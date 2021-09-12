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«Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»

Волкер: давление через «Северный поток — 2» приведет к санкциям против Москвы

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Jens Buttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Строительство «Северного потока — 2» завершилось два дня назад. С тех пор дискуссия вокруг российского газопровода не стихает. Украина и США выступают с заявлениями о противодействии, Польша указывает Германии на ошибку. Тем временем ФРГ подчеркивает, что поддерживает проект, а Россия в очередной раз пытается доказать, что «Северный поток — 2» не будет использован в политических целях.

Американский дипломат Курт Волкер предупредил, что США и Германия примут меры против российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия использует проект в качестве оружия.

«В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — уверен Волкер (цитата по «Главред Украина»). Свое мнение он выразил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн подтвердил, что Вашингтон рассматривает такую возможность, пишет издание. Он напомнил, что Германия согласилась с США в вопросе введения санкции в случае оказания давления со стороны Москвы.

«Мы заявили, что мы будем делать, мы озвучили публично наши заявления, наблюдаем за Россией. Но сейчас мы не будем обсуждать все эти меры, которые можем применить, это не для публичного обсуждения», — сказал Хохштайн в рамках форума YES Brainstorming (цитата по «Главред Украина»).

Он пояснил, что американская сторона «начала думать», что делать, так как понимает, что «не может ничего изменить, помешать» «Северному потоку — 2». «Мы пытались найти такое решение, которое бы обеспечило работу украинской газотранспортной системы и безопасность Украины и Европы… Мы говорим о ряде санкций, мы очень серьезно вовлечены в помощь Украине, вопросы национальной безопасности», — добавил Хохштайн.

Во время своего выступления дипломат Курт Волкер подчеркивал, что США пытаются противостоять российскому проекту. Но пока эта борьба ограничивается словами.

Реакция России на заявление Волкера

Что касается заявления Волкера, то на него практически сразу ответили российские эксперты. Так, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии RT напомнил, что проект уже достроен, а значит «заблокировать его невозможно». Поэтому «главная задача США будет заключаться в том, чтобы «Северный поток — 2» не был задействован на полную мощность», считает собеседник издания.

Он пояснил, что американцы пытаются «сохранить лицо», так как им не удалось помешать строительству газопровода.

«Как мы можем использовать газ как «оружие», если потребитель хочет купить у нас продукт в определенном количестве? Я думаю, что это [заявление] месседж не России, а в первую очередь Германии», — сказал Блохин.

Эксперт предположил, что Волкер сделал такое заявление не случайно. «Так как он бывший [спецпредставитель Госдепартамента по Украине], вполне возможно, что он хочет занять какую-то должность, может быть, получить политический капитал», — заключил специалист.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, считает, что «США очень болезненно восприняли позицию ЕС о важности «Северного потока — 2» и теперь пытаются вести подковерные игры, чтобы оболгать наш экономический проект». «Раз идет такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа», — сказал парламентарий в беседе с RT. По его мнению, Украину американские политики упоминают в своих высказываниях лишь «для красного словца».

«Северный поток — 2» завершен

Об этом «Газпром» объявил 10 сентября. В компании рассказали и о планах. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца года.

Агентство Bloomberg сообщало, что «Газпром» планирует начать поставки по первой нитке уже с 1 октября, а по обеим — к 1 декабря. Специалисты компании рассчитали, что по «Северному потоку — 2» в текущем году в Европу могут быть поставлены 5,6 млрд кубометров газа.

После объявления о завершении укладки газопровода, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что от запуска «Северного потока — 2» выигрывает не только поставщик энергоресурсов, но и потребители.

В тот же день — 10 сентября — активировались противники российского трубопровода. На Украине заявили о том, что продолжат выступать против начала эксплуатации «Северного потока — 2», несмотря на то, что строительство завершилось.

А в США подчеркнули, что газопровод — «это опасный геополитический проект, который угрожает европейским странам».

Против пуска газопровода также выступила и Польша. 10 сентября бывший председатель Европейского совета и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск заявил, что «Северный поток — 2» идет вразрез европейским интересам. По его словам, трубопровод — это «ошибка, совершенная из-за эгоизма Германии».

При этом в самом немецком правительстве отмечают, что поддерживают проект. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель отметила, что Берлин будет преодолевать разногласия между Германией и Польшей по вопросу «Северного потока — 2».

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