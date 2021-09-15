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На Дальнем Востоке нашли место для города Спутник

Минстрой Приморья определил участок для строительства нового города

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Вантовый мост (Русский мост) и бухта «Аякс» во Владивостоке

Вантовый мост (Русский мост) и бухта «Аякс» во Владивостоке

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Приморский Минстрой сообщил, что неподалеку от Владивостока выбран участок площадью 383 гектара под закладку города Спутник. В рамках проекта могут построить 2,8 млн кв. метров жилья. Цены на квартиры там будут ниже среднерыночных, обещают чиновники.

Министерство строительства Приморского края сообщило, что предварительно отобран участок земли площадью 383 гектара для строительства нового города – Спутника. Заявление ведомства передает РИА «Новости».

Минразвития Приморья сообщало ранее, что площадь застройки составит 925 га. Жилья там планируют построить на 2,8 млн квадратных метров. Цены на него будут ниже средних по рынку.

«Ответьте мне на вопрос: когда у вас есть участок и есть деньги, есть ли у вас проблемы? Вам нужен спрос. Хорошо, ответьте мне на вопрос: есть ли спрос даже на 200 тысяч квартир в самом красивом месте Российской Федерации? А с учетом масштаба строительства цена будет ниже среднерыночной», — сказал в ходе Восточного Экономического Форума Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.

По его мнению, привлекать Спутник будет людей со всей России.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в свою очередь заявил, что строительство Спутника позволит снизить цены на жилье и усилит владивостокскую агломерацию.

«Мы этой работой [улучшением городской среды] будем активно заниматься. Если говорить в целом о городах, они должны стать более красивыми и удобными», — добавил чиновник.

Резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов заявил РИА «Новости», что современные города создают и развивают как «туристические, транспортные и промышленные центры», стремящиеся к диверсификации экономики.

«Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения», — отметил эксперт.

По его словам, реализация такого проекта позволит вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Вопрос привлечения жителей он предложил решать при помощи публичной поддержки — увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки. В то же время эксперт напомнил о том, что строительство в рамках проекта потребует значительных инвестиций.

«Без увеличения налоговой нагрузки на население это возможно только вследствие отказа от государственных вложений в иные проекты или их существенного перераспределения», — отметил он.

Идеи Шойгу

В начале августа Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — отметил он. Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр.

Еще один новый город российские власти планировали построить на Сахалине. Об этом в феврале заявил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, этот город будет связан с портом Корсаков. Специалисты разработали генеральный план нового поселения.

Зампред правительства РФ пояснил, что на Сахалине есть дополнительные ресурсы, которые решили направить на улучшение «не самого благоустроенного и комфортного» Южно-Сахалинска. Кроме того, деньги решено было выделить на возведение «города, который сразу будет построен правильно».

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