Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%

Рынок посуточной аренды квартир восстановился до показателей 2019 года благодаря активному внутреннему туризму и возобновлению бизнес-поездок, свидетельствуют данные нескольких сервисов по аренде жилья, опрошенных «Газетой.Ru». В каких регионах после пандемии выгодно иметь квартиру для посуточной сдачи и как можно заниматься этим бизнесом удаленно — в материале «Газеты.Ru».

Рынок посуточной аренды жилья возвращается к жизни: если в пандемийном 2020 году владельцы переводили жилье на долгосрочные контракты под «удаленщиков» и снижали ставки, то по итогам летнего сезона 2021-го можно говорить о восстановлении рынка и даже росте ряда показателей. Как показывает исследование сервиса по бронированию отелей Bronevik.com и платформы RealtyCalendar (есть у «Газеты.Ru»), по сравнению с 2020 годом количество сдаваемых объектов в стране увеличилось на 40%.

Деловой туризм — еще один драйвер роста

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Островка», по данным за период с 1 января по 13 сентября, количество бронирований, совершенных деловыми туристами, оказалось на 77% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Аналитики сервиса Bronevik.com отмечают, что в период пандемии увеличилась длительность командировок — с трех до 6-7 дней. Это связано, прежде всего, с тем, что компании оптимизировали количество поездок в пользу более продолжительного нахождения на местах. Как следствие, корпоративные клиенты стали чаще бронировать апартаменты и квартиры. Это позволяет сэкономить по сравнению с размещением в отелях, дает больше гибкости в выборе локации, а при длительных командировках размещение в апартаментах более комфортно и позволяет избегать скопления людей, отмечают аналитики.

В каких регионах выгодно сдавать жилье посуточно

Этим летом у россиян наибольшим спросом пользовались следующие регионы: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Татарстан, Дагестан, Ленинградская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Башкортостан — там можно выгодно сдавать жилье, рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Объекты для посуточной аренды бывают очень разными: можно найти как скромные по цене варианты, так и роскошные и, соответственно, дорогие объекты, размещение в которых может стоить как аренда номера класса люкс в отеле или даже больше.

По данным «Авито Недвижимости», самые дорогие варианты квартир для посуточной аренды можно найти в Ялте (55 тыс. рублей в сутки), Сочи (50 тыс.), Москве (41 тыс.), Севастополе и Санкт-Петербурге (по 25 тыс.).

«Среди очень дорогих квартир для посуточной аренды встречаются многоуровневые апартаменты, в которых могут комфортно разместиться до 10-12 человек, квартиры с огромным джакузи или домашним кинотеатром и даже с собственной сауной», — отметил Кромочкин.

Сдавать квартиру удаленно — легко

Рынок краткосрочной аренды заполнен преимущественно предложениями частников, для которых сдача жилья — источник дополнительного или даже основного дохода. Но не каждый инвестор, приобретающий жилье, желает или может самостоятельно заниматься вопросами заселения и обслуживания гостей — эти вопросы можно передать в ведение управляющих компаний. Они проконтролируют уровень сервиса и обеспечат почти домашние условия проживания для гостей.

Имеет смысл нанимать управляющую компанию в двух случаях: если у инвестора несколько объектов или же он проживает в другом регионе.

Управляющие компании отвечают за управление доходами и сохранность имущества, контактируют с гостями при заселении, занимаются рекламой, нанимают клининговые компании и следят за состоянием жилья. Некоторые управляющие компании оказывают посильную помощь в ремонте помещений, помогая значительно сэкономить на оплате услуг подрядчиков. Повышение уровня сервиса позволяет частным инвесторам конкурировать с отелями.

«Для индустрии гостеприимства такой всплеск идет на пользу: конкуренция заставляет улучшать сервис и развивать инфраструктуру в целом. Посуточная аренда по-прежнему остается для туристов более выгодным вариантом, чем размещение в отеле, кроме того, возможность арендовать квартиру или загородный дом самостоятельно позволяет путешественникам быть более гибкими в планировании поездок и исследовать нетривиальные маршруты», — отметил Артем Кромочкин из «Авито Недвижимости».

Как будет развиваться рынок посуточной аренды

Как считают аналитики Bronevik.com, в следующем году рынок посуточной аренды продолжит активно развиваться в связи с прогнозируемым высоким спросом со стороны туристов и бизнес-путешественников. При этом на рынке будет расти уровень сервиса. Отчасти потому, что появляется все больше качественных объектов и профессиональных игроков: средние и крупные агентства стали чаще инвестировать в апарт-отели и небольшие студии. А сети апартаментов стремятся вводить единые высокие стандарты размещения.

В агентстве также отметили, что гости готовы заплатить чуть больше, но получить лучший сервис. Как следствие, под высокие стандарты вынуждены подтягиваться и частники, и в результате конкуренции рынок посуточной аренды приобретает все более цивилизованные черты.