Битва с офшорами: министр финансов США пугает мир Великой депрессией

Министр финансов США Джанет Йеллен обратилась с программной речью к правительствам всего мира. Она напомнила об уроках Великой депрессии и Второй мировой войны, когда «слишком много семей потеряли почти все». Глава американского регулятора считает, что эрозия ставок налоговой базы, то есть их снижение не приведет к подлинной конкуренции.

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Йеллен призвала прекратить «тридцатилетнюю гонку по ставкам корпоративного налога до нуля и установить минимальную ставку корпоративного налога для всех стран. В первую очередь ее призыв был адресован странам G20. Правительства разных стран при этом должны иметь стабильные налоговые системы, которые приносят достаточный доход для инвестирования в основные общественные блага.

«Мы работаем со странами G20, чтобы согласовать глобальную минимальную ставку корпоративного налога. Вместе мы можем использовать глобальный минимальный налог, чтобы обеспечить процветание мировой экономики на основе более равных правил налогообложения транснациональных корпораций», — сказала глава минфина.

Американская чиновница пообещала, что США помогут беднейшим странам пережить этот кризис, окажут помощь в закупках вакцины и преодолении последствий изменения климата.

«Из разрушений мы извлекли бесценный урок: Соединенные Штаты не должны действовать в одиночку», — сказала глава минфина. Более того, она считает, что «в сегодняшнем мире ни одна страна в одиночку не может обеспечить своим людям сильную и устойчивую экономику.

Байден в опасности

Этот призыв появился после того, как президент США Джо Байден представил 31 марта второй план поддержки экономики страны. Этот план называют инфраструктурным и он рассчитан на восемь лет. Средства пойдут в первую очередь на строительство и ремонт железных и автомобильных дорог, мостов, морских портов, станций зарядки автомобилей. А также на развитие быстрорастущих отраслей будущего, таких как сеть 5G и строительство одного млн энергоэффективных жилых домов.

Впрочем, в плане Байдена предусмотрены траты на все то, что в принципе необходимо для роста конкурентоспособности американских штатов и усиления позиции страны в противостоянии с Китаем. Байден планирует также создание миллиона хорошо оплачиваемых рабочих мест. Первый план действий Байдена оценивался в $1,9 трлн. Второй потребует от налогоплательщиков как минимум $2 трлн, а, по подсчетам издания Politico, $3 трлн.

По заявлениям Байдена, средства на финансирования мега-проектов он рассчитывает собрать за счет, например, повышения ставки корпоративного налога — с нынешних 21% до 28%.

Финансирование плана подразумевает также, что примерно $700 млрд будет собрано за счет повышения налогов для богатых: путем увеличения предельной ставки подоходного налога с 37% до 39,6%.

«Я ничего не имею против миллионеров и миллиардеров, я верю в американский капитализм», — оправдывался Байден, представляя план.

Они рискуют

Именно на фоне этих нововведений глава минфина США и бывшая глава Федеральной резервной системы США Йеллен выступила с призывом к иностранным государствам не заманивать транснациональные, в большинстве своем американские, корпорации на свои территории, обещая им низкие налоги. Йеллен нашла новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения от налогов, отмечает Financial Times. В то же время США рискуют, поднимая налоги в одиночку, отмечает издание Axios.

Просьба министра финансов США о сохранении действующих налоговых ставок в странах-партнёрах есть всего лишь форма неприкрытого картельного сговора олигополистов, полагает научный руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович.

«Йеллен апеллирует к классовой сознательности бюрократов, которые должны воспрепятствовать «голосованию ногами» участников рынка в пользу стационарного бандита с меньшими аппетитами (уход в офшоры — «Газета.Ru»)», — говорит Белькович.

По его словам, непосредственность, с которой делаются такие признания, в очередной раз свидетельствует о несовместимости интересов и непреодолимых различиях между производительными (бизнесмены, рабочие, учёные) и непроизводительными (бюрократы, кадровые политики) членами общества. Призыв американского регулятора, скорее всего, не будет услышан «Большой двадцаткой», считают эксперты.

«Каждая страна сейчас решает бюджетные проблемы самостоятельно. Государства активно внедряют налогообложение с цифровых гигантов», — говорит доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Между налоговыми юрисдикциями уже более полувека существует жесткая конкуренция, битва за резидентов с каждым годом становится жестче, это в основном приводит к снижению ставок поясняет мотивацию Йеллен аналитик «Фридом Финанс», Валерий Емельянов. Он напоминает, что налог на прибыль компаний в большинстве стран колеблется в диапазоне 20-30%. США действительно выделяются низкими ставками (21%) наряду со Швейцарией (21%) и Швецией (21,4%).

«Если корпоративный налог в США поднимут до 28%, то страна встанет теперь в один ряд с Южной Кореей и, что еще более важно для корпораций, платить налоги в США станет менее выгодно, чем в соседней Канаде (26,8%)», — говорит Емельянов.

Американский бизнес от миграции в другие более привлекательные налоговые юрисдикции пока что удерживают лишь более высокие налоги за рубежом на дивиденды. Но если это быстрорастущие компании, которые обычно не платят дивидендов, то им в принципе все равно, и они могут рассматривать переезд в Европу, Канаду, Израиль или страны Азии уже сейчас. «А если местные ставки по налогам снизят, то число желающих мигрировать будет значительным», — говорит Емельянов.

Офшоры ждут американцев

По словам эксперта, Йеллен вполне обоснованно опасается цепной реакции со стороны корпораций.

«Есть пример Ирландии, которая удерживает заниженный налог в 12,5% на протяжении многих лет, что позволило ей привлечь в страну не кого-нибудь, а такого гиганта, как Apple. Компания проводит часть выручки через местную дочку, что стало поводом для большого судебного разбирательства», — уточняет эксперт, добавляя, что налоговые преференции корпорациям также дают Нидерланды и Люксембург, и они тоже регулярно попадают в оффшорные списки.

Среди стран G20 еще до пандемии о снижении налогов объявила Индия, явно с прицелом на привлечение своих сограждан, хорошо устроившихся за рубежом. В США работает почти 3 млн индийцев, и они очень широко представлены в советах директоров и правлении многих IT-компаний, напоминает Емельянов из «Фридом Финанс».

Эксперт считает, что Байдену и Йеллен повезет, если они сумеют откатить ставку с 21% хотя бы до 25%. Но даже в этом случае рост будет сглажен внутри США, за счет льгот со стороны отдельных штатов, которые бьются за каждую компанию, готовую платить налоги у них.

«То есть конкуренция между Ирландией или Индией против Америки идет не по линии одна страна против другой, а по линии штат Калифорния против Ирландии, штат Техас против Индии, Люксембург против Делавэра и так далее. Власти штатов обычно стремятся так настроить свою налоговую систему, чтобы смотреться выигрышно в масштабе всего мира, а не только внутри США», — говорит Емельянов.