будет ли продолжение, лучшие мемы
Отличница из МГУ. Сможет ли Омарова перестроить банковскую систему США
Эксперт объяснил, почему банки не дадут Байдену назначить Омарову главой OCC
«Украина хочет раздавить Донбасс, как Турция курдов»
Зачем Анкара будет учить украинцев «боевым действиям в условиях города»
Где документы: Россия и ЕС поспорили о «Спутнике V»
Минздрав опроверг заявление посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов
«Артист больших и малых академических театров»: Леониду Куравлеву — 85
iPhone 14 лишится «челки». Но за это придется доплатить
В новом iPhone откажутся от нелюбимой пользователями детали
Плейлист недели: Бузова, Zivert, Cream Soda и Адель
Бузова спела о бывших в новом альбоме «Вот она я»
«Минус один враг»: как в Раде объясняют смерть депутата Полякова
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
Не только Россия: ЕС поспорил из-за штаб-квартир бигтеха
ЕС ищет способы «приземления» ИТ-гигантов и повышения прозрачности их рекламных алгоритмов
«Миллионы столкнутся с осложнениями»: как COVID-19 губит сердце и мозг
Врачи обеспокоены высоким риском инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19
«Пропагандистская акция»: зачем Польша роет канал в обход Калининграда
Gazeta Wyborcza указала на выгоду России от строительства Балтийского канала в Польше
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях