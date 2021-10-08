Задержан бывший вице-премьер ГК «ПИК» Александр Лефель

Топ-менеджер ГК «Самолет» Александр Лефель задержан по делу о мошенничестве. Заявление подал его бывший работодатель — другой крупный российский девелопер «ПИК», откуда Лефель был уволен с должности вице-президента более двух лет назад. Ему вменяется два эпизода, общая сумма ущерба оценивается компанией в 100 млн рублей.

В Москве задержан бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель. Как пишут СМИ, это связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которым занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. В то же время, как пишет портал 47news.ru, Лефель был задержан в столице еще два дня назад, 6 октября. По информации издания, сотрудники Департамента экономической безопасности из Москвы провели обыски в Санкт-Петербурге, где у компании есть офис, контролирующий строительство жилых комплексов.

«С ним ведутся следственные действия, по окончании которых правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Тверской суд Москвы уточнил, что следствие ходатайствует о заключении Лефеля под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до трех лет.

Также известно, что факт мошенничества, который вменяют Лефелю, был совершен еще во времена его работы в «ПИК», откуда он был уволен два года назад. Как сообщил РИА «Новости» источник на рынке недвижимости, после ухода из «ПИК» Лефель занимался развитием собственного бизнеса, а несколько месяцев назад устроился в другую крупную девелоперскую компанию — «ГК Самолет», где занимает должность директора по развитию регионов. В «Самолете» подтвердили, что уголовное дело никак не связано с их компанией.

«Обвинения не связаны с его деятельностью в нашей компании», — сказал представитель застройщика.

Как оказалось, разбирательство в отношении Лефеля было инициировано его бывшим работодателем — компании «ПИК».

«Лефель был уволен из «ПИК» в апреле 2019 года. Заявление против него было подано «ПИК», — заявили в пресс-службе застройщика.

Суд признал «ПИК» в этом деле потерпевшей стороной. Служба безопасности девелопера утверждает, что выявила со стороны Лефеля злоупотребления при проведении тендеров в ходе строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2018 год. Общую сумму ущерба компания оценивает в 100 млн рублей. Подчеркивается, что Лефелю вменяют ему два эпизода мошенничества, связанные со строительством ЖК в Санкт-Петербурге, они коснулись в том числе средств дольщиков.

«Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании <...> при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла». За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении», — пояснили в «ПИК».

На фоне задержания Лефеля наблюдается корректировка цен на торгах Московской биржи. До новостей о событиях с топ-менеджером наблюдалось снижение акций «ПИК» на 0,2%, тогда как акции «Самолета» росли на 1,2%. Сейчас же фиксируется падение акций обеих компаний — до минус 1,34% и 0,76% у «ПИК» и «Самолета» соответственно.