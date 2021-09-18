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Бизнес

Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли

Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и король Салман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и король Салман

Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters
25 самых состоятельных семей планеты за последний год увеличили общее состояние на $312 млрд. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Пандемия и вызванный ей спрос на товары, онлайн-услуги и электронную коммерцию поспособствовали наращиванию капитала самых богатых династий. Однако рейтинг не окончательный — активы некоторых семей очень трудно подсчитать.

Первое место в рейтинге самых богатых семей мира, представленном агентством Bloomberg, заняла американская династия Уолтонов — владельцев крупнейшей на планете розничной сети Walmart. Состояние Уолтонов оценивается в $238,2 млрд.

Семья бизнесменов насчитывает три поколения. Сэм Уолтон открыл первый магазин в 1945 году, в 1992 его сын Роб возглавил компанию после смерти отца. Сейчас сеть супермаркетов насчитывает около 10,5 тыс. магазинов по всему миру, а их оборот превышает $559 млрд в год. Уолтонам сейчас принадлежит 48% акций сети. В этом году династия продала ценных бумаг на $6 млрд, однако, как отмечает Bloomberg, это практически не повлияло на ее состояние. За последние 12 месяцев оно выросло на $23 млрд, эксперты полагают, что росту акций Walmart поспособствовала пандемия, из-за которой люди увеличили свои траты в супермаркетах в общем объеме расходов.

Уолтоны почти на $100 млрд опередили обладателей второго места — насчитывающую пять поколений американских предпринимателей семью Марс, которым принадлежит одноименная компания и входящие в нее бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's и другие. Состояние династии составляет $141,9 млрд. Фрэнк Марс основал кондитерскую компанию в 1911 году. Кроме шоколада и других сладостей, Mars является также крупнейшим в мире производителем кормов для домашних животных.

Замыкает тройку лидеров еще одна американская семья Кохов, владеющая нефтехимической компанией Koch Industries и состоянием в $124,4 млрд. Фред Кох основал компанию в 1940 году, после его смерти фирму наследовали сыновья. Koch Industries считается одной из крупнейших частных компаний США, на ее производствах в Америке работают 50 тыс. человек, еще 20 тыс. работают в других 59 странах присутствия.

В топ-10 богатейших семей планеты также вошли:

— Династия Эрмес, владеющая французским домом моды Hermes ($111,6 млрд);

— Королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд ($100 млрд);

— Индийцы Амбани, которым принадлежит корпорация по нефтедобыче и нефтепереработке Reliance Industries ($93,7 млрд);

— Владельцы французского модного дома Chanel семья Вертхаймер ($61,8 млрд);

— Династия американских инвесторов Джонсон ($61,2 млрд);

— Медиаменеджеры Томсоны, владеющие Thomson Reuters ($61,1 млрд);

— Немецкая династия Бёрингер, владеющая фармкомпанией Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд).

Всего в рейтинг Bloomberg вошли 25 семей. С августа 2020 по август 2021 года их совокупное состояние выросло на $312 млрд — это на 22% больше роста аналогичного прошлого периода. По словам налогового эксперта Боба Лорда, пандемия стала «идеальным штормом» для накопления богатств самыми состоятельными династиями мира: коронавирус и связанные с ним ограничения вызвали бум онлайн-торговли, повысила спрос на продукцию легкой промышленности, лекарства.

Лорд отмечает также, что столь значительному повышению темпов роста состояния богатейших мировых династий способствовала также налоговая политика, позволяющая миллиардерам платить «абсурдно низкие» подоходные налоги, находить лазейки в законодательстве о наследстве.

Bloomberg уточняет, что рейтинг 25 самых богатых семей мира нельзя считать окончательным. Во-первых, в него не вошли династии, обладающие многомиллиардным состоянием, в первом поколении (например, основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос, или владелец Tesla Илон Маск). Во-вторых, состояния некоторых семей (например, Рокфеллеров или Ротшильдов) настолько разрозненны, что эти активы крайне сложно отследить и обобщить.

До этого консалтинговая компания EY и швейцарский Университет Санкт-Галлена опубликовали список самых крупных семейных предприятий на планете. Его возглавила Сеть Walmart, далее расположился инвестфонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, а на третьем месте оказалась итальянская холдинговая компания EXOR ($145,3 млрд).

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