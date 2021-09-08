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Бизнес

Коммерческий интерес или закрытие долгов?

ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Банк уже был акционером телеканала до осени 2020-го. В декабре в ВТБ заявляли, что акции «Первого» могут снова перейти кредитной организации в рамках конвертации займа. Однако в июне глава ВТБ Андрей Костин говорил, что «Первый канал» интересен, в первую очередь, как коммерческий проект. Теперь ВТБ принадлежит почти треть голосующих акций телевещателя.

ВТБ 8 сентября закрыл сделку по приобретению акций «Первого канала», следует из распространенного банком сообщения. Теперь ВТБ принадлежит 490 голосующих акций (32,89%). По информации РБК, в реестре эмиссионных ценных бумаг номинальная стоимость акций составляет 10 тыс. руб. Реальная сумма сделки не называется.

Ранее ВТБ уже был в составе акционеров «Первого канала»: с весны 2019 банку принадлежала 20-процентная доля телеканала, приобретенная у бизнесмена Романа Абрамовича. Однако в сентябре 2020-го банк вышел из числа акционеров. Кому досталась доля не сообщалось, эксперты не исключали, что акции вернулись к Абрамовичу в рамках предусмотренного сделкой опциона. Позже источники РБК сообщили, что 20% телеканала выкупил СОГАЗ. Кроме этого акционерами Росимущество, Национальная медиа группа, ТАСС и «Останкино».

В конце прошлого года стало известно, что частный акционер сделает взнос в уставной капитал «Первого». Источники РБК и представитель банка в декабре 2020 года рассказывали, что этим акционером станет ВТБ.

В январе 2021 года пресс-служба банка сообщала, что ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал телеканала. «ВТБ является кредитором «Первого канала», и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции. Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании», — говорилось в сообщении.

Тогда же премьер-министр Митхаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров «Первого» — в список вошли три топ-менеджера ВТБ: старшие вице-президенты Дмитрий Снесарь и Светлана Федоренко и зампредседателя правления Юрий Соловьев.

В марте правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым в число негосударственных акционеров телеканала должен был вернуться ВТБ. Доли в уставном капитале компании распределялись следующим образом: 34,23% государства и 65,77% негосударственных акционеров. При этом у государства оставалась «золотая акция», позволяющая принимать управленческие решения и дающее право вето при отсутствии контрольного пакета бумаг.

Кроме ВТБ в числе частных акционеров указывались «Национальная Медиа Группа» и «Страховое общество газовой промышленности».

В июне глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что «Первый канал» интересен банку как коммерческий проект. Топ-менеджер предположил, что прагматичный подход государства к телеканалу демонстрирует и тот факт, что новым председателем совета директоров назначили помощника президента и экс-министра экономики Максима Орешкина.

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